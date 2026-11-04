Termina tarifa de verano de CFE: qué estados se verán afectados y cómo se verá reflejado en su recibo de luz

El fin del subsidio reduce los bloques de consumo a precios bajos y aumenta el valor del kilowatt-hora. Esto eleva el riesgo de que los usuarios caigan en la Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) Crédito: CFE

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El subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) terminó el 1 de noviembre, lo que elevará el costo de la electricidad para millones de hogares mexicanos. La medida afecta principalmente a zonas de calor extremo como Coahuila y Sonora, donde el esquema tarifario preferencial deja de aplicarse tras seis meses de vigencia.

El fin del subsidio reduce los bloques de consumo a precios bajos y aumenta el valor del kilowatt-hora. Esto eleva el riesgo de que los usuarios caigan en la Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo), un esquema sin respaldo gubernamental que puede triplicar el monto de la factura.

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Un video informativo expone la aplicación del subsidio de verano por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa a partir del 1 de mayo (CFE/Facebook)

Qué cambia con el fin del subsidio

El subsidio de verano ampliaba los rangos de consumo básico e intermedio a precios reducidos, lo que permitía a las familias en regiones calurosas usar más kilowatts antes de pasar a tarifas más caras.

En la Región Laguna y la zona norte de Coahuila, el beneficio se aplicó del 1 de mayo al 31 de octubre. A partir de ahora, los recibos mostrarán un escalonamiento de precios más agresivo.

Para saber si el subsidio ya terminó, basta con revisar la fecha de corte del recibo. Si el periodo de facturación es posterior al 31 de octubre, los bloques de consumo se reducen y el precio por kilowatt-hora sube.

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El caso de Sonora y la tarifa 1F

La CFE confirmó mediante un comunicado el fin del subsidio eléctrico de verano para los usuarios con tarifa doméstica en Sonora. La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el precio aplicable en el recibo de noviembre.

El cambio afecta a más de 70 municipios de la entidad que contaban con la tarifa 1F, la de mayor subsidio en México. Este esquema está diseñado para localidades con una temperatura media mínima de 33 grados Celsius (91,4 grados Fahrenheit).

La CFE recomendó a los usuarios de Sonora adoptar hábitos de consumo responsable, en particular en municipios donde ya se registran temperaturas más bajas por la llegada del frío. La dependencia advirtió que los equipos de climatización encendidos de forma prolongada pueden representar un aumento considerable en la factura.

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El cambio afecta a más de 70 municipios de la entidad que contaban con la tarifa 1F, la de mayor subsidio en México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tarifa de invierno en Hermosillo: así bajan los límites de consumo

En Hermosillo, la Tarifa de Verano, vigente del 1 de abril al 31 de octubre, llegó a su fin. Desde el 1 de noviembre rige la Tarifa de Invierno, que se extenderá hasta el 31 de marzo.

Ignacio Peinado Luna, vocero de la Unión de Usuarios de Hermosillo, explicó que el límite de consumo subsidiado se reduce de forma drástica entre ambas temporadas: “Significa una tarifa mucho muy reducida comparada con la tarifa de Verano, que son 5 mil kilowatts; en el Invierno se reduce drásticamente a 400 kilowatts por hora”.

El esquema de precios para la temporada de invierno queda establecido de la siguiente manera:

Los primeros 150 kilowatts cuestan 1 peso cada uno. Del kilowatt 151 al 400, el costo sube a 1,34 pesos cada uno. El excedente de los 400 kilowatts se cobra a 4 pesos cada uno.

Peinado Luna advirtió sobre el riesgo de mantener el uso de aire acondicionado pese al cambio de temporada: “Si seguimos con la inercia del encendido del aire acondicionado, evidentemente nos llegará una factura muy elevada por la disparidad de precio entre la tarifa de Verano e Invierno”.

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Para evitar un recibo más elevado, el vocero recomendó:

Abrir las ventanas durante las mañanas y las tardes. Utilizar ventiladores o abanicos en lugar de climas artificiales.

La Unión de Usuarios de Hermosillo gestiona además que el límite de consumo subsidiado se amplíe de mil a 2 mil 400 kilowatts, debido a que incluso en este mes pueden registrarse temperaturas elevadas en la región.

Qué estados reciben el subsidio de verano de la CFE

En agosto, los precios de bolsa superaron los 2.200 pesos pese a un precio promedio de generación de 251 pesos - crédito Superintendencia de Servicios Públicos

El subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se aplica por estado completo, sino por localidad, según las temperaturas medias mínimas registradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El beneficio alcanza a 20,8 millones de usuarios, equivalentes a 42% del total de usuarios del país.

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Los 19 estados donde opera este esquema son los siguientes:

Baja California Sonora Sinaloa Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Colima Nayarit Morelos Guerrero Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

El subsidio se refleja de forma automática en las tarifas domésticas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, sin que el usuario deba realizar ningún trámite ante la CFE. La tarifa asignada puede consultarse en la esquina superior derecha del recibo de luz.

Fechas de inicio según la región

Un técnico de la compañía eléctrica, equipado con equipo de seguridad, ajusta un medidor mientras una residente observa atentamente la lectura del consumo de energía. (CFE)

La fecha de arranque del subsidio varía según la zona climática del país:

Región Peninsular (Yucatán, Campeche y Quintana Roo): inició el 1 de marzo. Pacífico Norte (Sonora, Sinaloa y Baja California): comenzó el 1 de abril. Resto de los estados beneficiados: inició el 1 de mayo. Zona Centro, que incluye la Ciudad de México: el arranque se ubicó alrededor del 15 de junio.

Todos los esquemas de subsidio de verano concluyeron de manera general el 31 de octubre, fecha a partir de la cual los rangos de consumo regresan a los niveles de la temporada regular en la mayoría de las regiones.

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Límites de consumo mensual por tarifa

Cada tarifa tiene un tope de kilowatts-hora (kWh) mensuales dentro del cual se mantiene el precio subsidiado. Superar ese límite incrementa el riesgo de reclasificación a la Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo):

Tarifa 1: 250 kWh al mes. Tarifa 1A: 300 kWh al mes. Tarifa 1B: 400 kWh al mes. Tarifa 1C: 850 kWh al mes. Tarifa 1D: mil kWh al mes. Tarifa 1E: 2 mil kWh al mes. Tarifa 1F: 2 mil 500 kWh al mes.

La asignación de cada tarifa depende de la temperatura media mínima registrada en la localidad del usuario. La tarifa 1A corresponde a zonas templadas con una media mínima de 25 grados Celsius (77 grados Fahrenheit), como la Ciudad de México, mientras que las tarifas 1D, 1E y 1F se destinan a zonas de calor extremo, como Sonora, Tabasco o Mexicali, donde la media mínima supera los 31 grados Celsius (87,8 grados Fahrenheit).

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Contratos mixtos con privados: qué son y cuándo impactarán

Mientras los hogares enfrentan el ajuste tarifario, la CFE avanza en un esquema distinto: los contratos mixtos con empresas privadas para construir nuevas centrales eléctricas. El proyecto sumaría más de 7 mil megavatios de capacidad adicional al sistema.

El modelo conserva una participación mínima de 54% para la empresa estatal, mientras los socios privados podrán tener hasta 46%. Los primeros acuerdos de compra y venta de energía, conocidos como PPA por sus siglas en inglés, entrarán en fase de firma durante el primer trimestre de 2027.

La puesta en marcha de estas centrales mixtas no representa una baja inmediata en las tarifas. Así lo explicó Manuel Calva, director Jurídico de la CFE: “El precio de la energía variará dependiendo del proyecto y la ubicación. Lo que hicimos fue poner parámetros y el privado hizo su mejor oferta; estamos negociando dentro de ese rango”.

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Por su parte, Francisco Maldonado, director de Generación de la CFE, detalló el estado del proceso: “Estamos en el proceso de negociación del contrato de cobertura eléctrica, el PPA. Y una vez que se firme se empezará la construcción de las centrales”.

El objetivo operativo del esquema es asegurar el suministro eléctrico y contar con nueva infraestructura para atender la demanda del país. Por ahora, la CFE no anuncia una reducción de tarifas ni fija un porcentaje de descuento para los usuarios domésticos, ni detalla un mecanismo que traslade de manera directa al recibo de luz los costos o ahorros de cada central.