La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”

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Los dos principales canales de noticias de Rusia informaron este miércoles sobre la victoria demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos con un tono neutro, limitándose a dar los resultados. Canal Uno, uno de los canales estatales más vistos del país, calificó el resultado como una “derrota” para el presidente Donald Trump, mientras que Rusia 24, también estatal, subrayó que el mandatario conservará la autoridad final.

La cobertura fue breve. El 4 de noviembre es feriado en Rusia, por el Día de la Unidad Nacional, y la mayor parte de los noticieros se dedicó a las celebraciones en distintos puntos del país. Ambos canales mencionaron las elecciones estadounidenses solo cerca del final de sus emisiones.

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“Ya reconoció la derrota”

La presentadora de Canal Uno dijo que el control de la Cámara baja quedó en manos de los demócratas y que el partido también logró avances significativos en el Senado. “Donald Trump ya reconoció la derrota y aceptó cooperar”, afirmó.

Esa descripción coincide en parte con lo que dijo el propio Trump. En una entrevista con The New York Times, el presidente aseguró que está “absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados” y que espera llegar a acuerdos con los demócratas. Sin embargo, también sostuvo en su plataforma Truth Social que los republicanos habrían ganado “por goleada” si él hubiera estado en la boleta.

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El posteo de Trump con la palabra "VETO"(Truth Social Donald J. Trump/@realDonaldTrump)

“La autoridad final seguirá en sus manos”

Rusia 24 había informado antes del cierre de las urnas. Su presentadora señaló que los centros de votación cerraban gradualmente en el país y que los medios publicarían sus primeras proyecciones. Dijo que Trump seguía los resultados en vivo junto a miembros de su gabinete y recordó que el mandatario había anticipado en una entrevista con CBS News las fuertes posibilidades de victoria republicana.

“Pero aun si los demócratas se imponen, la autoridad final seguirá en sus manos. El presidente estadounidense está convencido de ello”, agregó la presentadora. El mensaje se alinea con lo que Trump dijo a Fox News sobre su poder de veto, la facultad del presidente de rechazar leyes aprobadas por el Congreso.

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Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado tras arrebatar varios escaños republicanos. Rusia sigue de cerca la política estadounidense por la guerra en Ucrania, en la que Washington es el principal aliado militar de Kiev, y por las negociaciones para ponerla fin.