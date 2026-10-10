Rusia lanzó una ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos ocho muertos

Equipos de rescate evacúan a una residente herida, Yana, hallada bajo los escombros de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania, el 10 de octubre de 2026 (REUTERS)

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Los ataques rusos con bombas aéreas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia dejaron este sábado al menos ocho muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos. El copresidente del Consejo de Defensa regional, Ivan Fedorov, confirmó que los explosivos impactaron en zonas habitadas de esta ciudad del sureste de Ucrania, mientras los equipos de rescate continuaban la búsqueda entre los escombros.

Fedorov informó que el balance aumentó durante las tareas de rescate. “El número de muertos por los ataques aéreos en Zaporizhzhia ha ascendido a ocho. Entre ellos hay tres niños”, confirmó.

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La Policía Nacional ucraniana indicó que las fuerzas rusas lanzaron cinco bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales de la ciudad durante la madrugada. Dos edificios de viviendas sufrieron impactos.

Equipos de rescate evacúan a unos residentes heridos —Yana y su esposo Anton—, hallados bajo los escombros de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque aéreo ruso en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia (Ucrania), el 10 de octubre de 2026 (REUTERS)

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Mykhailo Semikin, había informado antes de siete fallecidos y advirtió que podían quedar personas bajo los escombros. “Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate continúan la búsqueda”, señaló. Un periodista de la agencia AFP presente en el lugar observó cómo los servicios de emergencia retiraban a personas de entre los restos de los edificios afectados.

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La región de Zaporizhzhia y su capital, situadas a pocas decenas de kilómetros de la línea del frente, sufren ataques frecuentes.

Rescatistas trasladan un cuerpo sacado de entre los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el 10 de octubre de 2026 (AP/Kateryna Klochko)

En paralelo al bombardeo ruso, la dirección de la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo control ruso desde 2022, alertó sobre las dificultades para reponer el diésel de los generadores de emergencia, esenciales para mantener la seguridad de la planta ante eventuales cortes del suministro eléctrico externo.

La responsable de prensa de la instalación, Yevguenia Yásina, afirmó a la agencia estatal rusa TASS que los ataques y bombardeos sobre las rutas de acceso complican el traslado de combustible y de otros suministros.

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“La situación con la logística continúa siendo extremadamente difícil. Los caminos de acceso continúan bajo bombardeos y ataques de drones. El transporte y el personal que garantiza el traslado de las cargas necesarias se ven amenazados”, declaró.

Yásina recordó que un conductor de camión murió recientemente en un ataque con dron que la administración rusa de la planta atribuyó al Ejército ucraniano. “Esto es una prueba más de cuán graves son los riesgos incluso para los cargamentos más comunes”, sostuvo.

Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo)

El ataque contra Zaporizhzhia ocurrió un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para adquirir diésel ruso destinado al mercado estadounidense y global.

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Trump aseguró que Rusia suministrará de forma inmediata más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas por otras 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas después y tres millones adicionales “en un corto periodo”.

El anuncio contrastó con la legislación de sanciones contra Rusia que el mandatario promulgó el mes pasado, dirigida a limitar los ingresos por petróleo y gas que financian la guerra contra Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cuestionó el acuerdo y afirmó que Moscú responderá “con más terror y perfidia”. “Juega a favor de Rusia, le permite matar más, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo”, sostuvo.

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En un comunicado difundido por la Embajada de Ucrania en Washington, Zelensky calificó el entendimiento como “una decisión débil, lamentablemente, una decisión débil de socios fuertes”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Yves Herman)

El mandatario ucraniano también cuestionó las conversaciones de paz que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron con funcionarios ucranianos en Miami. “Creo que nuestro equipo simplemente está siendo utilizado como una cortina de humo. Y eso, desde luego, no es justo. No es así como deben tratarse los socios”, afirmó.

Rusia y Ucrania mantienen una guerra aérea de largo alcance, mientras los frentes terrestres registran escasos cambios más de cuatro años y medio después de la invasión rusa a gran escala. Los ataques rusos dejaron más de 55 muertos en Ucrania durante los últimos cuatro días, de acuerdo con autoridades ucranianas.

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(Con información de Associated Press)