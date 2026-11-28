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Durante años, el seguro de gastos médicos mayores ha sido considerado una de las principales herramientas para proteger el patrimonio frente a una enfermedad o un accidente. Sin embargo, el aumento sostenido en el costo de las pólizas está poniendo en duda la posibilidad de que muchas personas puedan conservar esa protección cuando más la necesitan.

En México, el encarecimiento de los servicios médicos y hospitalarios ejerce presión tanto sobre las aseguradoras como sobre los asegurados. De acuerdo con estimaciones de Willis Towers Watson (WTW), los costos médicos en el país podrían aumentar 12.8 por ciento durante 2027, después de registrar un incremento estimado de 13.5 por ciento en 2026.

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La consecuencia no es únicamente un ajuste en las tarifas: también está modificando las decisiones financieras de miles de familias.

De acuerdo con información publicada por Expansión, los adultos mayores de 60 años son quienes más están cancelando sus seguros individuales de gastos médicos mayores. En algunos casos, los incrementos de las primas han alcanzado entre 20 por ciento y 60 por ciento, una variación que puede resultar difícil de absorber, particularmente cuando los ingresos disminuyen o se mantienen prácticamente iguales durante la etapa de retiro.

El problema es que, precisamente cuando aumenta la necesidad de atención médica, también puede crecer la dificultad para pagarla.

La discusión ya llegó a la Cámara de Diputados. El pasado 26 de noviembre se presentó una iniciativa para modificar el marco regulatorio de los seguros de gastos médicos mayores, con propuestas orientadas a facilitar la portabilidad entre aseguradoras, fortalecer la protección de los adultos mayores y exigir mayor transparencia en los costos hospitalarios y las condiciones de las pólizas. Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de reglas que ya estén vigentes.

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Sin embargo, más allá de los cambios que pueda impulsar el marco legal, existe una pregunta que cada asegurado debería hacerse: ¿estamos preparados financieramente para mantener nuestro seguro durante los próximos años?

Contratar una póliza puede parecer una decisión suficiente cuando se evalúa el costo que representa en el presente. Pero pocas veces se analiza con la misma atención cómo evolucionará esa prima con la edad, la inflación médica, los cambios en las condiciones de renovación y las necesidades de atención que pueden surgir con el tiempo.

La dificultad aparece cuando llega el momento de renovar y el incremento supera nuestra capacidad de pago. Entonces, las opciones parecen reducirse: disminuir coberturas, aceptar deducibles más altos, cambiar de plan o cancelar definitivamente.

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Y es ahí donde una decisión aparentemente financiera puede convertirse en un riesgo patrimonial.

Perder la protección médica en una etapa de mayor vulnerabilidad puede significar enfrentar directamente el costo de una hospitalización, una cirugía o un tratamiento prolongado. Una enfermedad no solamente pone en riesgo la salud; también puede consumir ahorros, comprometer inversiones e incluso obligar a vender bienes que fueron construidos durante años.

El incremento en el costo de los seguros de gastos médicos mayores obliga a las familias a replantear cómo proteger su salud y patrimonio, así como a prever los gastos necesarios para mantener su cobertura a largo plazo

Por eso, la protección médica no debería entenderse como un gasto aislado, sino como parte de una estrategia financiera de largo plazo.

No basta con comparar cuánto cuesta una póliza frente a otra. Es indispensable conocer qué estamos contratando: deducibles, coaseguros, sumas aseguradas, redes hospitalarias, exclusiones, periodos de espera y condiciones de renovación. Pero también debemos preguntarnos si esa cobertura será sostenible conforme cambien nuestros ingresos, nuestra edad y nuestras necesidades.

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Ante un incremento importante, cancelar de inmediato no necesariamente es la mejor alternativa. Antes de tomar una decisión, vale la pena revisar las opciones disponibles con un especialista, comparar el alcance real de las coberturas y analizar las consecuencias de modificar las condiciones del contrato. Una prima más accesible puede representar un alivio inmediato, pero también una mayor exposición económica cuando llegue el momento de utilizar el seguro.

La prevención, en este contexto, también debe ser financiera. Revisar la póliza antes de que llegue la renovación, anticipar los incrementos, destinar recursos a una reserva para gastos de salud y evaluar mecanismos de ahorro que complementen la cobertura son decisiones que pueden marcar una diferencia.

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Porque proteger la salud también implica prepararnos para pagar por ella

Construir patrimonio no consiste únicamente en acumular dinero, adquirir una vivienda o invertir. También significa proteger lo que hemos conseguido frente a circunstancias que pueden cambiar nuestra vida en cuestión de días.

Un seguro de gastos médicos mayores puede ser una pieza fundamental de esa protección, pero su verdadero valor no está solamente en tenerlo contratado, sino en contar con la capacidad financiera para conservarlo.

El costo de enfermarse no empieza cuando llegamos al hospital. Comienza mucho antes, en las decisiones que tomamos —o dejamos de tomar— para prepararnos ante un imprevisto.

Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de la protección financiera: no basta con estar asegurados hoy; también debemos planear cómo seguir estándolo mañana.

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