El régimen de Irán dijo que reabrirá el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones

Irán planteó la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones. (EFE/ Str)

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Irán planteó reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones, en un nuevo intento de encauzar las negociaciones indirectas para detener la guerra y levantar el bloqueo naval sobre el país, informó este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai.

La propuesta reduce el plazo de siete días que Teherán había presentado en septiembre a través de Qatar. El eventual acuerdo estaría condicionado, entre otros puntos, al cese del bloqueo estadounidense, al alivio de las sanciones petroleras y a la aceptación de un nuevo itinerario para la navegación por el paso marítimo.

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Baqai sostuvo que la seguridad y la reapertura del estrecho de Ormuz dependen de una respuesta favorable de Washington a las peticiones iraníes. “Nuestras exigencias se han articulado de forma muy clara y transparente”, declaró el portavoz, quien calificó esas condiciones de razonables.

Esmail Baqai, portavoz de la cancillería de Irán

El funcionario indicó que el intercambio de mensajes continúa mediante mediadores y confirmó que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, viajó a Doha, capital de Qatar, para facilitar las comunicaciones indirectas con Estados Unidos.

Entre las demandas que Irán ha puesto sobre la mesa figuran un alto el fuego regional, el descongelamiento de activos iraníes en el extranjero, el levantamiento de las sanciones contra el sector petrolero y el fin del bloqueo sobre sus puertos. El canciller Abás Araqchi añadió el domingo la reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el cumplimiento de un itinerario de navegación acordado por Irán y Omán.

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Los negociadores iraníes dejaron Doha

Los representantes iraníes abandonaron el domingo las conversaciones con los mediadores cataríes, según una fuente de la agencia Reuters al tanto de las gestiones. La partida no obedeció a dificultades en el diálogo, señaló la fuente, mientras las partes distribuyen un borrador que contempla la posibilidad de una reunión posterior.

La propuesta se apoya en un plan de siete pasos elaborado por Irán en septiembre, cuyo objetivo es reabrir Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense. Baqai afirmó que Teherán considera ahora que el esquema puede ejecutarse con mayor rapidez si se logra un entendimiento.

El paso marítimo permanece bloqueado desde los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El estrecho, una ruta central para el transporte de hidrocarburos, permanece bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero. Desde entonces, las autoridades iraníes han reivindicado el control del paso y han atacado embarcaciones que intentaron cruzarlo sin autorización, según la información conocida sobre el conflicto.

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La negociación coincide con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

La última ronda de contactos ocurre ante el riesgo de una nueva escalada, a dos días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que no ordenaría nuevos ataques antes de los comicios y calificó de productivas las conversaciones con Teherán, aunque no descartó futuras acciones militares.

Baqai dijo que Irán no espera que la elección produzca “un nuevo Estados Unidos”. También advirtió que cualquier agresión contra el país recibirá una respuesta “potente, inmediata y global”.

El frente militar se ha mantenido más calmo desde septiembre, después de que se reanudaran los ataques tras la ruptura del alto el fuego acordado meses antes. La continuidad de las negociaciones dependerá ahora de la respuesta de Washington al borrador y de una eventual convocatoria de los mediadores cataríes.

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