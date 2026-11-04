AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

La Champions vuelve a escena para el Real Madrid, que este miércoles tiene una nueva oportunidad de demostrar su fortaleza en Europa. El equipo blanco se desplaza hasta Atenas para medirse al AEK en la cuarta jornada de la fase liga, un encuentro en el que buscará mantener su condición de invicto y dar otro paso hacia la clasificación para los octavos de final.
Enfrente tendrá a un rival que ha convertido su estadio en todo un fortín, en el que todavía no conoce la derrota y aspira a seguir manteniendo esa baza. Una cita de nivel para la segunda jornada de Champions de la semana.
Los jugadores están sobre el terreno de juego calentando
Militao regresa al once inicial
El central brasileño regresa al once inicial después de seis meses y medio, desde que se rompió el tendón proximal del bíceps femoral izquierdo durante un partido ante el Alavés. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que provocó que se perdiera el Mundial 2026.
Alineación AEK Atenas
También se conoce el equipo inicial del club griego: Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Koita, Kairinen, Arriaga, Majer; Gacinovic y Jovic.
El Real Madrid viaja a territorio enemigo este miércoles. Atenas será su próxima parada en Champions, donde los blancos todavía no conocen la derrota. Tampoco la conoce el AEK en su casa donde se hace grande frente a su público. Una vez más, los de José Mourinho tendrán que derribar el fortín para intentar sumar los tres puntos, como ya hicieron en LaLiga ante Racing de Santander en el Sardinero. Grecia, sin embargo, no se presenta como un escenario en el que confiarse, sino todo lo contrario.
Alineación del Real Madrid
José Mourinho elige once para enfrentarse al club griego: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
La Champions vuelve a escena para el Real Madrid, que este miércoles tiene una nueva oportunidad de demostrar su fortaleza en Europa. El equipo blanco se desplaza hasta Atenas para medirse al AEK en la cuarta jornada de la fase liga, un encuentro en el que buscará mantener su condición de invicto y dar otro paso hacia la clasificación para los octavos de final. Enfrente tendrá a un rival que ha convertido su estadio en todo un fortín, en el que todavía no conoce la derrota.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes vuelve la competición de las estrellas, vuelve la Champions, y lo hace con una cita importante: AEK de Atenas - Real Madrid. Un duelo donde los blancos todavía no conocen la derrota en la competición europea ni los griegos en su casa, por lo que el duelo se presenta complicado para ambos conjuntos.