Mundo

Mito y arqueología: un experto de Oxford descubrió en Gales un fuerte romano que podría confirmar una leyenda medieval

Monedas del siglo IV, suelos de arcilla y marcas de rodadas en una calzada enterrada apuntan a que un relato del Mabinogion sobre el emperador Magnus Maximus tiene sustento geográfico real

Ilustración de un recinto con empalizada de madera, barracones de tejas rojas, foso perimetral, calzada de piedra y una fosa de excavación.
La ubicación del campamento militar coincide con el relato medieval del Mabinogion sobre el emperador Magnus Maximus. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante más de dos décadas, una idea persistió en la arqueología británica como una certeza incuestionable: las legiones romanas apenas habían dejado una huella superficial en el remoto oeste de Gales. Esa convicción comenzó a tambalear cuando el arqueólogo Mark Merrony localizó restos de calzadas y asentamientos que no figuraban en los mapas tradicionales. La confirmación definitiva llegó tras una serie de trabajos de campo en un predio rural cercano al pueblo de Crymych, en el condado de Pembrokeshire, donde las excavaciones descubrieron un fuerte militar romano de tres hectáreas de superficie levantado hace casi dos mil años.

La incógnita que rodeaba este rincón británico no era solo militar, sino también histórica y literaria. En la tradición celta existe un célebre compendio de narraciones medievales llamado Mabinogion, en cuyas páginas figura El sueño de Macsen Wledig.

PUBLICIDAD

Ese texto sitúa al hispanorromano Magnus Maximus, proclamado emperador en Britania en el año 383, acampando al pie del Frenni Fawr, la cumbre más oriental de las colinas de Preseli. Durante generaciones, los historiadores interpretaron esa mención como una invención poética desprovista de anclaje físico, hasta que la ubicación exacta del flamante enclave demostró coincidir con el manuscrito medieval.

Los pormenores del hallazgo se dieron a conocer en un artículo publicado en The Conversation, firmado por Merrony, arqueólogo de la Universidad de Oxford y director de la revista especializada ANTIQVVS. “El descubrimiento representa una fusión entre mito y realidad”, afirmó el especialista en su crónica, al explicar cómo los restos desenterrados respaldan pasajes del folclore medieval.

PUBLICIDAD

El rastro de una calzada perdida condujo a las defensas de madera

Empalizada de madera con torre de vigilancia y dos soldados romanos, un puente de tablas, un camino empedrado y un canal de piedra con agua.
El recinto defensivo disponía de una acequia de piedra para el suministro de agua hacia el interior del asentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino hacia este descubrimiento comenzó en 2002 con la identificación de una villa romana en la región, un establecimiento rural de alto rango cuya presencia resultaba inexplicable sin vías de comunicación cercanas. Merrony razonó que aquel enclave debía articularse con una arteria principal.

En 2024 identificó elevaciones artificiales del terreno que dibujaban el contorno clásico de un fuerte auxiliar, esto es, un recinto defensivo provisto de muros perimetrales rectilíneos y esquinas redondeadas. La estructura incluía una acequia de piedra destinada a canalizar agua dulce hacia el interior del campamento, un requisito logístico indispensable para las tropas destacadas en territorio hostil.

La confirmación preliminar llegó mediante un estudio del subsuelo con sensores magnéticos, un método que permite registrar irregularidades bajo la tierra para detectar muros enterrados sin alterar el suelo.

Los escaneos revelaron la presencia de dos edificaciones rectangulares exactamente en los sectores previstos, lo que justificó la apertura inmediata de zanjas de prueba para cotejar las imágenes con la evidencia física.

Las trincheras revelaron monedas imperiales y almacenes de grano

Pintura de tres monedas verdes, un estilete, un hacha, un disco perforado de plomo y trozos de cerámica sobre tierra excavada en capas.
El equipo desenterró un piso de granero militar junto con monedas del siglo IV, un estilete de hierro y herramientas de carpintería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zanjas abiertas en el predio confirmaron la importancia del asentamiento militar. En los primeros cortes emergieron suelos de arcilla compactada con bloques de piedra fina correspondientes a las dependencias de mando y cuarteles.

Una de las secciones expuso una hilera diagonal de piedras asociada a una etapa posterior de ocupación civil, es decir, el momento en que las comunidades locales reutilizaron las viejas instalaciones militares tras la retirada de la legión, junto con fragmentos cerámicos y un horno con restos de tejas romanas.

El equipo descubrió en otra zanja un piso de arcilla característico de los graneros militares, depósitos comunitarios que abastecían de cereal a la guarnición. En el perímetro externo afloraron la base del terraplén y un tramo de calzada con marcas de rodadas preservadas bajo el nivel de labranza.

Entre las piezas recuperadas sobresalen monedas del siglo IV, un estilete de hierro empleado para trazar caracteres sobre tablillas enceradas, un hacha de carpintería y una pieza redonda de plomo utilizada para hilar lana a mano. El especialista concluye en su crónica que el fortín fue levantado originalmente con vigas de madera entre los años 74 y 78 durante las campañas del gobernador Sextus Julius Frontinus.

Una fortaleza visible desde la cumbre respalda la memoria épica

Soldados y oficiales con armaduras y túnicas junto a un estandarte de águila frente a tiendas de campaña, colinas verdes y montañas al fondo.
La comunidad arqueológica mantiene abierto el debate sobre si Magnus Maximus llegó a pernoctar dentro del fortín frente a Frenni Fawr. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de monedas tardías vincula materialmente el recinto con las postrimerías del siglo IV, época en que Magnus Maximus disputó la púrpura imperial.

Si bien la tradición galesa situó en estas colinas el campamento del caudillo, la comunidad arqueológica acoge la identificación con prudencia: los hallazgos certifican una presencia militar prolongada en Crymych, pero no prueban por sí solos que el monarca haya pernoctado en estas dependencias, un debate todavía abierto entre los especialistas frente a la cumbre del Frenni Fawr.

La visibilidad entre ambos puntos refuerza la verosimilitud de la historia transmitida durante siglos. “El ejército romano era muy metódico y siempre excavaba una zanja alrededor de su campamento con forma de carta de naipes”, explicó Mark Merrony, arqueólogo de la Universidad de Oxford, en declaraciones recogidas por BBC Newsround, al señalar que una columna militar prefería guarecerse en una fortaleza preexistente y visible desde la altura antes que asumir el desgaste de cavar fosos temporales. De todos modos, reconoció que restan excavaciones sistemáticas para corroborar si la comunidad científica convalida de forma unánime su hipótesis.

Temas Relacionados

Imperio RomanoGalesArqueologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

Un estudio genético reveló que esta especie del archipiélago perdió el 99% de su población en apenas siglo y medio, un colapso que coincide con el inicio de la colonización europea en la región

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

El pacto con Dinamarca y Washington, firmado tras meses de presión de Trump para controlar el territorio, seguirá vigente si Groenlandia se independiza y solo entrará en vigor cuando lo ratifique también el Parlamento danés

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Una bomba aérea impactó una escuela utilizada para repartir asistencia en dicha ciudad, donde los equipos de rescate suspendieron por momentos la búsqueda debido a nuevos drones lanzados sobre la zona

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje

Las autoridades detectaron movimientos considerados sospechosos durante la madrugada del martes en el límite con territorio ruso

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje

Eisenkot promete acelerar las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional

La oposición suma 48 escaños y necesita a las listas árabes, con 19, para alcanzar los 61 que exige la mayoría en la Knéset. El presidente Isaac Herzog empieza el miércoles las consultas para designar al encargado de formar coalición

Eisenkot promete acelerar las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

La vez que Inés Gómez Mont salió en defensa de Pedro Sola contra Galilea Montijo

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

ENTRETENIMIENTO

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes