Liduvina Villaseñor es emprendedora, autora y promotora de la gastronomía mexicana.

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Hace 26 años llegué a Shreveport, Luisiana, y encontré en la cocina del restaurante de mis hermanos el lugar ideal para compartir mi sazón y aportar a un menú mexicano y Tex-Mex que pronto comenzó a crecer. Aquella experiencia fue el primer paso de una historia de emprendimiento que, con el tiempo, se convertiría en un proyecto familiar.

15 años después de mi llegada, mi esposo, mis dos hijos y yo comenzamos a vender salsas y tacos en un Farmers Market. Entre nuestras propuestas estaba mi taco de pollo poblano, que poco a poco conquistó a nuestros clientes. Cinco años después, decidimos abrir nuestro propio restaurante. Lo hicimos con entusiasmo, pero también con muchas dudas: ¿serían adecuados nuestros precios?, ¿habría suficiente demanda?, ¿podríamos sostener el negocio?

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La experiencia que ya habíamos construido en la cocina y la confianza de quienes nos seguían fueron fundamentales para dar ese paso.

Aprendimos que emprender no significa tener todas las respuestas desde el principio, sino estar dispuestos a experimentar, escuchar a los clientes y encontrar soluciones. Decir “sí” a nuevas oportunidades nos abrió las puertas al servicio de catering para bodas, quinceañeras y celebraciones, lo que nos obligó a ampliar nuestro menú y nuestra capacidad de organización.

Mi hijo Rodrigo aportó su creatividad para desarrollar nuevas propuestas, mientras Eleazar, mi otro hijo, terminaba su carrera como chef. Mi esposo también estuvo presente en cada etapa, respaldándonos y ayudando a convertir las ideas en realidad.

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Ese crecimiento nos llevó a abrir un anexo dedicado a los caterings, que cada semana recibía nuevos eventos. Diez años después de nuestro primer restaurante, decidimos expandirnos a Longview, Texas. Sin embargo, el crecimiento también trajo momentos de incertidumbre: la desesperación de no ver ganancias inmediatas, la necesidad de esperar para recibir un sueldo y el reto de aprender a administrar correctamente las finanzas.

Con el tiempo entendí que el entusiasmo y el talento para cocinar son indispensables, pero no suficientes para sostener un negocio. Emprender requiere disciplina, paciencia, organización y decisiones que, en ocasiones, pueden ser difíciles.

A partir de mi experiencia, quiero compartir tres recomendaciones que considero fundamentales para quienes desean iniciar o hacer crecer un negocio, ya sea en México o en Estados Unidos.

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Emprender en familia implica asumir riesgos, adaptarse a nuevas oportunidades y aprender a administrar con disciplina

1. Mantén el control de tus finanzas

Uno de los errores más comunes al emprender es concentrarse únicamente en vender y dejar de lado la administración. Es fundamental conocer cuánto dinero entra, cuánto sale y cuáles son los gastos reales del negocio.

Contar con el apoyo de un coach de negocios y utilizar herramientas digitales para registrar ingresos, gastos y depósitos bancarios puede marcar una gran diferencia. Llevar las cuentas con claridad permite identificar problemas a tiempo y tomar decisiones con mayor seguridad.

También es importante entender que un negocio necesita tiempo para estabilizarse. En nuestro caso, aprendimos a darle margen al proyecto, aproximadamente un año, para comenzar a consolidarse. Antes de establecer un sueldo, es necesario asegurarse de que existen utilidades reales y de que el negocio puede cubrir sus compromisos.

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2. Di “sí” a las oportunidades y aprende a adaptarte

Muchas de las oportunidades que nos permitieron crecer llegaron cuando nos atrevimos a hacer algo diferente. Abrirnos al catering, atender eventos y ampliar nuestro menú fueron decisiones que nos ayudaron a descubrir nuevas posibilidades.

Pero decir “sí” también significa estar preparado para resolver imprevistos, aprender sobre la marcha y modificar la operación cuando sea necesario. No siempre las cosas salen como las planeamos, y esa capacidad de adaptación puede convertirse en una de las mayores fortalezas de un emprendimiento.

Escuchar a los clientes, identificar lo que necesitan y tener disposición para innovar permite que un negocio evolucione sin perder su esencia.

3. Cuida a tus proveedores, a tu equipo y el flujo de dinero

La calidad de un negocio también depende de las personas y de las relaciones que construye. Por eso, siempre que sea posible, procuro trabajar con productores locales y ranchos que ofrecen insumos más naturales, en lugar de depender únicamente de productos comerciales.

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Al mismo tiempo, es indispensable revisar constantemente los gastos, la nómina y el flujo de efectivo. Tener claridad sobre las obligaciones del negocio permite anticiparse a los problemas y evitar que las decisiones se tomen cuando ya no hay margen de maniobra.

En ocasiones, cuidar la empresa implica tomar decisiones difíciles sobre el personal, los proveedores o los gastos. No son decisiones sencillas, especialmente cuando se trata de un negocio familiar, pero también forman parte de la responsabilidad de mantenerlo funcionando.

Emprender es aprender todos los días

Mirando hacia atrás, puedo decir que muchas de las puertas que se abrieron en nuestro camino comenzaron con una respuesta afirmativa. Decir “sí” nos permitió crecer, descubrir nuevas oportunidades y construir algo que nunca imaginamos cuando empezamos a vender nuestros primeros tacos y salsas.

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Sin embargo, mantener esas puertas abiertas exige mucho más que entusiasmo. Requiere orden, paciencia, compromiso y el valor de cuidar los números, incluso cuando las decisiones son difíciles.

Los grandes negocios no se construyen únicamente con ganas. Se levantan con trabajo constante, decisiones firmes, capacidad para adaptarse y amor por lo que se hace.

Y, en nuestro caso, también con el ingrediente más importante: la unión de la familia y la pasión por compartir nuestra sazón.