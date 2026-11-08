Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes reivindicaron una ofensiva con misiles y drones contra objetivos estratégicos en Arabia Saudita.

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Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este domingo una ofensiva con misiles y drones contra varios puntos estratégicos de Arabia Saudita, entre ellos el distrito financiero de Riad, donde un edificio de la petrolera estatal Saudi Aramco sufrió daños en su estructura. La operación incluyó objetivos vinculados con el transporte aéreo y la infraestructura energética del reino, en un nuevo episodio de la escalada militar entre las fuerzas sauditas y el movimiento respaldado por Irán.

El Ministerio de Energía saudita confirmó que una instalación administrativa de Aramco en la capital fue alcanzada durante el ataque. Según el comunicado oficial, el episodio provocó la caída de fragmentos de proyectiles y ocasionó daños materiales menores. Las autoridades indicaron que no hubo personas heridas ni fallecidas.

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Sin embargo, testigos que se encontraban en las inmediaciones del edificio describieron consecuencias visibles en varios sectores de la construcción. Uno de ellos aseguró haber observado el impacto de un proyectil contra la torre, aunque no pudo determinar qué tipo de arma había sido utilizada. Otras dos personas también señalaron que el rascacielos presentaba daños.

Las imágenes y los testimonios disponibles daban cuenta de cristales destrozados y desperfectos en parte de la fachada.

El ataque alcanzó una zona representativa del programa económico Visión 2030 impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

En un comunicado, los hutíes atribuyeron la operación a sus fuerzas armadas y aseguraron que ejecutaron “cuatro operaciones militares cualitativas” mediante el empleo combinado de misiles balísticos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados. La organización incluyó entre sus objetivos el distrito financiero King Abdullah Financial District (KAFD), el aeropuerto de Riad y depósitos de almacenamiento de petróleo de Aramco, además de instalaciones situadas en Abqaiq, en el este del país.

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La elección del KAFD representa un elemento central de la ofensiva. El complejo concentra algunos de los principales centros empresariales y financieros de Arabia Saudita, además de albergar sedes de compañías internacionales, entidades bancarias y organismos vinculados con la economía del reino.

En ese distrito también funcionan las oficinas del Fondo de Inversión Pública (PIF), uno de los instrumentos financieros más importantes del Gobierno saudita, y la Bolsa de Valores del país. El área cuenta además con edificios residenciales, establecimientos comerciales y una estación de metro utilizada por miles de pasajeros.

El ataque alcanzó así una zona emblemática del programa Visión 2030, la estrategia impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman para reducir la dependencia económica del petróleo, atraer inversiones extranjeras y convertir al país en un centro internacional de negocios, turismo y servicios.

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El Ministerio de Energía saudita confirmó daños materiales menores en una sede administrativa de Aramco en Riad. (REUTERS/Stringer/Archivo)

La ofensiva se produjo en un contexto de ataques recurrentes contra instalaciones energéticas sauditas. En los últimos meses, los hutíes habían dirigido sus operaciones contra refinerías, depósitos, buques petroleros y otras dependencias de Aramco, incluida su sede corporativa.

Poco después de los lanzamientos, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, Turki al-Maliki, informó que las defensas aéreas habían interceptado dos misiles balísticos dirigidos hacia Riad. También comunicó la destrucción de dos plataformas de lanzamiento en la provincia yemení de Saada, desde donde, según sostuvo, se habían preparado los proyectiles utilizados en la operación.

Las explosiones escuchadas en distintos sectores de la capital coincidieron con la activación de los sistemas de defensa. El Gobierno saudita mantiene restricciones sobre la difusión de imágenes de misiles, drones, interceptaciones y lugares de impacto, y ha advertido a la población sobre la publicación de ese tipo de registros.

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La ofensiva también coincidió con el anuncio del Ministerio de Educación sobre la reanudación de las clases presenciales en Riad, después de varias semanas de enseñanza a distancia debido a una anterior serie de ataques. La decisión reflejaba las medidas adoptadas por las autoridades para mantener el funcionamiento de los servicios públicos pese a las amenazas de seguridad.

El Gobierno saudita mantiene restricciones legales sobre la publicación de imágenes de proyectiles e interceptaciones. (Vantor/Handout via REUTERS)

El enfrentamiento actual tiene sus raíces en la guerra civil de Yemen, iniciada después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, en 2014. Un año más tarde, Arabia Saudita encabezó una coalición militar que intervino en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente para intentar recuperar el control del territorio.

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La tregua alcanzada en 2022 había reducido considerablemente los combates, pero perdió vigencia en julio de este año. Desde entonces, ambos bandos retomaron los ataques, con operaciones sauditas dentro de Yemen y lanzamientos hutíes contra aeropuertos, instalaciones militares y centros energéticos del reino.

La reanudación de las hostilidades también estuvo acompañada por un deterioro de la seguridad marítima. Los rebeldes anunciaron restricciones a la navegación vinculada con Arabia Saudita y comenzaron a atacar embarcaciones e instalaciones en zonas estratégicas. Posteriormente, ampliaron su control territorial sobre la costa yemení del mar Rojo.