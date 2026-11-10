EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Acusan en EEUU a un hombre por tener lazos con el Cártel de Sinaloa, el CJNG y ser cercano a Ryan Wedding
Roberto Gómez, alias “Fat Boy”, aprovechó nexos con mandos en territorio nacional para alertar a Wedding sobre operativos
Un presunto miembro de una pandilla del sur de Los Ángeles llamada Calle 38 que vivía prófugo en México fue formalmente acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos de usar contactos políticos y policiales para ayudar al exsnowboarder olímpico canadiense Ryan James Wedding a traficar drogas y evadir la captura.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Capturan a “El Wicho” de Los Chapitos: operador vinculado al secuestro de los diez mineros de Concordia
El detenido es señalado como parte de la célula criminal dirigida por “El Casco” o “El 81”, jefe de plaza de la facción Los Chapitos en el sur de Sinaloa
Autoridades federales capturaron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a Mauricio “N”, alias “El Wicho” o “El Chigüil”, durante un operativo realizado el pasado domingo 8 de noviembre. El detenido formaba parte del aparato operativo de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, jefe de plaza de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, en esa región, y quedó señalado por su presunta participación en la desaparición de 10 mineros ocurrido el 23 de enero en ese mismo municipio.