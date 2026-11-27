El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) espera un acuerdo entre México y EEUU que reduzca los aranceles. Crédito: Cuartoscuro

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, habló sobre el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos, y, pese a los escenarios adversos, consideró que puede haber buenas noticias.

En ese sentido, Mora Icaza sostuvo que un acuerdo comercial entre ambos países que contemple la reducción de aranceles y el fortalecimiento de las reglas de origen permitiría la consolidación de la seguridad económica de América del Norte.

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CCE no descarta un acuerdo entre México y Estados Unidos que reduzca los aranceles

De acuerdo con el dirigente empresarial, avanzar hacia un entendimiento en materia arancelaria es prioridad para el sector privado, sobre todo, ante los gravámenes que Washington mantiene sobre distintas industrias, destacando la automotriz, el acero, el aluminio, el cobre y sus componentes.

“Un entendimiento sólido en materia arancelaria y de reglas de origen no sólo brinda estabilidad a las empresas exportadoras e importadoras, sino que consolida la seguridad económica de toda la región”, dijo el presidente del CCE.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre el futuro del T-MEC, Donald Trump y la victoria demócrata en Estados Unidos. Crédito: X/ @elceo__

Medidas impuestas frenan la competitividad de las cadenas productivas regionales

José Medina Mora explicó que las medidas impuestas bajo la sección 232 de la legislación de la Unión Americana, especialmente el arancel del 25 por ciento aplicado al sector automotriz, perjudican la competitividad de las cadenas productivas regionales, por lo que su eliminación debe ser prioridad durante las conversaciones bilaterales.

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El CCE sostiene que condiciones comerciales más estables reducen la incertidumbre de las empresas en sus decisiones de inversión, producción y comercio. El organismo señaló que esta estabilidad también fortalece la integración industrial entre nuestro país y su socio comercial.

Sí hay avances en conversaciones comerciales: IP

Desde la óptica del líder empresarial, el diálogo entre la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump, así como entre sus equipos encabezados por Marcelo Ebrard y Jameson Greer, ha ayudado a mantener abiertas las vías diplomáticas y comerciales para avanzar hacia un acuerdo.

“Tomamos nota de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos y México están cerca de alcanzar un acuerdo comercial tras reconocer que la relación bilateral se había salido de control; para el sector empresarial, contar con certidumbre en América del Norte es indispensable para sostener la inversión y el empleo”, agregó.

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Exclusión de México de lista de nuevos gravámenes es un elemento favorable

México no aparece en la lista de países que Estados Unidos sometería a nuevos gravámenes para reducir su déficit comercial. Hasta el momento no hay un anuncio formal respecto a los aranceles que ya pesan sobre las exportaciones mexicanas, pero esta exclusión representa un elemento favorable para el país en las negociaciones.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, señaló que el encuentro entre Sheinbaum y Trump influyó en la decisión de no imponer más gravámenes a México.

Vista de dron muestra el tráfico de contenedores en el puerto marítimo de Manzanillo, en Manzanillo, Colima, México, el 14 de diciembre de 2023. REUTERS/Daniel Becerril. Para que coincida con el reporte especial DROGAS-FENTANILO-MEXICO-CHINA

Sin fecha definida para cuarta ronda de negociaciones

Regresando con el titular del CCE, éste reveló que las conversaciones avanzan favorablemente y las partes están cerca de alcanzar un acuerdo que permita disminuir los aranceles; sin embargo, todavía no hay fecha definida para una cuarta ronda de negociaciones.

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Mora Icaza recordó que, hace un par de semanas, representantes del sector empresarial mexicano participaron en Washington en el marco del B20, donde sostuvieron acercamientos con sus contrapartes estadounidenses.

Además, el diálogo continúa de manera permanente con empresarios estadounidenses, la Secretaría de Economía, así como autoridades y agencias de Estados Unidos, afirmó.

Aranceles frenaron la competitividad en diversos sectores

El líder empresarial recordó que los aranceles impuestos por las autoridades estadounidenses a productos mexicanos han afectado la competitividad de sectores como el automotriz y el siderúrgico; en consecuencia, el sector empresarial busca que la revisión del T-MEC permitan reducir estas barreras comerciales.

Asimismo, subrayó que la mayoría de las exportaciones mexicanas conservan condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense. No obstante, los productos sujetos a los aranceles de la Sección 232 enfrentan condiciones menos favorables frente a competidores de otros países.

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Un ejemplo de lo anterior, son los automóviles fabricados en México por empresas norteamericanas, como General Motors, Ford y Stellantis, que pagan un arancel de 25 por ciento al ingresar a Estados Unidos, además de cumplir con reglas de origen. En contraste, los vehículos provenientes de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea enfrentan una tasa de 15 por ciento y no están sujetos a esas mismas reglas.

El peor escenario: las pérdidas de empleo

Como era de esperarse, la diferencia ha traído consecuencias, según el presidente del CCE, como una reducción en la producción y exportación de automóviles mexicanos, así como la pérdida de empleos.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo anuncios importantes sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Crédito: X / @m_ebrard

En el caso del acero, señaló que los aranceles también generan distorsiones comerciales. Estados Unidos incrementó sus compras a Vietnam y redujo las provenientes de México, pese a que el objetivo de estas medidas era fortalecer el comercio regional.

Se avecina un 2027 definitorio para el T-MEC, por lo que el CCE consideró que un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos que reduzca los aranceles podría consolidar la seguridad económica de la región.