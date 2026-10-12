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Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

La cotización del crudo del mar del Norte avanzó un 1,8% este lunes, ante el temor de que la violencia afecte durante más tiempo los envíos desde uno de los mayores productores mundiales

Las incursiones militares reivindicadas por los hutíes dejaron un saldo de 13 personas muertas y más de 300 heridas. (EFE/Luis Tejido)
Las incursiones militares reivindicadas por los hutíes dejaron un saldo de 13 personas muertas y más de 300 heridas. (EFE/Luis Tejido)
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Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes después de que los hutíes reivindicaran una serie de ataques contra Arabia Saudita que dejaron 13 muertos y más de 300 heridos, y que reavivaron el temor a una interrupción prolongada del suministro de crudo procedente de uno de los mayores productores del mundo. El repunte se produjo pese a los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre nuevas exportaciones rusas de diésel y un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.

El crudo Brent del mar del Norte cerró con una subida de 1,93 dólares, equivalente a un 1,8%, hasta los 106,65 dólares por barril, su nivel más alto desde el 15 de septiembre. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense terminó la jornada en 93,74 dólares, con un avance de 1,89 dólares, o un 2%.

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Los hutíes, alineados con Irán, reivindicaron la autoría del ataque perpetrado el sábado contra el aeropuerto internacional de Riad. El domingo se registraron nuevos ataques y, el lunes por la noche, nuevas explosiones volvieron a sacudir la capital saudí: las autoridades enviaron a los habitantes un mensaje a sus teléfonos para que se refugiaran.

El analista Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, explicó a la agencia AFP que la situación expone la vulnerabilidad de la infraestructura energética saudí: “Esto demuestra simplemente que las infraestructuras en Arabia Saudita están amenazadas por los hutíes, que pueden atacar fácilmente Yanbu, punto de llegada del oleoducto Este-Oeste y emplazamiento que alberga una parte importante de las capacidades de refinado” del país. El complejo portuario de Yanbu, en el mar Rojo, ganó relevancia durante la guerra en Oriente Medio al convertirse en un punto de desvío frente al estrecho de Ormuz.

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El inversor y analista Louis Navellier advirtió en una nota que el episodio tendrá consecuencias militares inmediatas: “El impactante ataque con misiles de los hutíes contra el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, provocará, obviamente, una escalada de las represalias contra los hutíes en Yemen”. Según Navellier, las refinerías saudíes seguían operativas, aunque cinco de ellas se cerraron temporalmente cuando se interrumpió un oleoducto hacia el mar Rojo tras los ataques con misiles.

Las autoridades saudíes enviaron mensajes de alerta a los teléfonos de la población ante la ocurrencia de nuevas explosiones en Riad. (EPA/StatoilHydro / Oyvind Hagen)
Las autoridades saudíes enviaron mensajes de alerta a los teléfonos de la población ante la ocurrencia de nuevas explosiones en Riad. (EPA/StatoilHydro / Oyvind Hagen)

La magnitud de los ataques de los hutíes contra la monarquía del Golfo alcanzó en los últimos días un nivel sin precedentes, lo que intensifica un conflicto que podría frenar aún más el suministro de crudo saudí hacia los mercados internacionales.

Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

Este mes se registraron más ataques contra petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que amenaza con frenar la recuperación de las exportaciones de crudo de Oriente Medio observada en septiembre. Un petrolero fue alcanzado por un dron en las proximidades de Sohar, en Omán, mientras que otro sufrió daños al transitar por el estrecho, según informó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). La agencia británica reportó en total tres ataques contra buques durante el fin de semana en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El precio del crudo Brent subió a 106,65 dólares por barril tras los ataques de los hutíes en Arabia Saudita. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El precio del crudo Brent subió a 106,65 dólares por barril tras los ataques de los hutíes en Arabia Saudita. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Bjarne Schieldrop, analista de materias primas de SEB, describió el deterioro de la situación: “La sensación de cierta normalidad en las exportaciones desde el estrecho de Ormuz se hizo añicos la semana pasada. Los nuevos ataques de los hutíes contra Arabia Saudita se sumaron a ello y contribuyeron a la subida de los precios”.

Schieldrop agregó que la defensa de las distintas infraestructuras se vuelve cada vez más compleja: “Cada vez habrá que tomar decisiones más difíciles sobre qué defender: la infraestructura petrolera, las instalaciones militares, los palacios reales, los aeropuertos civiles u otros”.

La confusión en torno al anuncio de Trump

Trump generó confusión el domingo al anunciar unilateralmente un “cese del fuego energético” entre Ucrania y Rusia. Según recordó Lipow, el mandatario ya había asegurado a mediados de septiembre que Kiev y Moscú habían acordado dejar de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, sin que ese compromiso se tradujera realmente en hechos.

De cara a las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, Trump también anunció haber negociado la entrega de diésel ruso a los mercados internacionales. Los expertos consultados por AFP, sin embargo, se mostraron cautos sobre la viabilidad real de esta alternativa frente al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro global.

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