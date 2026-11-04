Explosión de una volqueta bomba cerca a la estación de Policía en el Patía, Cauca, deja un muerto y al menos seis heridos

Onda expansiva afectó viviendas y comercios tras explosión en El Estrecho, Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

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Una explosión registrada durante la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026 contra la la subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho, jurisdicción de Patía, departamento de Cauca, dejó un saldo preliminar de una persona muerta y al menos seis heridos, además de afectaciones a viviendas y comercios cercanos.

Las autoridades verifican si el ataque fue ejecutado con un carro bomba o desde una volqueta utilizada para lanzar artefactos explosivos.

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La situación ocurrió en inmediaciones de la vía Panamericana, en un corredor estratégico del sur del departamento. Informaciones preliminares conocidas por las autoridades y habitantes del sector indicaron que el vehículo involucrado sería una volqueta que había sido reportada como hurtada en el municipio de Timbío.

La Policía busca establecer si la carga explosiva estaba instalada dentro del automotor o si sus ocupantes lanzaron artefactos improvisados, conocidos como tatucos, contra la infraestructura policial. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el mecanismo utilizado en el ataque.

La onda expansiva afectó viviendas, comercios y la subestación policial - crédito @ColombiaOscura/X

La onda expansiva afectó viviendas, comercios y la subestación policial

La detonación provocó daños en fachadas de establecimientos comerciales y casas del sector, además de afectaciones en la estructura de la estación de Policía. La onda expansiva también dejó hasta el momento, seis personas civiles lesionadas por esquirlas y por el impacto de la explosión.

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Los heridos recibieron atención inicial en el lugar y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. También hay una versión que habla de una persona fallecida.

Sin embargo, la Policía del Cauca indicó que aún verifica la información para determinar el número exacto de víctimas y establecer la gravedad de sus heridas. El balance podrá variar a medida que los organismos de socorro y las autoridades consoliden los reportes desde el lugar.

Tras el estallido, unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional llegaron al corregimiento para asegurar el perímetro, revisar posibles riesgos adicionales y responder ante eventuales hostigamientos.

Organismos de socorro atendieron a civiles lesionados tras detonación en corredor de la vía Panamericana - crédito @ColombiaOscura/X

Autoridades investigan la autoría y el vehículo utilizado en el ataque

La presencia de uniformados permitió iniciar una revisión de los daños y controlar el área cercana a la vía Panamericana. Los organismos de emergencia mantienen las labores de primeros auxilios, mientras los equipos de inteligencia militar y policial comenzaron la recolección de información.

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Las investigaciones deberán precisar si la volqueta reportada como robada en Timbío fue utilizada para transportar explosivos, lanzar tatucos o cumplir otra función dentro de la acción violenta. También se busca establecer quiénes iban a bordo del vehículo y qué estructura armada ilegal estaría detrás del hecho.

Reportan una persona muerta y al menos seis heridos tras ataque en inmediaciones de la Panamericana - crédito @ColombiaOscura/X

“Se está verificando lo ocurrido y el número de víctimas”, señalaron fuentes de la Policía del Cauca consultadas de manera preliminar. Por ahora, no se ha atribuido oficialmente el ataque a un grupo armado, pero la fuerza pública investiga al frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el ataque.

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Políticos rechazaron el ataque con explosivos en Patía, Cauca

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó el ataque con explosivos registrado en El Estrecho, Patía, y cuestionó la respuesta del actual gobierno frente a la situación de seguridad en el Cauca. El congresista afirmó que la población del departamento enfrenta un escenario de abandono institucional.

A través de su cuenta en X, Ocampo expresó solidaridad con las víctimas y recordó que la comunidad del corregimiento ya había sido afectada por otro hecho violento en agosto. “La gente del Cauca está en el olvido”, escribió.

El senador se refirió al vehículo utilizado en el atentado como una volqueta cargada de explosivos, aunque las autoridades aún verifican si se trató de un carro bomba o de una plataforma desde la cual fueron lanzados artefactos contra la infraestructura policial.

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Alejandro Ocampo cuestionó al Gobierno tras atentado con explosivos en El Estrecho, Cauca - crédito @alejoocampog/X

Ocampo sostuvo que el caso de El Estrecho sería el quinto atentado registrado en cinco días, tras hechos reportados en Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y nuevamente en territorio caucano.

“Los residentes lo dicen claro: abandono total”, manifestó el legislador, quien planteó que la presencia estatal debe ir más allá de las acciones militares y policiales.

En su publicación, comparó cifras que atribuyó a la Operación Perseo con las del actual Gobierno. Según Ocampo, durante esa estrategia el reclutamiento de menores disminuyó 49% y los actos terroristas bajaron 29%.

El senador también señaló que, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, las incautaciones de cocaína cayeron 47% durante el primer mes y medio de la actual administración. “Menos show y más Estado en los territorios”, escribió al dirigirse al presidente Abelardo de la Espriella.

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Paloma Valencia pidió refuerzos tras ataque con explosivos en El Estrecho, Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

Por su parte, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia pidió el envío urgente de refuerzos a El Estrecho, corregimiento de Patía, Cauca, después del ataque con explosivos que afectó la zona cercana a la subestación de Policía.

A través de una publicación en X, Valencia se refirió al hecho como el “tercer atentado terrorista”. La exdirigente política también mencionó un balance preliminar de víctimas. “Dejó al menos un ciudadano muerto y varios heridos”, afirmó en su mensaje.

Valencia manifestó solidaridad con los familiares de las víctimas y con los allegados de la persona fallecida. “Es urgente que lleguen refuerzos”, señaló.