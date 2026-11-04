AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Albert Gea)

La Champions vuelve a escena para el Real Madrid, que este miércoles tiene una nueva oportunidad de demostrar su fortaleza en Europa. El equipo blanco se desplaza hasta Atenas para medirse al AEK en la cuarta jornada de la fase liga, un encuentro en el que buscará mantener su condición de invicto y dar otro paso hacia la clasificación para los octavos de final.

Enfrente tendrá a un rival que ha convertido su estadio en todo un fortín, en el que todavía no conoce la derrota y aspira a seguir manteniendo esa baza. Una cita de nivel para la segunda jornada de Champions de la semana.