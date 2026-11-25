El canciller Friedrich Merz presentó ante el Bundestag un proyecto de presupuesto federal de 560.000 millones de euros para 2027. (REUTERS/Liesa Johannssen)

Guardar

El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo ante el Bundestag que Rusia ha incrementado sus amenazas contra la seguridad de Europa y defendió que Alemania eleve el gasto militar y preserve el respaldo financiero a Ucrania. Sus declaraciones se produjeron durante el debate del proyecto de presupuesto federal para 2027, que prevé un volumen récord de 560.000 millones de euros.

El jefe de Gobierno vinculó la asistencia a Kiev con la seguridad alemana y rechazó los reclamos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de Die Linke, que piden el fin de la ayuda militar al país invadido. “Rusia sabe exactamente lo que quiere. Y Rusia quiere más que Ucrania”, afirmó ante la cámara baja.

PUBLICIDAD

Merz aseguró que Moscú ha aumentado sus actividades en la región báltica, Polonia, el mar Negro y el espacio, además de intensificar sus acciones dentro de territorio alemán. Reuters informó que Rusia no respondió de inmediato a una consulta sobre las acusaciones. El Kremlin ha negado reiteradamente que pretenda una confrontación militar con los países de la OTAN y sostiene que su ofensiva en Ucrania responde a necesidades de seguridad nacional.

La coalición de gobierno y Los Verdes acordaron una reforma constitucional para excluir el gasto militar del freno de la deuda. (REUTERS/Liesa Johannssen)

El presupuesto eleva la financiación de Defensa a 139.700 millones de euros

El Ministerio de Defensa dispondrá de 139.700 millones de euros en 2027, dentro de un presupuesto que Merz presentó como una respuesta a años de carencias en materia militar e infraestructura. El canciller afirmó que el país dejó de destinar durante demasiado tiempo los recursos necesarios para garantizar su seguridad exterior.

PUBLICIDAD

Según explicó, el aumento de las capacidades defensivas se financia en parte mediante créditos especiales. La coalición gubernamental pactó con Los Verdes una reforma constitucional que exceptúa del freno de la deuda al gasto en defensa. Esa norma limita el déficit estructural al 0,35 % del producto interno bruto.

El Gobierno alemán ya había responsabilizado a Rusia de un presunto intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle en septiembre. La embajada rusa en Berlín rechazó entonces esa acusación y la calificó como parte de una “nueva ola de histeria antirrusa en Alemania”. Moscú también ha negado las imputaciones europeas por ciberataques y sabotajes contra infraestructuras críticas.

PUBLICIDAD

Alemania contempla una partida presupuestaria de 11.600 millones de euros destinada a la asistencia para Ucrania. (REUTERS/Liesa Johannssen)

“Estamos aprendiendo de Ucrania: tecnológicamente para uso civil, pero, por supuesto, también en tecnología de defensa”, señaló Merz. El canciller consideró que el apoyo a Kiev contribuye a la protección del propio país.

Un fondo de 500.000 millones de euros financiará obras de infraestructura

La reforma constitucional también habilitó un fondo especial de 500.000 millones de euros, cubierto con deuda, para inversiones en infraestructura durante los próximos 12 años. Merz sostuvo que las inversiones en este rubro resultaron insuficientes durante años y que el nuevo mecanismo busca revertir ese retraso.

En ese marco, defendió la partida adicional para Ucrania contemplada en las cuentas de 2027, cifrada en 11.600 millones de euros, al considerar que responde a intereses de seguridad de Alemania. El respaldo militar genera un debate interno: una encuesta de la Fundación Körber indicó que el 53 % de los alemanes se opone a esa ayuda, frente al 46 % que la respalda.

PUBLICIDAD

El 53 % de los ciudadanos alemanes se opone a la ayuda militar para Kiev, según un relevamiento de la Fundación Körber. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)

El copresidente del grupo parlamentario de la AfD, Tino Chrupalla, había cuestionado previamente al Ejecutivo y a la asistencia a Kiev. La formación lidera las encuestas nacionales, mientras Die Linke también exige el fin de los envíos militares.

Merz pide reformas sociales ante el aumento de la deuda y el cambio demográfico

El endeudamiento neto previsto para 2027 asciende a 122.970 millones de euros. Merz reconoció que, a medio plazo, tanto la defensa como la infraestructura deberán financiarse con el presupuesto ordinario y advirtió que las nuevas obligaciones limitarán el margen de acción del Estado en los próximos años.

El Gobierno alemán atribuyó a Moscú un intento de ataque con drones contra las instalaciones del aeropuerto de Leipzig/Halle. (Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

El canciller pidió una consolidación fiscal que evite que los ingresos tributarios terminen absorbidos por el pago de intereses, la defensa y el gasto social. También reclamó reformas de los sistemas de protección social para afrontar el envejecimiento de la población y recordó que ya existen propuestas sobre el régimen de jubilaciones.

PUBLICIDAD

Tras las negociaciones presupuestarias, que concluyeron con un acuerdo para reducir el impuesto a la energía, Merz planteó reducir los costos de las empresas e impulsar la innovación para reactivar la economía. Ante los ataques de la AfD, añadió que el país necesita sostener el consenso sobre la vigencia del orden democrático.