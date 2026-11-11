Colombia

Colombia rompió 17 récords de temperatura máxima en noviembre: la temporada de calor podría continuar durante los próximos días

El informe diario del Ideam señaló que la reducción se registró el 9 de noviembre frente a la jornada anterior y mantiene alertas en municipios de Tolima por amenaza de incendios de cobertura vegetal

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
El Ideam aclaró que los récords de temperatura pertenecen a estaciones de medición específicas y no a la totalidad de los municipios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que 17 estaciones meteorológicas de Colombia superaron, el 9 de noviembre de 2026, sus máximos históricos de temperatura para ese mes. La jornada estuvo marcada por menores precipitaciones en el país y la entidad advirtió que las altas temperaturas podrían mantenerse durante los próximos días.

El registro más alto se presentó en la estación Anchique, en Natagaima, Tolima, con 41,2 °C (106,2 °F). La cifra superó en 1,2 °C el anterior récord de noviembre, de 40 °C (104 °F), registrado el 29 de noviembre de 1979.

PUBLICIDAD

El fenómeno también alcanzó zonas con distintas características climáticas. En la estación automática del aeropuerto El Edén, en Armenia, la temperatura llegó a 32,9 °C (91,2 °F), 1,9 °C por encima del máximo previo para noviembre, de 31 °C (87,8 °F), registrado en 1978. Fue la mayor diferencia frente a una marca histórica entre las estaciones incluidas en el informe.

La región Caribe reúne los registros más altos de calor y Valledupar podría llegar a 38 °C, mientras Cúcuta alcanzaría 37 °C y Riohacha 36 °C - crédito Wendy Peralta/Colprensa
La región Caribe reúne los registros más altos de calor. Valledupar alcanzó hasta 37,8 ℃ (100 ℉) (Wendy Peralta/Colprensa)

También se registraron temperaturas elevadas en otros municipios del país, según el informe del Ideam:

  • Villavieja, Huila: 39,4 °C (102,9 °F).
  • Pailitas, Cesar: 38,6 °C (101,5 °F).
  • Sectores de Cúcuta y Valledupar: hasta 37,8 °C (100 °F).
  • Neiva: 36,8 °C (98,2 °F).
  • El Guamo, Bolívar: 36,6 °C (97,9 °F).

Medellín tuvo dos estaciones con nuevos máximos de noviembre

La red de observación del Ideam identificó dos nuevos récords mensuales en Medellín. La estación La Aldea marcó 28,6 ℃ (83,5 ℉), 0,4 ℃ por encima de su antecedente de 2023, mientras que el Aeropuerto Olaya Herrera registró 32,8 ℃ (91 ℉).

PUBLICIDAD

En Olaya Herrera, la máxima superó por 1,6 ℃ la referencia anterior, de 31,2 ℃ (88,2 ℉), que permanecía vigente desde 1997. El dato corresponde al punto específico donde opera la estación y no representa una temperatura uniforme en toda la ciudad.

La Nasa mostró en un mapa satelital la magnitud de los incendios en Colombia y la concentración de puntos de calor en un contexto de sequía y temperaturas extremas - crédito Firms/Nasa
El volumen de precipitaciones en el territorio colombiano descendió un 11,04 por ciento en comparación con la jornada anterior (Firms/Nasa)

Otros registros que excedieron marcas históricas de noviembre fueron:

  • Palmira, con 33 ℃ (91,4 ℉)
  • Quibdó, con 35 ℃ (95 ℉)
  • Arauca, con 35,7 ℃ (96,3 ℉)
  • Corozal, con 35,8 ℃ (96,4 ℉).
  • En Pereira, la estación del Aeropuerto Matecaña alcanzó 30 ℃ (86 ℉), apenas 0,1 ℃ por encima de su récord previo.

Los récords corresponden a estaciones y no a todo un municipio

El informe técnico precisa que los valores son récords locales de temperatura máxima para noviembre, establecidos al comparar la medición del 9 de noviembre con la serie histórica disponible de cada estación. No se trata, por tanto, de récords absolutos de cada municipio, departamento o del país.

Las estaciones están ubicadas en lugares con condiciones distintas, como aeropuertos, sectores urbanos, áreas rurales o laderas. Por ello, las temperaturas pueden variar dentro de un mismo municipio según la altura, la cobertura nubosa, la humedad, la circulación de vientos y las particularidades del entorno.

Varias regiones de Colombia enfrentan un aumento en incendios debido al calor extremo y la falta de lluvias, según informó el Ideam - crédito Colprensa
El Ideam advirtió que las temperaturas elevadas podrían continuar en el país durante los próximos días (crédito Colprensa)

Además de Natagaima, hubo nuevos máximos mensuales en Ibagué, Ragonvalia, Salazar, Lebrija, Samaniego, Guadalupe, Buenavista y Ataco. En conjunto, las marcas superaron sus precedentes entre 0,1 ℃ y 1,9 ℃, con una diferencia promedio cercana a 0,8 ℃.

La lluvia nacional disminuyó 11,04 % frente al día anterior

El Informe Técnico Diario, actualizado el 10 de noviembre, señaló que el 9 de noviembre el volumen de precipitaciones en Colombia cayó 11,04% respecto de la jornada anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en municipios de Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Putumayo.

El acumulado más alto en 24 horas se presentó en Cértegui, Chocó, con 49,6 milímetros. En contraste, el Aeropuerto El Caraño de Quibdó registró una máxima de 35 ℃ (95 ℉), 0,8 ℃ superior a su récord de noviembre de 2023.

El organismo no informó récords de frío durante la misma jornada. “No se registraron valores de temperaturas del aire por debajo de los mínimos históricos”, indicó el documento, aunque algunas zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y Santander presentaron temperaturas mínimas bajas. En Cerinza, Boyacá, el termómetro descendió a -0,5 ℃ (31,1 ℉).

Contraste de temperaturas en Colombia por un lado hay calor por fenómeno de El Niño y por otro frío extremo - crédito Colprensa
El departamento del Tolima mantiene alertas por riesgo de incendios de cobertura vegetal en municipios como Natagaima e Ibagué (crédito Colprensa)

Tolima mantiene alertas por incendios de cobertura vegetal

Las altas temperaturas pueden elevar el estrés térmico, favorecer la deshidratación y aumentar la evaporación en suelos, cultivos, embalses y otras fuentes de agua. El calor también puede agravar el riesgo de incendios cuando coincide con baja lluvia, vientos y vegetación seca.

El informe mantiene alertas por amenaza de incendios de cobertura vegetal en municipios de Tolima, entre ellos Natagaima e Ibagué, dos de los lugares donde las estaciones superaron sus máximos históricos de noviembre. El Ideam anticipó que las condiciones de calor podrían continuar durante los próximos días.

Temas Relacionados

Récords de temperatura ColombiaIdeamTemperaturas extremasIncendios forestalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: titulares confirmadas, siga aquí el minuto a minuto

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: titulares confirmadas, siga aquí el minuto a minuto

Proyecto 48 Colombia reta a cineastas a crear un cortometraje en 48 horas

Las inscripciones cerrarán el 13 de noviembre de 2026 y aceptarán a personas con o sin experiencia, que tendrán hasta siete minutos para desarrollar su obra

Proyecto 48 Colombia reta a cineastas a crear un cortometraje en 48 horas

Caso Ungrd: jueza tumbó negociaciones judiciales con tres procesados y denunció falta de garantías para reparar al Estado por $25.375 millones

Las decisiones judiciales afectan dos negociaciones impulsadas por la Fiscalía: un preacuerdo con Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández, y un principio de oportunidad con Edgar Riveros Rey

Caso Ungrd: jueza tumbó negociaciones judiciales con tres procesados y denunció falta de garantías para reparar al Estado por $25.375 millones

Alerta por dengue en Colombia: 73 muertes y más de 98.000 contagios llevan a reforzar medidas ante riesgo por El Niño

Las autoridades pidieron acudir de inmediato a un centro de salud ante dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrados, somnolencia o deterioro general. Estas señales pueden anticipar complicaciones por la enfermedad y requieren valoración médica oportuna

Alerta por dengue en Colombia: 73 muertes y más de 98.000 contagios llevan a reforzar medidas ante riesgo por El Niño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: titulares confirmadas, siga aquí el minuto a minuto

Edison ‘Guigo’ Mafla criticó a la hinchada del América de Cali por la poca asistencia a los partidos: “No lo acompañan”

José Pékerman dio su balance del Mundial 2026 y recordó la ausencia de Colombia en Qatar: “No se puede correr riesgo de quedar afuera”

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club