Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Los pobladores de Fanning Island auxiliaron el domingo a tres adultos y dos niños cuya lancha había desaparecido tras salir de Micronesia el 30 de julio

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Cinco personas —tres adultos y dos niños— fueron rescatadas este domingo después de pasar casi tres meses a la deriva en el océano Pacífico, recorriendo aproximadamente 5.400 kilómetros desde que su embarcación desapareció en las Islas Federadas de Micronesia. Pobladores de Fanning Island, en Kiribati, avistaron la pequeña lancha y sacaron a los náufragos del agua, según informó la cadena pública australiana ABC.

El grupo formaba parte de nueve personas que zarparon el 30 de julio en lo que debía ser una travesía de una hora entre las islas de Murilo y Ruo, en Micronesia. Una tormenta desvió su bote —una lancha de unos 6 metros— y los arrastró mar adentro sin posibilidad de retorno.

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Según confirmó esta semana el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en Guam, la búsqueda se suspendió el 9 de agosto, tras diez días de operaciones en los que se cubrieron 85.700 kilómetros cuadrados con apoyo de aeronaves de la Armada y la Fuerza Aérea. “Increíbles y maravillosas noticias que estas cinco personas fueron encontradas y están recibiendo atención”, declaró el organismo a la agencia Associated Press (AP).

Los cinco náufragos llegaron a tierra deshidratados y desnutridos

La enfermera Paukin Tororo señaló que los pacientes recibieron sueros intravenosos bajo el cuidado de la iglesia local (Crédito: Dennis Patrick Tatireta )

Cuando la lancha apareció frente a las costas de Fanning Island, los lugareños no dudaron en actuar. Los cinco fueron trasladados a tierra y puestos bajo el cuidado del pastor de la iglesia local United Church. La enfermera Paukin Tororo informó el lunes a la ABC que todos presentaban deshidratación grave y desnutrición severa, y que fueron conectados a sueros intravenosos. “Pueden sonreír, muestran señales de querer comer”, describió sobre el estado de los hallados.

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El parlamentario de la zona, Kaotitaake Rakoroa, señaló que la policía de Kiritimati Island —el centro urbano más próximo al lugar del hallazgo— le comunicó la noticia desde la capital, Tarawa. “El grupo ya fue atendido por nuestros funcionarios médicos en la isla”, afirmó Rakoroa, quien recomendó trasladar a los náufragos en el primer vuelo disponible a Kiritimati para recibir atención complementaria.

Los integrantes del grupo pidieron que se respete su privacidad y aún no se pronunciaron públicamente sobre lo vivido; familiares en Micronesia confirmaron a la ABC que lograron contactarse con algunos de ellos.

El gobernador de Chuuk agradeció la supervivencia y pidió gestiones diplomáticas

La lancha desaparecida recorrió unos 5.400 kilómetros desde Micronesia hasta Fanning Island, según las autoridades (AP)

Por su parte, el gobernador del Estado de Chuuk, Alexander Narruhn, emitió un comunicado el domingo a la noche en el que expresó su gratitud por los que lograron sobrevivir. “Había nueve personas a bordo de la embarcación que desapareció. Gracias a Dios por su amor y misericordia, cinco de los nueve fueron encontrados”, declaró, según recogió la AP.

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También pidió oraciones por los cuatro compañeros que aún no aparecen, aunque no trascendieron detalles sobre su paradero. El Guardacostas indicó que continúa reuniendo y verificando información al respecto.

Narruhn solicitó al presidente de las Islas Federadas de Micronesia que abriera conversaciones diplomáticas con el gobierno de Kiribati para gestionar el regreso de los supervivientes a su tierra natal. La iniciativa refleja la urgencia de las autoridades de Chuuk por repatriar al grupo, cuya travesía involuntaria lo llevó a miles de kilómetros de distancia en un bote de apenas 6 metros.

El rescate se suma a una serie de casos recientes en aguas del Pacífico

Cuatro integrantes de la embarcación siguen desaparecidos tras el hallazgo de cinco personas en Kiribati

Este episodio no es el primero de este tipo en la región durante los últimos meses. La semana pasada, Luka Rahan, un joven de 18 años oriundo de Bougainville, Papúa Nueva Guinea, fue hallado entre las islas de Tarawa y Maiana tras 41 días perdido en el mar. Rahan y su primo habían salido a pescar en septiembre en el norte de Bougainville, sufrieron problemas de motor y fueron arrastrados más de 2.000 kilómetros hasta aguas de Kiribati. Su primo murió durante la travesía.

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El mes pasado, tres bougainvilleanos regresaron a casa tras pasar unos 70 días en el océano y fueron localizados cerca de Kiritimati Island. La acumulación de estos incidentes pone de relieve las condiciones de riesgo que enfrentan quienes navegan en embarcaciones pequeñas por el Pacífico, donde las corrientes y las tormentas pueden arrastrar a personas a miles de kilómetros de su punto de partida.