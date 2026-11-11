Mexicano queda detenido sin derecho a fianza tras hallarle 200 kilos de metanfetamina en Georgia, Estados Unidos

Metanfetamina asegurada por fuerzas estadounidenses en Georgia. Crédito. X - @NDGAnews

Guardar

Gerardo Miranda Mendoza, de 57 años y originario de Morelia, Michoacán, quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sin derecho a fianza después de que las autoridades le hallaran aproximadamente 200 kilogramos de metanfetamina ocultos en bolsas de basura dentro de una camioneta en Conyers, Georgia.

El decomiso ocurrió el 7 de noviembre de 2026, en el marco de una investigación federal sobre narcotráfico, y derivó en su comparecencia ante un tribunal al día siguiente.

PUBLICIDAD

El hombre, deportado en dos ocasiones previas de Estados Unidos, enfrenta cargos federales por conspiración para poseer metanfetamina con intención de distribuirla y por reingreso ilegal al país tras una expulsión anterior. La Fiscalía del Distrito Norte de Georgia confirmó en un comunicado emitido este 10 de noviembre que el caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

Las autoridades estadounidenses no revelaron si Miranda Mendoza mantiene alguna afiliación con algún cártel mexicano.

Así es como cargaban la droga “sin levantar sospechas”

La vigilancia que condujo a la detención comenzó cuando agentes observaron a Miranda Mendoza llegar a bordo de una camioneta al estacionamiento de una tienda en Stonecrest, Georgia. El hombre estacionó el vehículo y entró al establecimiento, mientras una segunda persona llegó por separado, tomó la camioneta y la condujo hasta un almacén ubicado en Conyers.

PUBLICIDAD

En el almacén, según la investigación, el segundo sujeto cargó varias bolsas de basura con la metanfetamina dentro de la camioneta. Después regresó con el vehículo al estacionamiento original de la tienda y descendió de la unidad, sin que mediara ningún otro contacto entre ambos hombres.

Así se encontraba la droga, en bolsas negra para basura. Crédito: X - @NDGAnews

Miranda Mendoza salió de la tienda, volvió a subir a la misma camioneta ya cargada con la droga, y emprendió la marcha minutos después. Un agente de la Patrulla Estatal de Georgia le marcó el alto poco después, por una infracción de tránsito.

Durante la revisión del vehículo, los oficiales localizaron las bolsas de basura con el cargamento de metanfetamina, lo que derivó en el arresto inmediato de Miranda Mendoza. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg calificó la operación como resultado del trabajo del grupo encargado del caso.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que, pese a sus antecedentes y dos expulsiones previas, Miranda Mendoza “presuntamente regresó ilegalmente e intentó traficar una enorme cantidad de metanfetamina” en la comunidad, y advirtió que el acusado podría enfrentar cadena perpetua si un jurado lo encuentra culpable.

El detenido acumulaba dos condenas previas por narcotráfico y dos deportaciones

Los antecedentes criminales de Miranda Mendoza se remontaban a 1998, año en que un tribunal estatal de California lo condenó por transporte de sustancias controladas. Once años después, en 2009, enfrentó una segunda condena, esta de carácter federal, por conspiración para distribuir metanfetamina cristalina.

Cada una de esas sentencias derivó en su expulsión del territorio estadounidense. Según datos oficiales, la deportación más reciente que enfrentó ocurrió en noviembre de 2017.

PUBLICIDAD

El agente especial interino Michael J. Connolly, a cargo de la división de la DEA en Atlanta, señaló que “las organizaciones criminales de narcotráfico no operan dentro de límites jurisdiccionales” y que la respuesta de las autoridades tampoco debía hacerlo. El funcionario atribuyó el decomiso a la coordinación entre las agencias que integran el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

Connolly añadió que el HSTF ofrece “un enfoque unificado”, al reunir a las fuerzas del orden para compartir información, coordinar investigaciones y perseguir a quienes representan una amenaza para la seguridad de las comunidades. Una incautación de esta magnitud, dijo, recordaba la importancia de ese tipo de alianzas.

PUBLICIDAD

La investigación combinó recursos de la DEA, el Servicio Postal y la Patrulla Estatal

El caso fue investigado de manera conjunta por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con apoyo de la Patrulla Estatal de Georgia. El inspector Rodney M. Hopkins, de la división de Atlanta del Servicio Postal, advirtió que “cada gramo, cada pastilla y cada venta” de estas sustancias “tienen el potencial de arruinar vidas”.

Hopkins reiteró el compromiso de su agencia para colaborar con las fuerzas del orden y detener el flujo de drogas mortales, además de exigir responsabilidades a quienes, según dijo, se lucran “envenenando a nuestras comunidades”. Sus declaraciones acompañaron el anuncio formal del caso ante medios de la región.

PUBLICIDAD

El fiscal adjunto Drew Waldbeser quedó a cargo del litigio, que se tramitó bajo la estructura del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Atlanta, integrado por personal de agencias como la ATF, el FBI, ICE-HSI, el IRS-CI, el Servicio Secreto y el Servicio de Alguaciles, entre otras corporaciones federales, estatales y locales.

La Fiscalía del Distrito Norte de Georgia recordó que la denuncia penal contenía únicamente cargos y que correspondía al gobierno demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable durante el juicio.

Miranda Mendoza permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra, sin que trascendieran detalles sobre la identidad del segundo hombre vinculado al traslado de la droga.

PUBLICIDAD