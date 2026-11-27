El alcalde de Monterrey agradeció el respaldo del PAN, pero dijo que esperará los tiempos electorales. (PAN)

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, nombró al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Nuevo León, una designación que representa un respaldo a su posible candidatura a la gubernatura en las elecciones de 2027.

El nombramiento se realizó durante una gira de trabajo de Romero por la entidad, en la que también formalizó las designaciones de Mauricio Farah como coordinador en San Pedro Garza García y del diputado Carlos de la Fuente en San Nicolás de los Garza.

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Durante el encuentro, el dirigente panista señaló que su partido busca impulsar un proyecto político para Nuevo León enfocado en el trabajo y en la recuperación del papel del estado como uno de los principales motores económicos del país.

Adrián de la Garza agradece respaldo del PAN, pero esperará convocatoria

Al recibir la encomienda, el alcalde de Monterrey planteó que el objetivo será fortalecer los gobiernos de Acción Nacional, defender la democracia y recuperar el rumbo de Nuevo León para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Adrián de la Garza señaló que revisará las condiciones de una eventual coalición antes de definir su participación.

Sin embargo, tras el respaldo expresado por la dirigencia nacional del PAN para que compita por la gubernatura, De la Garza señaló que todavía deberá esperar los tiempos electorales y conocer las condiciones establecidas en las convocatorias del partido.

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En declaraciones a medios de comunicación, agradeció los comentarios de Jorge Romero y sostuvo que, por ahora, su responsabilidad es continuar trabajando al frente del gobierno municipal de Monterrey.

El edil explicó que revisará los planteamientos cuando se publique la convocatoria correspondiente y se conozcan los términos del documento relacionado con una posible coalición electoral.

La mañana de este jueves, Romero había manifestado la intención del PAN de respaldar a De la Garza como su abanderado para buscar la gubernatura de Nuevo León en 2027.

De la Garza habla de una posible alianza entre PRI y PAN

Cuestionado sobre el respaldo de Acción Nacional, partido que durante años fue uno de los principales adversarios políticos del PRI, Adrián de la Garza recordó que ambas fuerzas ya han participado juntas en procesos electorales.

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El PRI y el PAN podrían repetir una alianza electoral en Nuevo León para 2027.

Como ejemplo, mencionó la coalición que construyeron en 2024, así como la integración de funcionarios y operadores de ambos partidos en el actual gobierno municipal de Monterrey.

El alcalde consideró que esa experiencia representa un compromiso de confianza entre las fuerzas políticas y los ciudadanos que participaron en el proyecto.

La posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRI forma parte del escenario electoral rumbo a 2027, aunque la dirigencia panista ha señalado que las decisiones sobre coaliciones todavía deberán analizarse.

Estos son los nombramientos que entregó Jorge Romero en Nuevo León

Además de la designación estatal de Adrián de la Garza, el PAN formalizó dos coordinaciones municipales que forman parte de su organización política rumbo a los próximos comicios.

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Los nombramientos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Adrián de la Garza: coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Nuevo León.

Mauricio Farah: coordinador en San Pedro Garza García.

Carlos de la Fuente: coordinador en San Nicolás de los Garza.

Durante el evento, Farah señaló que entre las principales demandas de la población de San Pedro se encuentran la seguridad, los servicios públicos y la movilidad.

Nuevo León enfrenta desafíos en seguridad, movilidad y servicios públicos. Crédito: X/ @samuel_garcias

Por su parte, De la Fuente destacó el trabajo de los gobiernos panistas en materia de servicios y mantenimiento de espacios públicos. También llamó a la militancia a ampliar sus actividades políticas en distintos municipios para respaldar el proyecto de Adrián de la Garza.

Adrián de la Garza critica gobierno de Samuel García

En su intervención, el alcalde de Monterrey también dirigió críticas a la administración estatal encabezada por Samuel García, al señalar que la actividad en redes sociales no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

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De la Garza planteó la necesidad de recuperar el orden, la seriedad y el rumbo del estado, además de cuestionar lo que calificó como una forma de gobernar basada en la exposición en plataformas digitales.

El nombramiento ocurre mientras los partidos comienzan a definir sus estrategias para las elecciones de 2027, cuando Nuevo León renovará la gubernatura y las alcaldías.

En paralelo, la dirigencia nacional del PAN inició trabajos para establecer las reglas de sus próximos procesos internos y preparar las convocatorias electorales en al menos 17 entidades.

Aunque Jorge Romero ya expresó su respaldo a Adrián de la Garza, el alcalde reiteró que esperará los procedimientos oficiales antes de definir su participación en la contienda.

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