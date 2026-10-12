Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

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Los autos chinos que utilizaron militares noruegos durante ejercicios de defensa registraron imágenes de bases, accesos y procedimientos de seguridad, incluso cuando los efectivos ingresaban sus códigos alfanuméricos para entrar a las instalaciones. El hallazgo puso bajo la lupa los sistemas de cámaras y sensores de los vehículos modernos y los riesgos que pueden representar cuando circulan por espacios militares.

Andrei Serbin Pont abordó el caso en Infobae al Mediodía y advirtió que estos automóviles pueden recopilar información sensible sin que sus usuarios adviertan el alcance de esos registros. La preocupación, señaló, no se limita a lo que las cámaras captan, sino también a quién puede acceder a las imágenes y qué uso podría darles.

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El episodio se produjo en el marco de los ejercicios que las Fuerzas Armadas noruegas realizan periódicamente con militares en actividad y reservistas. Para facilitar los traslados durante esas jornadas, el Ejército había acordado con Hertz Noruega un servicio de alquiler de vehículos por más de USD 30 millones. Entre los modelos disponibles había unidades de Deepal, una marca china cuyos automóviles cuentan con distintos sistemas de registro visual.

“Se empezaron a dar cuenta de que había un montón de grabaciones que estaban llevando adelante en automático estos vehículos”, contó Serbin Pont al reconstruir cómo surgió la preocupación.

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Las Fuerzas Armadas de Noruega detectaron que vehículos chinos alquilados registraron imágenes de bases e ingresos confidenciales (REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo)

Qué registraron los vehículos dentro de las bases

Las cámaras de estacionamiento, los sistemas de visión de 360 grados y las cámaras de tablero son cada vez más habituales en los automóviles. En algunos modelos también hay dispositivos que registran el interior del habitáculo. El problema aparece cuando esas funciones operan dentro de instalaciones militares y captan información que debería permanecer restringida.

“Grababan dentro de las instalaciones militares, grababan cómo eran los ingresos a las instalaciones militares, grababan los momentos en los que ellos introducían sus claves alfanuméricas para hacer el ingreso”, describió el analista.

Las imágenes de los accesos y los movimientos del personal pueden revelar detalles sobre las rutinas de una base y sus mecanismos de seguridad. En conjunto, esos registros podrían servir para reconstruir recorridos, identificar sectores sensibles o conocer determinados procedimientos internos.

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La advertencia no implica que se haya demostrado una operación de espionaje. Que un vehículo registre imágenes no significa, por sí solo, que las transmita a un gobierno o que su fabricante las utilice con fines de inteligencia. La cuestión que deben resolver las autoridades es qué datos recopila cada sistema, dónde quedan almacenados y quién tiene acceso a ellos.

El Ejército noruego acordó con la empresa Hertz un contrato de alquiler por más de 30 millones de dólares que incluyó autos Deepal (REUTERS/Leonhard Foeger)

Las restricciones que adoptaron Polonia e Israel

Noruega no es el único país que puso el foco en los vehículos chinos dentro de instalaciones militares. Durante su columna, Serbin Pont mencionó las restricciones adoptadas por Polonia e Israel para limitar el ingreso de estos automóviles a espacios vinculados con la defensa.

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La preocupación está relacionada con las capacidades de recopilación de datos de los vehículos y con el marco legal en el que operan sus fabricantes. El analista señaló que la legislación china contempla obligaciones de cooperación con los organismos de inteligencia, un factor que, desde la perspectiva de la seguridad nacional, puede incidir en la evaluación de los riesgos.

Esa circunstancia no demuestra que una empresa determinada haya entregado información a las autoridades chinas. Sin embargo, constituye un elemento que los gobiernos pueden considerar al decidir si permiten que vehículos con sistemas de registro y conectividad circulen dentro de instalaciones sensibles.

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Según explicó Serbin Pont, las autoridades noruegas mantenían una posición más cautelosa y no habían avanzado con una prohibición general. La discusión, en definitiva, enfrenta dos criterios: esperar a que existan pruebas de un uso indebido de los datos o establecer restricciones preventivas para reducir la exposición de información militar.

Los precios competitivos de los automóviles chinos impulsaron su presencia en el mercado internacional frente a modelos europeos

El antecedente de los dispositivos que expusieron instalaciones militares

El caso también recuerda que los riesgos para la seguridad no provienen únicamente de equipos diseñados con fines militares. En ocasiones, dispositivos de uso cotidiano pueden revelar información estratégica a través de los datos que recopilan.

Serbin Pont mencionó el episodio que involucró a Strava, una plataforma que permite registrar y compartir recorridos deportivos. En 2018, la publicación de un mapa global de actividad física permitió identificar patrones de movimiento en zonas remotas y generó preocupación por la exposición de instalaciones militares y las rutinas de sus integrantes.

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“Hubo una instalación militar norteamericana en Siria que supuestamente no existía y que fue deschavada porque los soldados salían a correr con su Fitbit”, relató el analista.

La información sobre los recorridos podía ofrecer pistas acerca de la ubicación de instalaciones y los movimientos de quienes trabajaban en ellas. La repetición de trayectos en áreas aisladas permitía detectar patrones que, hasta entonces, no estaban expuestos de esa manera.

El antecedente muestra que la información aparentemente trivial puede adquirir otro valor cuando se combina con otros registros. Un recorrido deportivo, una imagen captada por una cámara o un dato de geolocalización pueden aportar información relevante sobre una instalación cuando permiten identificar horarios, movimientos y rutinas.

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Las cámaras de estacionamiento y los sistemas de visión panorámica de los automóviles captaron claves alfanuméricas de acceso militar (REUTERS/Stoyan Nenov)

El precio de los autos chinos y el costo de la seguridad

La expansión de los vehículos chinos también responde a una ventaja comercial: sus precios pueden ser considerablemente inferiores a los de modelos europeos con prestaciones comparables. Durante la columna, Serbin Pont señaló esa diferencia como uno de los factores que explican su creciente presencia en los mercados internacionales.

Sin embargo, el precio y el equipamiento no son los únicos aspectos que deben considerar las instituciones militares al elegir un vehículo. En instalaciones sensibles, también importan las capacidades de recopilación de datos, las condiciones de almacenamiento y transmisión de la información y las posibilidades de acceso por parte de terceros.

El riesgo tampoco se limita a los fabricantes chinos. Los automóviles de distintas marcas incorporan cámaras, sensores y sistemas conectados. La diferencia entre unos y otros debe evaluarse a partir de sus características técnicas, las normas a las que están sujetos y las garantías sobre el tratamiento de los datos.

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El caso noruego expone un problema que las fuerzas armadas deberán afrontar a medida que la tecnología se integre en más aspectos de la vida cotidiana: determinar qué dispositivos pueden ingresar en sus instalaciones y qué información pueden registrar sin comprometer la seguridad. Una herramienta diseñada para facilitar la conducción puede convertirse en una fuente de información sensible cuando opera dentro de una base militar.

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