Mundo

Las 10 personas más ricas del mundo en noviembre de 2026, según Forbes

El retroceso de las empresas tecnológicas redujo en USD 273.000 millones los activos de los principales multimillonarios durante el último mes. Solo dos empresarios consiguieron aumentar sus recursos en ese período

Caricatura de Larry Page, Elon Musk con un cohete de juguete y Jeff Bezos sobre un podio inclinado frente a pantallas bursátiles rojas.
El patrimonio conjunto de los diez primeros puestos descendió de USD 3,1 billones a USD 2,8 billones en un mes, según los datos publicados por Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La caída de las acciones tecnológicas marcó el desempeño de los grandes patrimonios durante octubre. Los resultados de algunas compañías y las dudas del mercado sobre el alcance del gasto en inteligencia artificial incidieron en las cotizaciones de las principales firmas del sector.

De acuerdo con la actualización de noviembre de 2026 de Forbes, los diez multimillonarios más acaudalados reunieron USD 2,8 billones, unos USD 300.000 millones menos que el mes anterior.

PUBLICIDAD

Ocho registraron pérdidas durante octubre, con Elon Musk al frente de las bajas, mientras que Steve Ballmer y Warren Buffett fueron los únicos que consiguieron incrementar sus recursos.

10. Warren Buffett

Patrimonio: USD 154.000 millones

Sector: Finanzas / Inversiones

Edad: 96 años

Warren Buffett sumó 13.000 millones de dólares a su fortuna gracias a la suba del 9% en las acciones de Berkshire Hathaway (AP)
Warren Buffett sumó 13.000 millones de dólares a su fortuna gracias a la suba del 9% en las acciones de Berkshire Hathaway (AP)

El inversor estadounidense incrementó su patrimonio en aproximadamente USD 13.000 millones durante octubre, impulsado por una suba del 9% de las acciones de Berkshire Hathaway, el conglomerado que dirigió durante décadas.

Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años y presentó su primera declaración de impuestos a los 13. A fines de diciembre de 2025 dejó el cargo de CEO de la compañía y también se comprometió a donar el 99% de su patrimonio. Hasta la fecha, destinó alrededor de USD 68.000 millones a distintas organizaciones benéficas.

PUBLICIDAD

9. Steve Ballmer

Patrimonio: USD 162.000 millones

Sector: Tecnología / Software y deporte profesional

Edad: 70 años

Steve Ballmer fue CEO de Microsoft entre 2000 y 2014 y es propietario de Los Angeles Clippers, franquicia de la NBA (REUTERS)
Steve Ballmer fue CEO de Microsoft entre 2000 y 2014 y es propietario de Los Angeles Clippers, franquicia de la NBA (REUTERS)

El exCEO de Microsoft sumó USD 1.000 millones a su patrimonio durante octubre, luego de que las acciones de la compañía avanzaran un 2%. Su fortuna también está vinculada con su participación en la tecnológica y la propiedad de Los Angeles Clippers, equipo de la NBA que adquirió en 2014 por USD 2.000 millones.

Ballmer ingresó a Microsoft como empleado número 30 y estuvo al frente de la empresa entre 2000 y 2014. Actualmente conserva buena parte de las acciones que recibió durante su trayectoria y afirma ser el mayor accionista individual de la compañía.

8. Larry Ellison

Patrimonio: USD 172.000 millones

Sector: Tecnología / Software y medios de comunicación

Edad: 82 años

Larry Ellison amplió su presencia en la industria audiovisual con la adquisición de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares (REUTERS)
Larry Ellison amplió su presencia en la industria audiovisual con la adquisición de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares (REUTERS)

El cofundador de Oracle perdió aproximadamente USD 8.000 millones durante octubre. Su patrimonio quedó en USD 172.000 millones, en medio del retroceso de las acciones de la compañía, que cotizan cerca de la mitad de su máximo de 2025.

También amplió su presencia en la industria audiovisual junto a su hijo David: en octubre de 2026, Skydance concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, operación que reunió a marcas como CBS, CNN, HBO Max y Paramount+.

7. Jensen Huang

Patrimonio: USD 178.000 millones

Sector: Tecnología / Semiconductores

Edad: 63 años

En octubre de 2025, Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valuación de USD 5 billones (REUTERS)
En octubre de 2025, Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valuación de USD 5 billones (REUTERS)

El fundador y CEO de Nvidia perdió USD 22.000 millones durante octubre, afectado por la caída de las acciones tecnológicas. Bajo su conducción, la compañía se consolidó como uno de los principales proveedores de unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas en videojuegos y sistemas de inteligencia artificial.

6. Mark Zuckerberg

Patrimonio: USD 211.000 millones

Sector: Tecnología / Redes sociales

Edad: 42 años

Mark Zuckerberg redujo su patrimonio en 40.000 millones de dólares tras la caída del 15% en los títulos bursátiles de Meta (REUTERS)
Mark Zuckerberg redujo su patrimonio en 40.000 millones de dólares tras la caída del 15% en los títulos bursátiles de Meta (REUTERS)

El fundador de Facebook perdió aproximadamente USD 40.000 millones durante octubre, luego de que las acciones de Meta retrocedieran un 15%. El empresario conserva cerca del 13% de las acciones de la tecnológica.

En octubre, el directorio aprobó un plan para crear una nueva clase de títulos sin derecho a voto, una medida que le permitiría vender participaciones sin reducir su poder de decisión.

5. Sergey Brin

Patrimonio: USD 214.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

Sergey Brin, cofundador de Google, volvió a involucrarse en la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet (REUTERS)
Sergey Brin, cofundador de Google, volvió a involucrarse en la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet (REUTERS)

El cofundador de Google registró una pérdida cercana a USD 49.000 millones durante octubre. La caída de más del 18% de las acciones de Alphabet redujo su patrimonio a USD 214.000 millones.

En los últimos años volvió a participar activamente en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía y colaboró en el desarrollo de Gemini. También mantiene iniciativas filantrópicas, entre ellas una donación de USD 1.100 millones en acciones de Alphabet.

4. Michael Dell

Patrimonio: USD 229.000 millones

Sector: Tecnología / Hardware e infraestructura informática

Edad: 61 años

Michael Dell enfrentó un retroceso de 40.000 millones de dólares en su patrimonio por la baja en las acciones de Dell Technologies (REUTERS)
Michael Dell enfrentó un retroceso de 40.000 millones de dólares en su patrimonio por la baja en las acciones de Dell Technologies (REUTERS)

El fundador de Dell Technologies perdió USD 40.000 millones durante octubre, luego de que las acciones de la compañía cayeran un 21%. Comenzó a vender computadoras a los 19 años desde su habitación universitaria en Texas y, en 2016, encabezó la fusión entre Dell y EMC, una operación valuada en USD 60.000 millones.

En 2025, junto con su esposa, comprometió USD 6.250 millones para financiar cuentas de inversión destinadas a niños estadounidenses.

3. Larry Page

Patrimonio: USD 233.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

La nueva empresa de Larry Page apunta a aplicar inteligencia artificial en el desarrollo de objetos físicos y materiales, con herramientas destinadas a automatizar etapas de la producción industrial (REUTERS)
La nueva empresa de Larry Page apunta a aplicar inteligencia artificial en el desarrollo de objetos físicos y materiales, con herramientas destinadas a automatizar etapas de la producción industrial (REUTERS)

El cofundador de Google perdió USD 53.000 millones durante octubre, afectado por el retroceso de las acciones de Alphabet. Creó el buscador junto con Brin en 1998, cuando ambos estudiaban en la Universidad de Stanford, y dirigió Google en dos períodos.

Según Forbes, actualmente trabaja en Dynamatomics, una startup de inteligencia artificial orientada a la fabricación y diseño de productos industriales.

2. Jeff Bezos

Patrimonio: USD 361.000 millones

Sector: Tecnología / Comercio electrónico, servicios en la nube y espacio

Edad: 62 años

La compañía aeroespacial también fue seleccionada por la NASA para desarrollar una red de telecomunicaciones destinada a Marte (REUTERS)
La compañía aeroespacial también fue seleccionada por la NASA para desarrollar una red de telecomunicaciones destinada a Marte (REUTERS)

El fundador de Amazon perdió USD 8.000 millones durante octubre, después de que las acciones de la compañía retrocedieran un 4%. Creó la empresa como una librería en línea y la transformó en uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo.

Aunque dejó la dirección ejecutiva en 2021, continúa como presidente ejecutivo; también dirige Bezos Expeditions y conserva más del 93% de Blue Origin, su compañía aeroespacial.

1. Elon Musk

Patrimonio: USD 869.000 millones

Sector: Tecnología / Aeroespacial, automotriz e inteligencia artificial

Edad: 55 años

Su fortuna continúa ampliamente por encima de la de Bezos, con una diferencia de USD 508.000 millones (REUTERS)
Su fortuna continúa ampliamente por encima de la de Bezos, con una diferencia de USD 508.000 millones (REUTERS)

El empresario perdió USD 68.000 millones durante octubre, aunque conservó el primer puesto de la clasificación. Cerca del 80% de su patrimonio depende de SpaceX, cuyas acciones retrocedieron un 11%, mientras que las de Tesla avanzaron un 13%.

En febrero de 2026, SpaceX adquirió xAI, la compañía de inteligencia artificial y redes sociales de Musk, quien también participó en la fundación de OpenAI en 2015. Musk controla el 38% de la compañía aeroespacial, que alcanzó una capitalización bursátil cercana a USD 2,2 billones tras su debut en el Nasdaq en junio.

La mujer más rica del mundo es Alice Walton, hija de Sam Walton, fundador de Walmart. Según la estimación de Forbes, posee un patrimonio de USD 133.000 millones y ocupa el puesto 14 de la clasificación global.

Temas Relacionados

MultimillonariosAccionesInteligencia artificialElon MuskJeff BezosMark ZuckerbergTecnologíaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

El barril europeo perdió un 1,12 % y terminó en 103,60 dólares, mientras su par estadounidense cedió un 0,38 %, pese a los ataques contra una instalación militar iraní en Ormuz durante la jornada

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

Un estudio genético reveló que esta especie del archipiélago perdió el 99% de su población en apenas siglo y medio, un colapso que coincide con el inicio de la colonización europea en la región

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

El pacto con Dinamarca y Washington, firmado tras meses de presión de Trump para controlar el territorio, seguirá vigente si Groenlandia se independiza y solo entrará en vigor cuando lo ratifique también el Parlamento danés

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Una bomba aérea impactó una escuela utilizada para repartir asistencia en dicha ciudad, donde los equipos de rescate suspendieron por momentos la búsqueda debido a nuevos drones lanzados sobre la zona

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje

Las autoridades detectaron movimientos considerados sospechosos durante la madrugada del martes en el límite con territorio ruso

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 3 de noviembre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 3 de noviembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 3 de noviembre

Precio de la gasolina en México hoy martes 3 de noviembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

DEPORTES

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

ENTRETENIMIENTO

Tres amigos, poco dinero y ningún plan en la nueva serie de Paramount+

Tres amigos, poco dinero y ningún plan en la nueva serie de Paramount+

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas