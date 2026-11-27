El ciclo Luces de Invierno del Cenart reúne tres propuestas de música navideña en el Auditorio Blas Galindo y el Teatro de las Artes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ciclo Luces de Invierno en el Cenart reunirá tres propuestas musicales en diciembre: un recital de canciones navideñas, un recorrido por repertorios barrocos de América y una función inspirada en los villancicos medievales. La programación se distribuirá entre el Auditorio Blas Galindo y el Teatro de las Artes, en Ciudad de México.

La cartelera difundida por el Centro Nacional de las Artes (Cenart) anuncia actividades para distintos públicos durante diciembre. Dos de las presentaciones tendrán entrada libre, mientras que Villancicos medievales requerirá la compra de boletos.

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Dos conciertos de Luces de Invierno serán de entrada libre

El primer encuentro será Copos de Navidad. SOLO 4, programado para el viernes 4 de diciembre a las 18 h en el Auditorio Blas Galindo. La función estará a cargo de Cynthia Sánchez y Liliana Valadez, sopranos, junto con las mezzosopranos Araceli Pérez y Betzabé Juárez.

Las cuatro intérpretes forman parte de los Cantantes Solistas de Bellas Artes. El concierto se realizará en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El programa reunirá obras de Cristóbal Morales, Gustav Holst, Piotr I. Tchaikovsky, James Pierpoint, Sammy Cahn y Jule Styne. También incluirá piezas de Joe Beal y Jim Boothe, Bernard de La Monnoye, Mykola Leontovych, Philip Springer, Irving Berlin y Bonifacio Rojas.

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La selección contempla además villancicos tradicionales. La propuesta combina composiciones de distintas épocas y autores vinculados con el repertorio de Navidad.

La información publicada por el Cenart indica que esta presentación tendrá entrada libre y estará dirigida a personas mayores de ocho años. El cartel de la programación también identifica al concierto como parte de Música INBAL.

El ciclo Luces de Invierno en el Cenart reúne tres propuestas musicales de temática navideña durante diciembre. (@cenartmx)

Navidad en el Nuevo Mundo recorrerá obras barrocas de cuatro países

El Teatro de las Artes recibirá el 10 de diciembre a las 19 h a Navidad en el Nuevo Mundo, una presentación de villancicos y cantatas escritos en la América barroca de los siglos XVII y XVIII. La actividad contará con Solistas Ensamble de Bellas Artes y la dirección invitada de Edwin Calderón.

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La función propone acercar al público a partituras conservadas en archivos y colecciones de México, Cuba, Bolivia y Perú. El concierto está anunciado con entrada libre y la ficha de la actividad lo dirige a mayores de ocho años, mientras que el cartel lo presenta como apto para todo público.

El repertorio incluirá obras del Códice Trujillo, de Perú, y de la Colección Sánchez Garza. También recuperará música vinculada con la Catedral de Sucre, en Bolivia.

La selección sumará piezas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así como de las catedrales de Oaxaca y Puebla. El recorrido llegará además a la Catedral de Santiago de Cuba.

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La propuesta sitúa la celebración navideña dentro de un repertorio creado en distintos territorios americanos durante el periodo barroco. La presencia de fuentes de varios países permite que la función se aparte de un programa centrado en una sola tradición musical.

El afiche de Luces de Invierno señala que este concierto forma parte de la colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL. La misma leyenda acompaña la presentación de Copos de Navidad.

La Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL colabora en las actividades del festival navideño. (Foto: cortesía)

Villancicos medievales presenta una función con información distinta sobre el costo

El viernes 11 de diciembre a las 18 h, el Auditorio Blas Galindo albergará Villancicos medievales, a cargo de Mester de Juglaría. El espectáculo está pensado para personas mayores de ocho años y plantea un recorrido musical con historias narradas desde una estética juglaresca.

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La agrupación estará integrada por Berenguela de Berengalia en percusiones, Jesú el Terrible en gaitas y Patascurvas en cuerdas y voz. La propuesta sitúa a sus personajes en un viaje hacia Belén, con paradas en plazas y pueblos antes de su llegada al Cenart.

El texto de presentación describe a los artistas como juglares que cantarán al niño Dios e interpretarán repertorio medieval. La puesta incorporará relatos en el estilo particular del grupo.

La función Villancicos medievales, a cargo de Mester de Juglaría, tendrá un costo de $250. El Cenart ofrece una promoción de 2 por 1 los miércoles en compras en línea y los viernes en taquilla.

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El recital Copos de Navidad presenta a cuatro intérpretes de Cantantes Solistas de Bellas Artes en el Auditorio Blas Galindo. (@cenartmx)

El Auditorio Blas Galindo y el Teatro de las Artes serán las sedes

Las actividades se realizarán en las instalaciones del Cenart, ubicadas en avenida Río Churubusco 79, en Churubusco Country Club, Coyoacán, Ciudad de México. El ciclo utilizará dos de sus espacios escénicos: el Auditorio Blas Galindo y el Teatro de las Artes.

El acceso al complejo puede realizarse mediante las estaciones General Anaya de la Línea 2 y Ermita de la Línea 12 del Metro. La cartelera concentra sus funciones en la primera quincena de diciembre.

Luces de Invierno reunirá así repertorios de distintas procedencias: canciones asociadas a la Navidad, composiciones barrocas creadas en América y villancicos con referencias medievales. Cada propuesta cuenta con intérpretes, formatos y sedes propias dentro de la programación cultural del Cenart.

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