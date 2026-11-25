La celebración convocó a la comunidad fanática de la cultura japonesa, con cosplayers que aguardaron con entusiasmo las presentaciones musicales (Selene Miranda/Infobae)

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El festival japonés Aki Matsuri ’26 reunió durante el fin de semana en la Ciudad de México gastronomía, cultura tradicional y música en vivo, con la cantante Yoko Takahashi como invitada estelar. El evento se realizó en el marco del Mes de Japón 2026 y buscó afianzar los lazos de amistad entre México y Japón.

La celebración convocó a la comunidad fanática de la cultura japonesa, con cosplayers que aguardaron con entusiasmo las presentaciones musicales. La jornada combinó actividades para jóvenes y adultos, tanto mexicanos como japoneses, en una experiencia que se extendió durante varias horas.

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Festival Japón en México Aki Matsuri

El festival y su propósito

Aki Matsuri se celebró en la sede de la Asociación México Japonesa, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El festival formó parte de las actividades del Mes de Japón 2026, respaldado por la Embajada de Japón en México.

Festival Japón en México Aki Matsuri

El objetivo central del evento fue acercar la cultura nipona al público mexicano y reforzar el vínculo entre ambos países. Durante el fin de semana, la sede reunió comida, música, exposiciones y mercado de productos japoneses en un mismo espacio.

El Aki Matsuri se perfiló como un encuentro de interés para la comunidad fanática de la animación y la cultura japonesa en la capital mexicana. La convocatoria incluyó tanto a seguidores del anime como a familias interesadas en las tradiciones de Japón.

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Yoko Takahashi, la invitada estelar

Los fans más acérrimos esperaron horas para poder obtener un autógrafo y un momento de convivencia con la artista (Selene Miranda/Infobae)

Yoko Takahashi, cantante del tema original de Evangelion, encabezó el cartel musical del festival. Su presencia se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada para los asistentes.

Los fans más acérrimos esperaron horas para poder obtener un autógrafo y un momento de convivencia con la artista. Esta dinámica generó largas filas durante buena parte del día, reflejo del entusiasmo que despertó la cantante entre el público presente.

Presencia diplomática en el evento

Al festival se sumó la presencia del embajador de México en Japón (Selene Miranda/Infobae)

Al festival se sumó la presencia del embajador de México en Japón, Koso Honsei, lo que reforzó el carácter de intercambio cultural y diplomático de la celebración.

Su asistencia se dio en el marco de las actividades conjuntas entre ambos países durante el Mes de Japón 2026.

Al festival se sumó la presencia del embajador de México en Japón, Koso Honsei (Selene Miranda/Infobae)

Música en vivo: grupos japoneses y mexicanos

El programa musical del Aki Matsuri no se limitó a la presentación de Takahashi. Agrupaciones originarias de Japón compartieron escenario con bandas mexicanas especializadas en cultura nipona.

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Ambas vertientes interpretaron los temas más icónicos de la animación japonesa, lo que generó un ambiente de celebración compartida entre el público asistente. La combinación de artistas locales e internacionales marcó el tono musical de la jornada.

Ambas vertientes interpretaron los temas más icónicos de la animación japonesa, lo que generó un ambiente de celebración compartida entre el público asistente. (Selene Miranda/Infobae)

Gastronomía y mercado de productos japoneses

La experiencia gastronómica incluyó la venta de productos originales de Japón, entre ellos bebidas, sake y una variedad de platillos tradicionales. El mercado también ofreció souvenirs que iban desde artículos decorativos hasta piezas coleccionables.

Los puestos de comida y el bazar de productos funcionaron como uno de los puntos de encuentro constante durante las dos jornadas del festival, con una oferta pensada tanto para los conocedores de la cultura japonesa como para quienes se acercaban por primera vez.

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Festival Japón en México Aki Matsuri (Selene Miranda)

Actividades culturales y exposiciones

En el plano cultural, el festival incluyó una exposición de fotografía y arte en la galería del recinto. Esta muestra se sumó a la oferta musical y gastronómica como parte de la programación del fin de semana.

La propuesta artística permitió a los asistentes recorrer distintas expresiones visuales relacionadas con Japón, en un espacio paralelo a los escenarios principales donde se desarrollaban los conciertos.

Festival Japón en México Aki Matsuri

Takahashi contó sus inicios en una sesión con fans

Como parte de las actividades del festival, Takahashi participó en una sesión de preguntas y respuestas con el público. Ahí relató que comenzó su carrera haciendo coros a los 19 años para artistas japoneses como Toshinobu Kubota y Yumi Matsutoya, antes de debutar como solista a los 25.

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La cantante precisó que tenía 28 años cuando grabó el tema de Evangelion. Contó que su debut como solista, en 1991, ocurrió de manera improvisada: la producción necesitaba con urgencia a alguien que supiera leer partituras y no alcanzó a tomarle una fotografía para la portada, por lo que esta terminó mostrando un reloj.

Según narró, tras una etapa sin trabajo luego de estudiar en Los Ángeles, un maestro que solía darle empleos la invitó a participar en un proyecto colectivo para el tema de cierre de la serie. Después le propusieron cantar también el tema principal, que resultó ser “Zankoku na Tenshi no Teeze” (“A Cruel Angel’s Thesis”).

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Takahashi aseguró que nunca buscó de forma activa convertirse en solista, sino que las circunstancias la llevaron a ese lugar. “Estoy convencida de que el destino sí existe”, afirmó ante el público.

Varios asistentes se congregan en un jardín mientras dos de ellos llevan máscaras alusivas a una serie de animación japonesa. (Selene Miranda/Infobae)

La colaboración con The Weeknd

Takahashi relató que ambas partes se preguntaron mutuamente por las similitudes entre sus canciones. El equipo de The Weeknd le confirmó que se habían inspirado en “Zankoku na Tenshi no Teeze” REUTERS/Eric Gaillard

Durante la misma sesión, Takahashi explicó el origen de su colaboración con Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd. Contó que el cantante es seguidor de Evangelion y de su tema principal.

El primer contacto llegó a través de su cuenta de Instagram, de parte del mánager del artista, lo que al inicio le generó dudas sobre si el mensaje era auténtico. Posteriormente confirmó que la comunicación provenía, en efecto, de la oficina de Tesfaye en Tokio.

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Takahashi relató que ambas partes se preguntaron mutuamente por las similitudes entre sus canciones. El equipo de The Weeknd le confirmó que se habían inspirado en “Zankoku na Tenshi no Teeze” para una de sus composiciones. Ese encuentro derivó en la invitación de Tesfaye para que ella se presentara en su concierto en Saitama.

Identificación con los personajes y postura sobre la inteligencia artificial

Ante la pregunta de con qué personaje de Evangelion se identifica, Takahashi explicó que en 1995 se sentía cercana a Misato por una cuestión de edad, y que con el tiempo fue conectando con los sufrimientos de Rei y los conflictos de Asuka.

Sobre Shinji, señaló que representaba lo opuesto a los héroes típicos del anime. Dijo que, tras preguntarse si ella misma habría podido asumir esa responsabilidad a los 14 años, hoy es el personaje con el que más se identifica.

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Consultada sobre el avance de la inteligencia artificial en la música, Takahashi comparó el debate actual con la llegada previa del Vocaloid y de Hatsune Miku, de quienes se declaró admiradora. Sostuvo que una nota programada con precisión puede ser replicada por cualquiera, pero que el esfuerzo humano al cantar marca una diferencia clara.

“Creo que ambas partes tienen sus ventajas. Lo que espero es que haya una coexistencia”, expresó la cantante sobre la relación entre la voz humana y las herramientas de inteligencia artificial.

Ambiente, asistentes y cierre

Los cosplayers se contaron entre los asistentes más entusiastas del festival. Esperaron con expectación las presentaciones musicales, en particular la de Yoko Takahashi, protagonista de la jornada.

El público combinó a jóvenes y adultos, tanto mexicanos como japoneses, en una convocatoria que reflejó el interés compartido por la cultura nipona en la Ciudad de México.

El festival concluyó alrededor de las nueve de la noche, tras una jornada extensa que reunió música, gastronomía y tradición.