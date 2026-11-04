Las 10 personas más ricas del mundo en noviembre de 2026, según Forbes

El patrimonio conjunto de los diez primeros puestos descendió de USD 3,1 billones a USD 2,8 billones en un mes, según los datos publicados por Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caída de las acciones tecnológicas marcó el desempeño de los grandes patrimonios durante octubre. Los resultados de algunas compañías y las dudas del mercado sobre el alcance del gasto en inteligencia artificial incidieron en las cotizaciones de las principales firmas del sector.

De acuerdo con la actualización de noviembre de 2026 de Forbes, los diez multimillonarios más acaudalados reunieron USD 2,8 billones, unos USD 300.000 millones menos que el mes anterior.

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Ocho registraron pérdidas durante octubre, con Elon Musk al frente de las bajas, mientras que Steve Ballmer y Warren Buffett fueron los únicos que consiguieron incrementar sus recursos.

10. Warren Buffett

Patrimonio: USD 154.000 millones

Sector: Finanzas / Inversiones

Edad: 96 años

Warren Buffett sumó 13.000 millones de dólares a su fortuna gracias a la suba del 9% en las acciones de Berkshire Hathaway (AP)

El inversor estadounidense incrementó su patrimonio en aproximadamente USD 13.000 millones durante octubre, impulsado por una suba del 9% de las acciones de Berkshire Hathaway, el conglomerado que dirigió durante décadas.

Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años y presentó su primera declaración de impuestos a los 13. A fines de diciembre de 2025 dejó el cargo de CEO de la compañía y también se comprometió a donar el 99% de su patrimonio. Hasta la fecha, destinó alrededor de USD 68.000 millones a distintas organizaciones benéficas.

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9. Steve Ballmer

Patrimonio: USD 162.000 millones

Sector: Tecnología / Software y deporte profesional

Edad: 70 años

Steve Ballmer fue CEO de Microsoft entre 2000 y 2014 y es propietario de Los Angeles Clippers, franquicia de la NBA (REUTERS)

El exCEO de Microsoft sumó USD 1.000 millones a su patrimonio durante octubre, luego de que las acciones de la compañía avanzaran un 2%. Su fortuna también está vinculada con su participación en la tecnológica y la propiedad de Los Angeles Clippers, equipo de la NBA que adquirió en 2014 por USD 2.000 millones.

Ballmer ingresó a Microsoft como empleado número 30 y estuvo al frente de la empresa entre 2000 y 2014. Actualmente conserva buena parte de las acciones que recibió durante su trayectoria y afirma ser el mayor accionista individual de la compañía.

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8. Larry Ellison

Patrimonio: USD 172.000 millones

Sector: Tecnología / Software y medios de comunicación

Edad: 82 años

Larry Ellison amplió su presencia en la industria audiovisual con la adquisición de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares (REUTERS)

El cofundador de Oracle perdió aproximadamente USD 8.000 millones durante octubre. Su patrimonio quedó en USD 172.000 millones, en medio del retroceso de las acciones de la compañía, que cotizan cerca de la mitad de su máximo de 2025.

También amplió su presencia en la industria audiovisual junto a su hijo David: en octubre de 2026, Skydance concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, operación que reunió a marcas como CBS, CNN, HBO Max y Paramount+.

7. Jensen Huang

Patrimonio: USD 178.000 millones

Sector: Tecnología / Semiconductores

Edad: 63 años

En octubre de 2025, Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valuación de USD 5 billones (REUTERS)

El fundador y CEO de Nvidia perdió USD 22.000 millones durante octubre, afectado por la caída de las acciones tecnológicas. Bajo su conducción, la compañía se consolidó como uno de los principales proveedores de unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas en videojuegos y sistemas de inteligencia artificial.

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6. Mark Zuckerberg

Patrimonio: USD 211.000 millones

Sector: Tecnología / Redes sociales

Edad: 42 años

Mark Zuckerberg redujo su patrimonio en 40.000 millones de dólares tras la caída del 15% en los títulos bursátiles de Meta (REUTERS)

El fundador de Facebook perdió aproximadamente USD 40.000 millones durante octubre, luego de que las acciones de Meta retrocedieran un 15%. El empresario conserva cerca del 13% de las acciones de la tecnológica.

En octubre, el directorio aprobó un plan para crear una nueva clase de títulos sin derecho a voto, una medida que le permitiría vender participaciones sin reducir su poder de decisión.

5. Sergey Brin

Patrimonio: USD 214.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

Sergey Brin, cofundador de Google, volvió a involucrarse en la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet (REUTERS)

El cofundador de Google registró una pérdida cercana a USD 49.000 millones durante octubre. La caída de más del 18% de las acciones de Alphabet redujo su patrimonio a USD 214.000 millones.

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En los últimos años volvió a participar activamente en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía y colaboró en el desarrollo de Gemini. También mantiene iniciativas filantrópicas, entre ellas una donación de USD 1.100 millones en acciones de Alphabet.

4. Michael Dell

Patrimonio: USD 229.000 millones

Sector: Tecnología / Hardware e infraestructura informática

Edad: 61 años

Michael Dell enfrentó un retroceso de 40.000 millones de dólares en su patrimonio por la baja en las acciones de Dell Technologies (REUTERS)

El fundador de Dell Technologies perdió USD 40.000 millones durante octubre, luego de que las acciones de la compañía cayeran un 21%. Comenzó a vender computadoras a los 19 años desde su habitación universitaria en Texas y, en 2016, encabezó la fusión entre Dell y EMC, una operación valuada en USD 60.000 millones.

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En 2025, junto con su esposa, comprometió USD 6.250 millones para financiar cuentas de inversión destinadas a niños estadounidenses.

3. Larry Page

Patrimonio: USD 233.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

La nueva empresa de Larry Page apunta a aplicar inteligencia artificial en el desarrollo de objetos físicos y materiales, con herramientas destinadas a automatizar etapas de la producción industrial (REUTERS)

El cofundador de Google perdió USD 53.000 millones durante octubre, afectado por el retroceso de las acciones de Alphabet. Creó el buscador junto con Brin en 1998, cuando ambos estudiaban en la Universidad de Stanford, y dirigió Google en dos períodos.

Según Forbes, actualmente trabaja en Dynamatomics, una startup de inteligencia artificial orientada a la fabricación y diseño de productos industriales.

2. Jeff Bezos

Patrimonio: USD 361.000 millones

Sector: Tecnología / Comercio electrónico, servicios en la nube y espacio

Edad: 62 años

La compañía aeroespacial también fue seleccionada por la NASA para desarrollar una red de telecomunicaciones destinada a Marte (REUTERS)

El fundador de Amazon perdió USD 8.000 millones durante octubre, después de que las acciones de la compañía retrocedieran un 4%. Creó la empresa como una librería en línea y la transformó en uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo.

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Aunque dejó la dirección ejecutiva en 2021, continúa como presidente ejecutivo; también dirige Bezos Expeditions y conserva más del 93% de Blue Origin, su compañía aeroespacial.

1. Elon Musk

Patrimonio: USD 869.000 millones

Sector: Tecnología / Aeroespacial, automotriz e inteligencia artificial

Edad: 55 años

Su fortuna continúa ampliamente por encima de la de Bezos, con una diferencia de USD 508.000 millones (REUTERS)

El empresario perdió USD 68.000 millones durante octubre, aunque conservó el primer puesto de la clasificación. Cerca del 80% de su patrimonio depende de SpaceX, cuyas acciones retrocedieron un 11%, mientras que las de Tesla avanzaron un 13%.

En febrero de 2026, SpaceX adquirió xAI, la compañía de inteligencia artificial y redes sociales de Musk, quien también participó en la fundación de OpenAI en 2015. Musk controla el 38% de la compañía aeroespacial, que alcanzó una capitalización bursátil cercana a USD 2,2 billones tras su debut en el Nasdaq en junio.

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La mujer más rica del mundo es Alice Walton, hija de Sam Walton, fundador de Walmart. Según la estimación de Forbes, posee un patrimonio de USD 133.000 millones y ocupa el puesto 14 de la clasificación global.