Alerta por dengue en Colombia: 73 muertes y más de 98.000 contagios llevan a reforzar medidas ante riesgo por El Niño

El plan nacional mantiene la vacunación contra el dengue para niños de 9 y 10 años en 23 territorios priorizados. (crédito Europa Press)

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El Ministerio de Salud y Protección Social intensificó la vacunación, el control de criaderos y la detección temprana de casos de dengue ante el aumento del riesgo asociado al fenómeno de El Niño. La cartera informó que en el país se han registrado 98.096 contagios y 73 muertes confirmadas, con una concentración de casos en la región Caribe, Meta y Tolima.

El plan mantiene la vacunación de niños de 9 y 10 años en 23 territorios priorizados. La estrategia, que comenzó de forma escalonada en 2026, prevé extender la cobertura hasta 76 municipios antes de abril de 2027, como parte de la respuesta en zonas con alta transmisión.

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El Niño eleva el riesgo por el almacenamiento de agua

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño el 8 de octubre. La reducción de las lluvias y los problemas de abastecimiento pueden llevar a los hogares a guardar agua en recipientes que, si permanecen destapados o sin limpieza periódica, se convierten en focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

El plan nacional mantiene la vacunación contra el dengue para niños de 9 y 10 años en 23 territorios priorizados. (Ministerio de Salud/X)

La presencia de los cuatro serotipos del virus en Colombia añade presión a las autoridades sanitarias. Durante octubre se concentró el 13% de los casos y el 23% de las muertes notificadas, según el balance divulgado por la cartera de Salud.

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“Tenemos que actuar antes de que un caso de dengue se complique”, señaló la viceministra de Salud Pública y Atención Primaria, Gloria Prado Pino. La funcionaria pidió a las familias eliminar criaderos, proteger el agua almacenada y buscar atención médica ante los primeros signos de alarma.

Meta concentra el mayor número de contagios en el país

El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 43, contabilizó 97.894 casos y 65 muertes confirmadas, mientras 45 defunciones permanecían en estudio. La diferencia frente a las cifras entregadas por el Ministerio responde a cortes distintos de los reportes epidemiológicos.

De los casos incluidos en el informe del INS, 59.472 no presentaban signos de alarma, 37.443 sí los registraban y 979 desarrollaron dengue grave. El departamento del Meta encabezó el registro nacional con 14.131 contagios, seguido por Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094.

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El departamento del Meta encabezó el registro nacional de dengue tras registrar 14.131 contagios en el balance epidemiológico (Jaime Saldarriaga/AP Foto)

En 25 entidades territoriales, los casos aumentaron más de 30%. Entre los territorios señalados se encuentran Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre.

La situación en el Caribe concentra parte de la preocupación. Atlántico acumuló 4.009 casos y siete muertes confirmadas, mientras Barranquilla registró 3.080 contagios y un fallecimiento. Ambos territorios sumaron 7.089 casos y ocho muertes durante 2026, además de tres defunciones bajo estudio.

Las autoridades reforzarán la búsqueda de pacientes con síntomas

El ministerio coordina con el INS, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS) acciones para identificar pacientes de manera temprana y evitar que la infección avance hacia cuadros graves.

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Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia clínica prioritaria en menores de edad, mujeres gestantes y personas mayores de 60 años (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)

La respuesta incluye intervenciones en hogares, colegios y hospitales para retirar o tratar recipientes donde pueda acumularse agua. También se priorizará la vigilancia de niños y adolescentes, mujeres gestantes, personas mayores de 60 años y pacientes con otras enfermedades, grupos que requieren seguimiento especial ante un posible deterioro clínico.

La vacunación se presenta como una medida complementaria. Las autoridades insistieron en que su aplicación no sustituye las tareas domésticas de prevención ni la consulta oportuna cuando aparecen síntomas compatibles con la enfermedad.

Dolor abdominal y vómito persistente requieren atención inmediata

Los síntomas iniciales del dengue pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, molestia detrás de los ojos, dolores musculares, náuseas y malestar general. Ante estas señales, las autoridades recomiendan consultar a un servicio de salud para recibir valoración.

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El dolor abdominal intenso y el vómito persistente representan signos de alarma que requieren atención médica hospitalaria inmediata (Agencia Andina)

El dolor abdominal intenso, el vómito persistente, los sangrados, la somnolencia, la irritabilidad o el deterioro general son signos de alarma que exigen atención médica inmediata. La detección en esta fase puede reducir el riesgo de complicaciones.

En los hogares, la recomendación se resume en:

Lavar y cepillar tanques y albercas

Cubrir los depósitos de agua

Voltear recipientes que puedan acumular líquido, y eliminar llantas, envases u objetos en desuso.

También se aconseja limpiar canaletas y desagües, renovar el agua de floreros y bebederos de mascotas y utilizar repelente, mosquiteros o angeos para reducir las picaduras.

El Ministerio de Salud mantendrá el seguimiento sobre el comportamiento del dengue y ajustará las intervenciones en los territorios donde aumente el riesgo. La prioridad de la estrategia es evitar muertes mediante prevención, diagnóstico y atención a tiempo.