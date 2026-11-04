Cultura

Cómo se escribe según la RAE: criptomoneda estable, mejor que stablecoin

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La expresión criptomoneda estable es una alternativa preferible a stablecoin , anglicismo empleado para referirse a esta clase de activos digitales que aspiran a mantener un precio sin gran volatilidad .

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como «El control de las claves afecta a las stablecoins después de la conversión», «¿Qué son las stablecoins y cómo funcionan?» o «Canadá abre una consulta sobre las stablecoins».

Debido a las grandes fluctuaciones de las principales criptomonedas, con el tiempo se han desarrollado nuevas criptodivisas que pretenden mantener un precio más estable, por ejemplo anclándolo a activos físicos o a monedas como el dólar estadounidense o el euro.

Para referirse a ellas, en inglés se utiliza el término stablecoin , cuya traducción literal al español es moneda estable . No obstante, dado que en la mayoría de los casos este vocablo se emplea específicamente en el contexto de las criptodivisas, se aconseja utilizar las expresiones criptomoneda estable o criptodivisa estable , que son, de hecho, las más asentadas en el ámbito económico-financiero y están recogidas en la base de datos terminológica multilingüe de la UE (IATE, por sus siglas en inglés).

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir «El control de las claves afecta a las criptomonedas estables después de la conversión», «¿Qué son las criptomonedas estables y cómo funcionan?» y «Canadá abre una consulta sobre las criptomonedas estables».

Si, por alguna razón, se quiere mantener el extranjerismo , se recuerda que lo adecuado es escribirlo en cursiva , o entre comillas cuando no se dispone de este tipo de letra. En cuanto al género, se suele construir como femenino (la stablecoin ), por entenderse que el referente en español es (cripto)moneda .

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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