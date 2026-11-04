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La boda viral de un joven huérfano en China: miles de invitados aparecieron por sorpresa tras una invitación abierta en internet

Xu Chenghong temía que pocos acompañaran su matrimonio, pero su publicación en redes sociales despertó una respuesta solidaria que sorprendió a toda una localidad

Una invitación viral se transformó en una boda multitudinaria en China
La historia de Xu Chenghong conmovió a miles de usuarios que decidieron viajar para acompañarlo en su ceremonia (Redes sociales/Douyin)
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Lo que comenzó como una invitación desesperada para evitar una boda con mesas vacías terminó en una celebración multitudinaria. Xu Chenghong, un joven de 24 años de la provincia china de Yunnan, consiguió reunir a miles de desconocidos que viajaron desde distintos puntos del país para acompañarlo en uno de los días más importantes de su vida.

La historia se viralizó después de que el novio publicara un video en Douyin, la versión china de TikTok, el 25 de octubre. Su intención era encontrar personas dispuestas a asistir a su matrimonio con Luo Chui, pues temía que la ceremonia, prevista en una localidad rural, tuviera muy pocos invitados debido a la escasez de familiares cercanos.

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Según Global Times, Chenghong perdió a su padre cuando tenía apenas 3 años. Su madre volvió a casarse y su abuela, quien se encargó de criarlo junto a su hermano mayor, también falleció cuando ambos eran jóvenes. Desde entonces, los hermanos tuvieron que apoyarse mutuamente.

Una invitación viral se transformó en una boda multitudinaria en China
El joven de 24 años temía que su matrimonio tuviera pocos asistentes por celebrarse en una localidad rural de China. (Redes sociales/Douyin)

“Además de mi hermano mayor, no hay nadie más. Solo estoy yo, que he ahorrado 167.500 yuanes para la boda”, expresó en su video según Dexerto.

Miles de desconocidos viajaron para acompañar a los novios

La ceremonia se celebró el 31 de octubre y congregó a más de 10.000 personas, según reportes citados por Global Times y Daily Mail.

Los asistentes llegaron desde lugares como Hong Kong, Sichuan y Chongqing. Algunos viajaron en automóvil, otros tomaron aviones o trenes para participar en la celebración. Además, muchos decidieron llevar regalos para los recién casados.

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De acuerdo con Daily Mail, el novio había pedido que no le entregaran los tradicionales sobres rojos con dinero, habituales en las bodas chinas. En su lugar, los visitantes llevaron congeladores, calefactores eléctricos y alimentos para el banquete. También hubo quienes aportaron animales, electrodomésticos, manzanas e incluso un automóvil usado, según los reportes recopilados por Dexerto.

Una invitación viral se transformó en una boda multitudinaria en China
Más de 40 cocineros colaboraron con la preparación del banquete para atender a los miles de asistentes. (Redes sociales/Douyin)

La ayuda también llegó en forma de servicios. Más de 40 cocineros viajaron para colaborar con la preparación de la comida, mientras que la novia recibió un servicio de maquillaje gratuito. Un creador de contenido incluso llevó 9.999 rosas para la pareja.

La magnitud de la convocatoria también tuvo consecuencias en la localidad. Los hoteles de la zona se quedaron sin habitaciones disponibles y los restaurantes registraron un incremento de clientes. Ante la cantidad de visitantes, las celebraciones se trasladaron a la plaza del pueblo.

La historia provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios de China y otros países destacaron la solidaridad de quienes decidieron acompañar a una pareja que no conocían.

Una invitación viral se transformó en una boda multitudinaria en China
La plaza del pueblo se convirtió en el escenario de una celebración que superó todas las expectativas del novio (Redes sociales/Douyin)

«Podemos ser desconocidos, pero estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente; podemos no compartir lazos de sangre y, aun así, convertirnos en familia», escribió un internauta citado por Global Times.

Sin embargo, la convocatoria también despertó algunas suspicacias. La dimensión del acontecimiento y ciertos aspectos de las transmisiones en directo llevaron a algunos usuarios a cuestionar si la invitación había sido una estrategia publicitaria planificada. Además, aparecieron varias cuentas que utilizaban el nombre de Xiao Xiao Xu, el alias del novio en internet, con la aparente intención de aprovechar la popularidad del caso.

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