El Vaticano informó que el papa León XIV pasó una noche “tranquila” tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón (EFE)

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El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, un día después de que un equipo médico le extirpó un adenocarcinoma en el pulmón derecho. La Santa Sede comunicó este miércoles que dará nuevas informaciones a lo largo de la jornada.

“La noche del Papa transcurrió tranquilamente. Se proporcionará más información a lo largo del día”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un mensaje publicado a través de su canal de Telegram. El parte no aportó nuevos detalles clínicos sobre el estado del pontífice, de 71 años.

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La intervención tuvo lugar el martes y representó la primera hospitalización de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Vaticano calificó el procedimiento como exitoso e informó que no hubo complicaciones durante la cirugía.

El Papa ingresó al Gemelli el martes a las 13.07 (hora local) para someterse a una cirugía torácica videoasistida. El equipo, dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital romano, extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La operación duró 90 minutos, aunque León XIV permaneció tres horas en el quirófano. El examen histológico efectuado durante la intervención confirmó “el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios”, según el comunicado de la Santa Sede recogido por Vatican News.

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El Vaticano utilizó el término “radicalidad” para describir el alcance de la cirugía. La expresión implica que el equipo médico buscó extirpar por completo el tejido detectado. “La cirugía fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado oficial.

La operación duró 90 minutos, aunque León XIV permaneció tres horas en el quirófano (EFE)

Tras salir del quirófano, el pontífice despertó sin dificultades y pasó un período breve bajo observación. Luego volvió a la habitación que ocupa en la décima planta del Gemelli.

“Al despertarse, se mostró de inmediato lúcido y orientado y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, cuando regresó a la habitación, pidió la cena”, informó la agencia oficial vaticana.

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Los estudios sobre los ganglios definirán los próximos pasos médicos

Los médicos realizarán exámenes postoperatorios durante los próximos días y analizarán el material extraído, incluidos los ganglios linfáticos. Esos resultados permitirán establecer si existen signos de propagación de la enfermedad y si será necesario indicar algún tratamiento adicional.

El comunicado médico no mencionó por ahora quimioterapia, inmunoterapia ni otras terapias. La Santa Sede señaló que los especialistas esperarán los estudios anatomopatológicos antes de definir la conducta posterior a la cirugía.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó a Associated Press que el diagnóstico no basta para fijar el estadio de la enfermedad. “Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos puntos en el pulmón están involucrados, si es solo un nódulo o más de uno, y si los ganglios linfáticos son cancerosos”, afirmó.

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Liu indicó que una eventual extensión del cáncer requeriría estudios complementarios para decidir entre tratamientos como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas. El Vaticano no informó resultados de los análisis de ganglios ni un plazo para su difusión.

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma (REUTERS)

El adenocarcinoma es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente. En el caso de León XIV, la información difundida hasta ahora describe una lesión localizada, un elemento relevante para la evaluación médica posterior a la operación.

La vocera médica de la American Lung Association, Juanita Mora, declaró a AFP que este tipo de cáncer “se detecta en etapas tempranas, tiene un pronóstico muy, muy bueno”. La especialista precisó que, cuando existe una detección precoz y la extirpación quirúrgica resulta posible, la supervivencia a cinco años se sitúa entre “80 a 98 por ciento”.

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La jefa de cirugía torácica del hospital Puerta de Hierro de España, Nuria Novoa, explicó al canal TRECE, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el pronóstico definitivo depende del tamaño del tumor y del análisis de los ganglios linfáticos extraídos.

Sobre la situación del pontífice, Novoa señaló que la posibilidad de una lesión localizada “da una expectativa de que ha ido a quirófano con una enfermedad muy precoz, muy cogida a tiempo”. También advirtió que “la última palabra la va a tener el patólogo” después del estudio completo del tejido.

La especialista añadió que la extirpación de un lóbulo supone una reducción de la capacidad respiratoria a medio y largo plazo. Sin embargo, el resto del pulmón puede compensar parte de esa función con el tiempo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo, dos.

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La estancia de León XIV en el Gemelli se prevé de alrededor de una semana, mientras el equipo médico completa los controles posteriores y el Vaticano comunica los resultados disponibles.

(Con información de agencias)