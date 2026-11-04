Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

Eric Dane relató en sus memorias la pelea física que protagonizó con Josh Duhamel en el rodaje de la serie Las Vegas. (AP/REUTERS)

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Las memorias de Eric Dane revelan que el actor Josh Duhamel le ignoró tres veces durante el rodaje de una escena de pelea, lo que desencadenó un enfrentamiento físico entre ambos en el set de la serie Las Vegas.

Dane padecía una hernia discal en el cuello cuando participó como artista invitado en la segunda temporada del programa, en 2004.

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Antes de filmar la escena, le pidió a Duhamel —protagonista de la producción— que no lo tomara de la corbata, y él prometió que no lo haría.

“El director llama ‘Acción’ y Josh tira de mi corbata. El fuego me atraviesa el cuello. Digo: ‘Espera, espera, espera, tenemos que parar’. Él se disculpa, yo gruño de dolor, y luego, segunda toma. Vuelve a tirar de mi corbata”, escribió en sus memorias, My Book of Days: A Memoir in Moments, publicadas este martes 3 de noviembre.

Tras las dos primeras tomas, Eric se dirigió a un productor del set con una advertencia directa: “Será mejor que pongas a tu chico en vereda”. Josh volvió a disculparse y argumentó que se había “dejado llevar por el momento”.

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Dane ofreció una disculpa pública a Duhamel en sus memorias tras admitir que debió retirarse del set. (The Open Field)

“Bien. Está bien. Tercera toma, y maldita sea, vuelve a agarrar mi puta corbata”, continúa el relato de Eric Dane.

Y agregó: “Me quito el saco y digo: ‘Vamos, actor de cuarta’. Junto mis puños y me lanzo contra él. Nadie llama ‘Corte’, la cámara sigue rodando, y para el mundo que ve toda la escena, yo soy el agresor, el impulsivo, el que empieza la pelea”.

El propio Dane reconoció en sus memorias que aquel no fue su mejor momento en un rodaje y aprovechó para dirigirle una disculpa pública al actor:

“Josh y yo nos hemos visto desde entonces y estamos bien. Pero quiero decirlo de nuevo. Josh, estaba equivocado. Debería haberme retirado. Lo siento, amigo”.

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Las Vegas fue una serie de NBC protagonizada por Josh Duhamel junto a James Caan durante cinco temporadas, entre 2003 y 2008.

El conflicto ocurrió porque Duhamel sujetó de la corbata a Dane en tres tomas consecutivas a pesar de su hernia discal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dane, por su parte, participó como invitado en dos episodios de la segunda temporada, dos años antes de conseguir su gran salto televisivo con el papel del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, de ABC.

En cuanto a Duhamel, el actor reconoció en el programa In Depth with Graham Bensinger a principios de este año que podía ser difícil de tratar en ciertos momentos de su carrera, cuando llevaba sus personajes a “lugares bastante extremos” en su mente.

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Uno de esos casos fue precisamente el de su personaje en Las Vegas, un ex marine de los Estados Unidos que lidiaba con estrés postraumático.

“Cuando llegaba al set, la gente decía: ‘¿Qué demonios le pasa a este tipo?’”, declaró Duhamel en ese programa. “No hablaba con nadie. Estaba simplemente dentro del personaje. Y la gente no quería estar cerca de mí. Me evitaban, y eso asustaba a la gente, incluyéndome a mí”.

Josh Duhamel reconoció en una entrevista que su método de preparación para su personaje en Las Vegas alejaba al equipo de filmación. (NBC)

El diagnóstico erróneo de Eric Dane que precedió al ELA

Las memorias también revelan el largo y confuso proceso médico que atravesó Eric Dane antes de recibir el diagnóstico definitivo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que lo llevó a la muerte a los 53 años en febrero de 2026.

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Según el propio texto, el actor comenzó a notar que perdía progresivamente el uso de su mano derecha. Acudió primero a un especialista de la mano, que lo derivó a otro, quien a su vez lo envió a un neurólogo.

“En mi cabeza, minimicé los síntomas, aunque iba perdiendo gradualmente el uso de mi mano derecha”, escribió.

El primer neurólogo sospechó que había contraído alguna forma de neuropatía, pero admitió que el caso estaba “por encima de su nivel” y lo remitió a otro especialista. El segundo neurólogo tampoco pudo darle una respuesta.

La estrella de televisión “intensificó la búsqueda”, impulsado, según sus palabras, por su familia y la necesidad de saber qué le estaba ocurriendo.

Los especialistas diagnosticaron inicialmente al actor una neuropatía motora multifocal ante la pérdida de fuerza en su mano.

Tras someterse a múltiples estudios —entre ellos una electromiografía (EMG), que describió como ser “pinchado una y otra vez con una aguja que disparaba corrientes eléctricas a través de cada músculo” de su cuerpo—, los médicos llegaron a un diagnóstico de consenso: neuropatía motora multifocal, un trastorno autoinmune poco frecuente que causa debilidad muscular extrema y que cuenta con tratamiento.

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Dane recibió con alivio esa conclusión, especialmente por saber que el tratamiento tenía una efectividad del 90%.

Sin embargo, su cuerpo no respondió. “Todos mis médicos se asustaron”, escribió. Su médico de cabecera le adelantó entonces un panorama sombrío: “Hemos estado hablando de ELA. Pero tenemos que esperar y ver”.

Nueve meses transcurrieron entre los primeros estudios y la confirmación oficial del diagnóstico, que llegó a finales de 2024.

“Sé lo que significan esas letras. Me he preparado al menos para eso. … Sé que me enfrento a una sentencia de muerte. Mi vida se ha convertido en una película de terror”, escribió el actor.

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Dane reveló públicamente su enfermedad en abril de 2025, unos dieciocho meses después de los primeros síntomas motores. (ADMEDIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Eric Dane hizo pública su enfermedad en abril de 2025, aproximadamente 18 meses después de haber notado los primeros síntomas. Para junio de ese año ya no podía usar el brazo derecho. My Book of Days: A Memoir in Moments está disponible desde este martes.