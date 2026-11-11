Colombia

Vía que inspiró el clásico colombiano ‘La vorágine’ será pavimentada en Orocué, Casanare, tras más de 50 años de espera

El proyecto busca resolver los problemas de movilidad que afectan a transportadores, campesinos y comunidades indígenas durante las temporadas de lluvia en el departamento llanero

El corredor atraviesa zonas de sabana inundable, una condición que ha dificultado durante décadas su intervención - crédito imágenes suministradas a Infobae Colombia - Editorial Planeta
El corredor atraviesa zonas de sabana inundable, una condición que ha dificultado durante décadas su intervención - crédito imágenes suministradas a Infobae Colombia - Editorial Planeta
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Luego de más de cinco décadas de espera, la Gobernación de Casanare inició el proyecto para pavimentar más de 15 kilómetros entre el cruce de Guanapalo y Orocué, un corredor que durante las temporadas de lluvia puede convertir un trayecto corto en un recorrido de hasta seis horas.

La intervención tendrá una inversión de $127.873 millones, financiada con recursos de regalías, y un plazo de ejecución de 24 meses. La administración departamental prevé que la obra esté terminada antes de finalizar 2028.

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El proyecto figura entre las iniciativas presentadas ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Llanos. La vía conecta a Orocué con Yopal y permite el transporte de alimentos, medicamentos, mercancías e insumos agrícolas que luego continúan hacia poblaciones de Meta y Vichada a través del río Meta.

Orocué es un municipio de Casanare ubicado a orillas del mencionado cuerpo hídrico que conserva una parte de la memoria de José Eustasio Rivera y de la gestación de su obra cumbre.

La Gobernación de Casanare inició la pavimentación de más de 15 kilómetros entre el cruce de Guanapalo y Orocué - crédito imagen suministrada a Infobae
La Gobernación de Casanare inició la pavimentación de más de 15 kilómetros entre el cruce de Guanapalo y Orocué - crédito imagen suministrada a Infobae

Cuenta la historia que el escritor huilense llegó al pueblo en 1918, recién graduado de abogado, para asumir un litigio. Permaneció allí cerca de dos años, alojado en la casa de la familia Amézquita; mientras recorría las calles, escuchaba relatos de sus habitantes y observaba una región marcada entonces por el comercio fluvial y la llegada de viajeros de distintos lugares. El contacto con los paisajes llaneros, el río Meta y las historias locales alimentó la imaginación de Rivera.

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El barro y las inundaciones han condicionado la movilidad por décadas

Lo difícil de este territorio es que, en época de invierno, vehículos de carga, buses y automotores particulares enfrentan dificultades para cruzar el tramo. El barro ha dejado atrapados a camiones con víveres, productos agrícolas y mercancías, mientras que en verano el polvo afecta a quienes transitan en motocicleta.

La principal dificultad técnica está en que buena parte del trazado cruza una sabana inundable. Por ello, el proyecto requiere terraplenes elevados y el traslado de materiales de base y subbase desde otros puntos de la región, un factor que ha elevado los costos y retrasado históricamente la pavimentación.

El corredor atraviesa zonas de sabana inundable, una condición que ha dificultado durante décadas su intervención - crédito imagen suministrada a Infobae
El corredor atraviesa zonas de sabana inundable, una condición que ha dificultado durante décadas su intervención - crédito imagen suministrada a Infobae

Para enfrentar las lluvias, la obra incluirá 53 alcantarillas nuevas y dos estructuras tipo box culvert, destinadas a permitir el drenaje y reducir el impacto de las inundaciones sobre la carretera.

La carretera es utilizada por productores de ganado, pescado, palma, arroz, maíz y yuca, además de comerciantes y empresas vinculadas a la industria de hidrocarburos. La intervención también beneficiará a comunidades indígenas del resguardo El Duya.

La expectativa de los productores es reducir los gastos de combustible, mantenimiento y transporte, así como evitar pérdidas por retrasos en el traslado de cosechas y otros productos.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, señaló que el proyecto abrirá oportunidades para el campo y la actividad económica local: “Esta obra traerá mejores oportunidades para nuestros campesinos, impulsará el desarrollo agroindustrial y empresarial, fortalecerá el turismo y la hotelería”.

El proyecto contempla 53 alcantarillas y dos estructuras tipo box culvert para facilitar el drenaje de las aguas - crédito imagen suministrada a Infobae
El proyecto contempla 53 alcantarillas y dos estructuras tipo box culvert para facilitar el drenaje de las aguas - crédito imagen suministrada a Infobae

La mejora del acceso terrestre también apunta a fortalecer la actividad turística de Orocué, municipio asociado al paso de José Eustasio Rivera. La antigua casa donde se hospedó fue convertida en la Casa Museo Cuna de La vorágine, que conserva muebles y objetos asociados con su estadía, además de recrear el espacio en el que trabajó.

El municipio cuenta con sabanas, humedales y actividades de avistamiento de fauna en el río Meta, donde habitan toninas. Entre los atractivos figura el Bioparque Wisirare, que desarrolla acciones de conservación del caimán llanero y recibe a viajeros, investigadores y estudiantes.

La Gobernación espera que una conexión más estable favorezca a los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de guías turísticos, además de mejorar la movilidad cotidiana de las comunidades que dependen de esta vía.

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