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México alcanzó un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa (IED) al captar 43 mil 90 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, un crecimiento de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Más allá de la cifra histórica, la composición de estos flujos sugiere que el país continúa beneficiándose de tendencias estructurales favorables, como la integración productiva de Norteamérica, la relocalización de cadenas de suministro y la expansión de industrias manufactureras de mayor valor agregado.

Aunque el crecimiento observado es menor al registrado en algunos años recientes, debe analizarse en el contexto de una base de comparación significativamente más elevada y de un entorno global marcado por un menor crecimiento económico, tasas de interés relativamente altas y creciente incertidumbre geopolítica. En este escenario, alcanzar un nuevo máximo histórico constituye una señal de resiliencia y competitividad de la economía mexicana.

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Uno de los elementos más relevantes del reporte es la elevada participación de la reinversión de utilidades, que representó 81.2% de toda la IED recibida durante el periodo. Este componente alcanzó 34 mil 975 millones de dólares y registró un incremento de 26.0% respecto al año anterior.

Desde una perspectiva económica, la reinversión suele interpretarse como una señal de confianza por parte de las empresas multinacionales que ya operan en el país. A diferencia de los anuncios de nuevos proyectos, reinvertir recursos implica que compañías con experiencia directa en el mercado mexicano continúan identificando oportunidades de expansión y generación de rentabilidad en el mediano y largo plazo.

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Al mismo tiempo, el reporte refleja una transición natural en la evolución del nearshoring. Los flujos correspondientes a nuevas inversiones representaron 8.8% del total recibido, mientras que una proporción importante de los recursos provino de empresas que ya cuentan con operaciones instaladas y continúan ampliando su capacidad productiva.

La manufactura concentra casi la mitad de la inversión extranjera

La manufactura se consolidó nuevamente como el principal destino del capital extranjero. El sector captó 19 mil 231 millones de dólares, equivalentes a 44.6% de toda la IED recibida por México, y registró un crecimiento anual de 26.6%.

Particularmente relevante fue la expansión de industrias vinculadas con la manufactura avanzada y las tecnologías estratégicas. Los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, así como en los sectores químico, alimentario y de bebidas.

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Asimismo, las nuevas inversiones manufactureras mostraron un crecimiento significativo en actividades relacionadas con equipo de transporte y componentes electrónicos.

Estos datos sugieren que México continúa fortaleciendo su posición dentro de cadenas globales de producción de mayor complejidad tecnológica, un factor especialmente relevante ante la expansión de industrias relacionadas con inteligencia artificial, centros de datos, automatización industrial y electrónica avanzada.

Estados Unidos mantiene su liderazgo como principal inversionista

Por origen de los recursos, Estados Unidos mantuvo una amplia ventaja como principal inversionista extranjero, al aportar cerca de 45% de los flujos recibidos entre enero y septiembre.

España, Alemania, Reino Unido y Canadá complementaron el grupo de principales países inversionistas, concentrando en conjunto más de tres cuartas partes de toda la inversión captada por México.

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La elevada participación de Estados Unidos y Canadá confirma que la integración económica de Norteamérica continúa siendo uno de los principales motores de atracción de capital extranjero. Más que una historia exclusivamente doméstica, el desempeño de la IED mexicana está estrechamente vinculado con las estrategias corporativas de regionalización de la producción y fortalecimiento de cadenas de suministro dentro del marco económico de América del Norte.

La inversión se concentra en entidades con infraestructura y ecosistemas industriales

En términos regionales, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Puebla concentraron más de 70% de los flujos totales de inversión.

Esta concentración refleja que las empresas continúan privilegiando entidades con infraestructura desarrollada, conectividad logística, disponibilidad de talento y ecosistemas industriales consolidados, condiciones que facilitan la instalación, expansión y operación de proyectos productivos.

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En conjunto, los resultados apuntan a que México avanza hacia una etapa más madura en la atracción de capital internacional. Si bien la narrativa pública suele enfocarse en los grandes anuncios de inversión, los datos muestran que una de las principales fortalezas del país radica en la expansión continua de operaciones existentes, particularmente en sectores manufactureros estratégicos.

La combinación de reinversión récord, crecimiento de la manufactura avanzada y profunda integración con Norteamérica continúa respaldando una perspectiva favorable para la inversión productiva en México durante los próximos años.

El reto: atraer nuevos proyectos sin perder la confianza de las empresas establecidas

El gran desafío para México durante la próxima década será incrementar la participación de nuevos proyectos de inversión y de empresas que busquen fortalecer sus cadenas de suministro en América del Norte, sin perder el dinamismo de la reinversión de las compañías que ya operan en el país.

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La reinversión es una señal de confianza y constituye una base sólida para el crecimiento económico. Sin embargo, la llegada de nuevos capitales, empresas y proyectos productivos será determinante para ampliar las capacidades industriales, generar empleos de mayor valor agregado y fortalecer la competitividad de México en un entorno global cada vez más exigente.

El reto no será únicamente mantener el atractivo del país para quienes ya están aquí, sino demostrar que México también es una plataforma competitiva para quienes todavía evalúan dónde invertir.