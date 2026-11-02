El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

La iniciativa de la BWL fue enviada a varios ministerios para recabar opiniones y solo se activaría si el desabastecimiento empeora y las medidas voluntarias de ahorro no resultan suficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Suiza analiza reducir a 80 km/h la velocidad máxima en sus autopistas ante una posible escasez de combustible que ya obligó al país a recurrir a sus reservas estratégicas. La propuesta, impulsada por la Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del País (BWL), no busca mejorar la seguridad vial, sino reducir el consumo de gasóleo y queroseno en un escenario de crisis.

Según Euronews, el Automóvil Club Alemán (ADAC) informó que la medida no está aprobada ni se aplicaría de forma preventiva. Solo entraría en vigor si la situación de desabastecimiento se agravara de manera significativa y las acciones voluntarias de ahorro resultaran insuficientes. Sin embargo, el hecho de que la BWL ya remitió la propuesta a distintos departamentos del gobierno federal para recabar opiniones revela que las autoridades toman el riesgo con seriedad.

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El río Rin y el déficit en la cadena de suministro empujan la crisis

El Gobierno de Suiza analiza reducir el límite de velocidad en autopistas a 80 kilómetros por hora para contener el consumo ante una posible escasez de combustible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país depende casi por completo de las importaciones para abastecerse de productos petrolíferos. Bajo condiciones normales, grandes volúmenes de combustible llegan en barco desde Róterdam hasta Basilea a través del río Rin. Pero el bajo nivel del agua dificulta la navegación fluvial y reduce la capacidad de transporte.

A ese problema se suman incidencias en otras rutas de distribución y retrasos generalizados en la logística. El organismo federal encargado del abastecimiento advirtió que la situación es especialmente delicada en el caso del gasóleo, aunque el suministro de queroseno también enfrenta riesgos. El gobierno federal ya utilizó parte de sus reservas estratégicas obligatorias, lo que indica que las autoridades consideran necesario activar mecanismos de emergencia.

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Reducir de 120 a 80 km/h puede bajar el consumo de forma considerable

El bajo nivel del Rin reduce el transporte de carburantes importados hacia Suiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica detrás de la medida es física: a mayor velocidad, mayor resistencia del aire y, por lo tanto, mayor consumo de energía. Pasar de 120 km/h a 80 km/h en autopista puede reducir notablemente el gasto de combustible por vehículo. Según la radiotelevisión pública suiza (SRF), para activar esta restricción, el Consejo Federal podría actuar con relativa rapidez una vez comprobado que las reservas obligatorias se agotaron en una proporción significativa.

Más allá del ahorro directo, las autoridades también valoran el efecto de concienciación que tendría la medida: un límite de velocidad excepcional en autopistas enviaría una señal clara a la población sobre la gravedad del problema de abastecimiento. El antecedente existe: durante el invierno de 2006, el país aplicó restricciones similares por altos niveles de partículas finas en suspensión, y el volumen de tráfico en el cantón de Zúrich se redujo alrededor de un 10 %.

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Las sanciones por exceder el límite incluyen retiro del carnet y hasta prisión para conductores locales y extranjeros

La menor velocidad rebaja la resistencia del aire y permitiría ahorrar gasóleo y queroseno durante una crisis de abastecimiento que ya llevó al país a utilizar depósitos estratégicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la restricción entrara en vigor, las consecuencias para quienes la incumplan serían significativas. Superar los 80 km/h en 26 km/h podría derivar en una amonestación oficial. Circular 31 km/h por encima acarrearía la retirada del permiso de conducir por al menos un mes, y un exceso de 35 km/h podría extender esa suspensión a tres meses como mínimo.

En los casos más extremos, el llamado Raserartikel —la legislación suiza contra la conducción temeraria— contempla penas de prisión de entre uno y cuatro años, prohibición de conducir en territorio suizo y, bajo ciertas condiciones, la confiscación del vehículo. Estas normas se aplican sin distinción de nacionalidad. Los conductores alemanes, por ejemplo, podrían enfrentarse a estas sanciones y, gracias a un acuerdo bilateral vigente desde mayo de 2024, las multas también son ejecutables de forma transfronteriza.

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Quedan aspectos por definir, entre ellos si la restricción alcanzaría a los vehículos eléctricos. Dado que estos no consumen combustibles fósiles, no serían estrictamente necesarios en el marco del ahorro energético buscado, aunque un límite uniforme facilitaría los controles y la seguridad vial. Por ahora, no existe una normativa definitiva al respecto.