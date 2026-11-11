Colombia rompió 17 récords de temperatura máxima en noviembre: la temporada de calor podría continuar durante los próximos días

El Ideam aclaró que los récords de temperatura pertenecen a estaciones de medición específicas y no a la totalidad de los municipios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que 17 estaciones meteorológicas de Colombia superaron, el 9 de noviembre de 2026, sus máximos históricos de temperatura para ese mes. La jornada estuvo marcada por menores precipitaciones en el país y la entidad advirtió que las altas temperaturas podrían mantenerse durante los próximos días.

El registro más alto se presentó en la estación Anchique, en Natagaima, Tolima, con 41,2 °C (106,2 °F). La cifra superó en 1,2 °C el anterior récord de noviembre, de 40 °C (104 °F), registrado el 29 de noviembre de 1979.

PUBLICIDAD

El fenómeno también alcanzó zonas con distintas características climáticas. En la estación automática del aeropuerto El Edén, en Armenia, la temperatura llegó a 32,9 °C (91,2 °F), 1,9 °C por encima del máximo previo para noviembre, de 31 °C (87,8 °F), registrado en 1978. Fue la mayor diferencia frente a una marca histórica entre las estaciones incluidas en el informe.

La región Caribe reúne los registros más altos de calor. Valledupar alcanzó hasta 37,8 ℃ (100 ℉) (Wendy Peralta/Colprensa)

También se registraron temperaturas elevadas en otros municipios del país, según el informe del Ideam:

Villavieja, Huila: 39,4 °C (102,9 °F).

Pailitas, Cesar: 38,6 °C (101,5 °F).

Sectores de Cúcuta y Valledupar: hasta 37,8 °C (100 °F).

Neiva: 36,8 °C (98,2 °F).

El Guamo, Bolívar: 36,6 °C (97,9 °F).

Medellín tuvo dos estaciones con nuevos máximos de noviembre

La red de observación del Ideam identificó dos nuevos récords mensuales en Medellín. La estación La Aldea marcó 28,6 ℃ (83,5 ℉), 0,4 ℃ por encima de su antecedente de 2023, mientras que el Aeropuerto Olaya Herrera registró 32,8 ℃ (91 ℉).

PUBLICIDAD

En Olaya Herrera, la máxima superó por 1,6 ℃ la referencia anterior, de 31,2 ℃ (88,2 ℉), que permanecía vigente desde 1997. El dato corresponde al punto específico donde opera la estación y no representa una temperatura uniforme en toda la ciudad.

El volumen de precipitaciones en el territorio colombiano descendió un 11,04 por ciento en comparación con la jornada anterior (Firms/Nasa)

Otros registros que excedieron marcas históricas de noviembre fueron:

Palmira , con 33 ℃ (91,4 ℉)

Quibdó , con 35 ℃ (95 ℉)

Arauca , con 35,7 ℃ (96,3 ℉)

Corozal , con 35,8 ℃ (96,4 ℉).

En Pereira, la estación del Aeropuerto Matecaña alcanzó 30 ℃ (86 ℉), apenas 0,1 ℃ por encima de su récord previo.

Los récords corresponden a estaciones y no a todo un municipio

El informe técnico precisa que los valores son récords locales de temperatura máxima para noviembre, establecidos al comparar la medición del 9 de noviembre con la serie histórica disponible de cada estación. No se trata, por tanto, de récords absolutos de cada municipio, departamento o del país.

Las estaciones están ubicadas en lugares con condiciones distintas, como aeropuertos, sectores urbanos, áreas rurales o laderas. Por ello, las temperaturas pueden variar dentro de un mismo municipio según la altura, la cobertura nubosa, la humedad, la circulación de vientos y las particularidades del entorno.

PUBLICIDAD

El Ideam advirtió que las temperaturas elevadas podrían continuar en el país durante los próximos días (crédito Colprensa)

Además de Natagaima, hubo nuevos máximos mensuales en Ibagué, Ragonvalia, Salazar, Lebrija, Samaniego, Guadalupe, Buenavista y Ataco. En conjunto, las marcas superaron sus precedentes entre 0,1 ℃ y 1,9 ℃, con una diferencia promedio cercana a 0,8 ℃.

La lluvia nacional disminuyó 11,04 % frente al día anterior

El Informe Técnico Diario, actualizado el 10 de noviembre, señaló que el 9 de noviembre el volumen de precipitaciones en Colombia cayó 11,04% respecto de la jornada anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en municipios de Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Putumayo.

El acumulado más alto en 24 horas se presentó en Cértegui, Chocó, con 49,6 milímetros. En contraste, el Aeropuerto El Caraño de Quibdó registró una máxima de 35 ℃ (95 ℉), 0,8 ℃ superior a su récord de noviembre de 2023.

PUBLICIDAD

El organismo no informó récords de frío durante la misma jornada. “No se registraron valores de temperaturas del aire por debajo de los mínimos históricos”, indicó el documento, aunque algunas zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y Santander presentaron temperaturas mínimas bajas. En Cerinza, Boyacá, el termómetro descendió a -0,5 ℃ (31,1 ℉).

El departamento del Tolima mantiene alertas por riesgo de incendios de cobertura vegetal en municipios como Natagaima e Ibagué (crédito Colprensa)

Tolima mantiene alertas por incendios de cobertura vegetal

Las altas temperaturas pueden elevar el estrés térmico, favorecer la deshidratación y aumentar la evaporación en suelos, cultivos, embalses y otras fuentes de agua. El calor también puede agravar el riesgo de incendios cuando coincide con baja lluvia, vientos y vegetación seca.

El informe mantiene alertas por amenaza de incendios de cobertura vegetal en municipios de Tolima, entre ellos Natagaima e Ibagué, dos de los lugares donde las estaciones superaron sus máximos históricos de noviembre. El Ideam anticipó que las condiciones de calor podrían continuar durante los próximos días.

PUBLICIDAD