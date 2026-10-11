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Intimidación en el gimnasio: las áreas de pesas concentran la mayoría de las denuncias por conductas inapropiadas

Un relevamiento sobre instalaciones deportivas expuso las dificultades que enfrentan las usuarias para ejercitarse con tranquilidad y propuso reglas claras para frenar el hostigamiento

Una mujer sostiene dos mancuernas en el centro de un gimnasio rodeada por siluetas humanas oscuras y sombras con forma de ojos.
La gymtimidation se manifiesta como una sensación de inseguridad o ansiedad al realizar ejercicio frente a otras personas en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en las salas de musculación derivó en un debate internacional sobre las barreras invisibles que persisten al momento de ejercitarse. Aunque el levantamiento de pesas ofrece beneficios comprobados para la salud muscular y cardiovascular, diversas conductas inapropiadas en el salón condicionan la continuidad de las usuarias en cada entrenamiento. Esta situación abarca desde comentarios fuera de lugar hasta la incomodidad por sentirse observadas, un factor que incide de forma directa en la confianza personal y en la asistencia regular a los centros deportivos.

Un análisis difundido por el organismo público Sport England, elaborado a partir de un estudio de la consultora Walnut entre más de 900 participantes, reveló que el 42% de las mujeres atravesó al menos una situación de acoso sexual o intimidación en instalaciones deportivas.

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Los comportamientos señalados incluyeron miradas persistentes, palabras desubicadas y la invasión injustificada del espacio personal. Si bien la gravedad varía según cada episodio, el conjunto de estas vivencias afecta la percepción general de tranquilidad dentro del recinto.

La franja de 16 a 24 años registra el mayor impacto por conductas de intimidación

El impacto resulta más severo en los grupos de menor edad. Entre las jóvenes de 16 a 24 años, la proporción de quienes informaron haber sufrido algún episodio se eleva al 83%. Frente a estos hechos, el 76% de las afectadas modificó sus hábitos cotidianos dentro del gimnasio. Estas adaptaciones abarcan desde cambiar la vestimenta elegida para entrenar hasta ajustar los horarios de asistencia o evitar sectores con alta presencia masculina para prevenir interacciones molestas.

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Una mujer vestida de azul sostiene el control de una máquina de gimnasio junto a una columna con un cartel informativo.
La incomodidad lleva a las mujeres a cambiar sus hábitos a la hora de ejercitarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de los incidentes dentro de los establecimientos muestra una concentración clara en áreas específicas. El informe ubicó a la zona de pesas como el escenario del 39% de los episodios registrados. Este sector, históricamente asociado a una presencia mayoritariamente masculina, suele presentar dinámicas donde el uso de las máquinas y el espacio genera fricciones o actitudes invasivas. El temor a la mirada ajena sobre la técnica o a recibir consejos no solicitados refuerza la distancia con este equipamiento.

Las fallas en los canales de denuncia reducen la respuesta institucional ante los reclamos

Pese a la frecuencia de estas situaciones, la respuesta institucional presenta falencias en la comunicación. Aunque el 55% de las encuestadas consideró claro el proceso para informar un hecho indeseado, apenas el 25% formalizó la denuncia tras padecer un incidente. La falta de certeza sobre las medidas disciplinarias para el agresor y la incomodidad de exponer lo sucedido ante el personal administrativo figuran entre las causas que frenan la notificación formal.

Los datos recabados permiten distinguir entre la timidez propia de quien comienza a entrenar y los problemas de seguridad derivados del hostigamiento. Aunque ambas vivencias coinciden en la experiencia de una usuaria, las soluciones exigen enfoques diferenciados.

La orientación técnica inicial sobre el uso de los equipos ayuda a resolver las dudas operativas, pero las conductas inapropiadas exigen protocolos de actuación claros e información visible para todo el público.

Los centros deportivos incorporan códigos de conducta y guías de asistencia rápida

Para abordar este escenario, las guías de gestión recomiendan establecer códigos de conducta explícitos en el ingreso de los recintos. Estas normas fijan pautas sobre el respeto del espacio personal, la prohibición de tomar fotografías o videos sin consentimiento y la obligación del personal de intervenir ante comportamientos indebidos. Asimismo, se promueve la instalación de cartelería visible con información precisa acerca de cómo pedir ayuda de manera inmediata.

Una mujer sostiene dos mancuernas metálicas en la sala de un gimnasio con bancos de pesas y personas en el fondo.
Las políticas estrictas del gimnasio son las que en definitiva protegen a las mujeres ante posibles situaciones de acoso o intimidación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de políticas estrictas busca garantizar que la práctica de la actividad física sea accesible sin distinción de género. La implementación de mecanismos de protección eficaces ayuda a prevenir el abandono prematuro de las rutinas de ejercicios. Garantizar entornos seguros y respetuosos resulta indispensable para consolidar hábitos saludables sostenibles en la población, en un contexto donde el cuidado de la salud física y mental constituye una demanda prioritaria de la sociedad.

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