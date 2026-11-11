Colombia

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Juliana Návila Gómez Anaya pidió no ser juzgada por una grabación breve y afirmó que las tres participantes del certamen han recibido mensajes que no merecen

La representante del departamento de Sucre, Juliana Návila Gómez Anaya, parece empujar a las candidatas de Tolima, Valery Martínez, y Valle del Cauca, Valentina Duque para una toma fotográfica oficial (Caquetasoberana/TikTok)

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Un video grabado durante una actividad del Concurso Nacional de Belleza 2026 en Cartagena abrió una controversia en redes sociales. En las imágenes, Juliana Návila Gómez Anaya, Señorita Sucre, aparece junto a las representantes de Tolima y Valle del Cauca antes de una fotografía oficial.

La secuencia se registró en las escaleras del Hotel Hilton, mientras las candidatas se ubicaban para posar ante las cámaras. En el material se ve a Gómez Anaya extender los brazos y mover a Valery Martínez, representante de Tolima, y a Valentina Duque, candidata del Valle del Cauca.

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No es posible determinar con certeza a partir del video si el gesto fue un intento deliberado de ganar un lugar más visible o un movimiento involuntario entre la concentración de participantes. Sin embargo, se generó toda una discusión pública alrededor de la aspirante sucreña y la acción que tuvo.

Juliana Návila Gómez Anaya se pronunció tras video en el que parece tener una actitud incorrecta hacia dos de sus compañeras (juliana_navila/Instagram)
Juliana Návila Gómez Anaya se pronunció tras video en el que parece tener una actitud incorrecta hacia dos de sus compañeras (juliana_navila/Instagram)

Las reacciones cuestionaron la actitud de la Señorita Sucre

Luego de que las imágenes circularan en distintas plataformas, usuarios debatieron sobre el comportamiento de la candidata, asegurando que solo quería destacar.

Una parte de los comentarios interpretó la escena como un acto para apartar a sus compañeras de la foto, mientras otros señalaron que el fragmento era demasiado breve para atribuirle una intención en contra de las demás participantes.

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Las críticas se concentraron en la actitud que se le adjudicó a Juliana Návila Gómez Anaya, a la que algunos internautas calificaron de egocéntrica. Al mismo tiempo, la discusión alcanzó a Martínez y Duque, que también recibieron mensajes por su participación en el momento difundido.

Juliana Návila Gómez Anaya dijo que con las demás candidatas “no pasó nada”

La reina se habló sobre las controversias y comentarios surgidos durante su participación en el Concurso Nacional de Belleza 2026, refiriéndose a sus valores personales y familiares durante el desarrollo del certamen (Juliana Návila Gómez Anaya/Instagram)

Ante la polémica, la representante de Sucre publicó un video para dar su versión. Gómez Anaya afirmó que reflexionó antes de pronunciarse y explicó que buscaba responder de una manera directa: “Decidí hacer este video de la forma más sencilla, más honesta, más humana posible”.

La candidata reconoció que los señalamientos le han afectado: “Estoy triste, es algo que al final de cuentas no somos de hierro”. Del mismo modo, aprovechó para rechazar la percepción de que actúa con superioridad frente a sus compañeras: “No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”, sostuvo.

Gómez Anaya aseguró que la relación con las otras dos participantes no se ha deteriorado por el video: “Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien. La verdad es que no pasó nada”.

También dijo sentir preocupación por los mensajes dirigidos a Martínez y Duque, que también habrían sido víctimas de críticas: “Me duele por ellas, porque sé que a ellas también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen”.

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La polémica sigue en medio de uno de los eventos de belleza más reconocidos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Señorita Sucre pidió que no se juzgue a las tres mujeres a partir de la grabación. “Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo”.

Según añadió, las candidatas conocen el contexto completo de lo ocurrido durante la actividad y no tiene nada que ver con ninguna rivalidad entre ellas.

En la parte final de su mensaje, Gómez Anaya solicitó a los usuarios mirar más allá del clip viral. “Una imagen, un video de cinco segundos, no define a una persona”. Además, señaló que continuará en el certamen pese a todas las críticas recibidas.

“Quiero seguir dando todo de mí en este reinado y no voy a permitir que un segundo, que cinco segundos dañen lo que he venido construyendo desde hace muchos meses. Entonces, le pido a Dios que me siga dando su gracia, que me siga dando su bendición y que, como me dijo hoy mi mamá, que después de la tormenta siempre viene la calma”, concluyó.

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