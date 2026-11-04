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Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

Sabrina Gigliotti, de 39 años, fue atendida en dos centros de salud de Roma durante semanas sin recibir análisis de sangre. Falleció con una infección grave en el torrente sanguíneo

Primer plano de una mujer de cabello oscuro y sudadera roja con la mano en la frente, con árboles y césped en el fondo
Sabrina Gigliotti, de 39 años, falleció el 25 de octubre después de presentar una sepsis grave, mientras las autoridades analizan posibles errores en la atención recibida (Instagram)
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Una mujer de 39 años murió en Italia 40 días después de la picada de una presunta araña venenosa, mientras la fiscalía de Roma abrió una investigación por homicidio culposo para determinar si el personal de dos hospitales cometió errores durante el tratamiento.

Sabrina Gigliotti, vecina de Óstia, en el área metropolitana de Roma, llegó al Hospital Grassi el 26 de septiembre con picazón, dolor e hinchazón en el muslo derecho. Según informó la agencia italiana Adnkronos, los profesionales de guardia diagnosticaron una picadura de insecto y le recetaron el antibiótico Augmentin, sin ordenar análisis de sangre ni estudios complementarios. La herida nunca cicatrizó.

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Los síntomas se agravaron durante semanas sin que los médicos profundizaran en el diagnóstico

Ante la falta de mejoría, Gigliotti comenzó a asistir cada dos días al Hospital Celio para realizarse curaciones. De acuerdo con la denuncia presentada por sus hermanos ante los Carabinieri de Casal Palocco, en ninguna de esas visitas se ordenaron exámenes de laboratorio ni evaluaciones más exhaustivas, pese a que el cuadro clínico empeoraba semana a semana.

Edificio con fachada amarilla, letrero con la inscripción Ospedale G.B. Grassi, puertas de vidrio, farolas y jardineras
Eleonora Fini abrió una causa por homicidio culposo contra personas no identificadas para determinar si las actuaciones clínicas del Grassi y del Celio respetaron los protocolos (Captura de video)

Los síntomas se intensificaron de manera progresiva: la mujer empezó a sufrir dolores en la espalda baja y las piernas, además de ardor en el abdomen y las costillas. Para el 18 de octubre, ya necesitaba muletas para moverse. Volvió al Grassi, donde le diagnosticaron lumbalgia y le recomendaron una resonancia magnética de forma ambulatoria, un estudio que nunca llegó a realizarse. Dos días después, tenía dificultades para hablar y una tos tan intensa que sus parientes describieron el cuadro como alarmante.

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El 21 de octubre, tras un colapso repentino, un primo llamó al servicio de emergencias. Una ambulancia la trasladó nuevamente a la guardia del Grassi, donde los análisis revelaron una sepsis grave. El personal la intubó de inmediato y coordinó un traslado de urgencia.

Primero llegó al Hospital Spallanzani, donde los especialistas advirtieron a los allegados que el estado era crítico; luego fue derivada al Hospital San Camillo, donde les comunicaron que una toxina liberada por el proceso infeccioso comprometió órganos vitales de forma irreversible.

La fiscalía ordenó autopsia e incautó los registros médicos de ambas instituciones

Primer plano de Maren Morris con sombrero de paja, gafas de sol de montura oscura y la mano apoyada en la mejilla
La familia denunció que la herida no cicatrizaba y que los profesionales limitaron las consultas a curaciones, pese al empeoramiento progresivo de dolores (Instagram)

Sabrina Gigliotti murió el 25 de octubre. La fiscal Eleonora Fini dispuso la autopsia y la incautación de la documentación clínica del Celio y del Grassi. La causa, abierta contra personas no identificadas, busca establecer si existe un vínculo entre la presunta picada de araña y el shock séptico, y si los protocolos aplicados en cada centro fueron los adecuados.

Los investigadores también analizan la hipótesis de que la lesión inicial correspondiera a la picada de una araña violinista (Loxosceles rufescens), especie presente en la cuenca del Mediterráneo. Según Adnkronos, su veneno —o una infección bacteriana secundaria no tratada a tiempo— pudo haber desencadenado el deterioro sistémico que derivó en la muerte.

Pablo de Luca, abogado de los hermanos de Gigliotti, fue categórico en declaraciones al medio italiano: “exigimos la verdad absoluta y justicia”. Los familiares sostienen que Sabrina podría haber sobrevivido si hubiera recibido un diagnóstico certero y un tratamiento más agresivo desde las primeras consultas. De Luca añadió que el examen forense y el análisis detallado de los registros incautados serán el punto de partida para esclarecer las responsabilidades.

Óstia despidió a Sabrina, que dejó dos hijos de 8 y 12 años

Araña de color oscuro con vello y caparazón liso sobre un fragmento de madera anaranjada con partículas de tierra.
Los peritos revisarán si el veneno de Loxosceles rufescens o una infección bacteriana secundaria sin tratamiento oportuno explica el shock séptico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Óstia expresó su dolor de forma colectiva. Clubes deportivos y organizaciones barriales publicaron mensajes de homenaje y manifestaron solidaridad con los allegados de la víctima, conmovidos en especial por la situación de sus dos hijos —de ocho y doce años— que perdieron a su madre en menos de seis semanas desde que todo comenzó con una marca en la piel que nadie supo identificar a tiempo.

La autopsia y el cruce de los registros clínicos de ambos hospitales serán determinantes para que la justicia italiana establezca si hubo negligencia en la muerte de Sabrina Gigliotti.

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