Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

La posesión de Alejandro Ordoñez como ministro del Interior fue confirmada por el presidente en sus redes sociales oficiales (suministrada a Infobae Colombia)

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El miércoles 4 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella posesionó a Alejandro Ordoñez como nuevo ministro del Interior.

El acto se realizó en la Casa de Nariño, donde el mandatario colombiano también nombró a Viviane Morales, exministra de Educación, como comisionada de Paz.

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El Ministerio del Interior confirmó, a través de su cuenta oficial en X, el nombramiento de Alejandro Ordóñez. Además, le dio la bienvenida y le deseó éxitos en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio del Interior confirmó, a través de su cuenta oficial en X, el nombramiento de Alejandro Ordóñez (@MinInterior/X)

“El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, posesionó a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior. Desde el Ministerio del Interior le dieron la bienvenida y le desearon éxitos en el ejercicio de sus funciones y en esta nueva etapa al frente de la cartera”, indicó la cartera.

El exprocurador general de la Nación y exembajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) llega para reemplazar a Rodrigo Lara, quien dejó la cartera en medio del hundimiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por un vicio de procedimiento.

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En esa ocasión, el jefe de Estado confirmó a Alejandro Ordoñez como el nuevo ministro del Interior, una de las carteras más importantes de Colombia.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, afirmó.

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