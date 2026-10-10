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El papa León XIV sentó las bases para un futuro cónclave al nombrar al nuevo decano del Colegio Cardenalicio

Según el anuncio del Vaticano del viernes, León aprobó la elección de Luis Antonio Tagle para que sea decano, realizada por media docena de cardenales que ostentan el rango más alto dentro del colegio

El cardenal Luis Antonio Tagle asiste a una misa de duelo por el papa Francisco en el quinto día de las *Novendiali* (los nueve días de luto tras el funeral del Papa) en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de abril de 2025 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El cardenal Luis Antonio Tagle asiste a una misa de duelo por el papa Francisco en el quinto día de las *Novendiali* (los nueve días de luto tras el funeral del Papa) en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de abril de 2025 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
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El papa León XIV dio un primer paso el viernes para sentar las bases del eventual cónclave que elegirá a su sucesor: nombró al cardenal filipino Luis Antonio Tagle para que sea el nuevo decano del Colegio Cardenalicio, elevando en el proceso su perfil como posible candidato al papado.

Tagle, de 69 años, reemplaza al cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años. Actualmente Tagle encabeza el Dicasterio para la Evangelización. En mayo de 2025, el nombre del filipino ya resonaba como posible sucesor del papa Francisco.

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El decano del colegio desempeña un papel significativo en una transición papal, y a menudo también se le considera uno de los principales aspirantes al papado. Celebra el funeral del papa anterior y luego ayuda a dirigir las reuniones a puerta cerrada de los cardenales antes de la votación, para debatir las necesidades de la Iglesia de cara al futuro. Si tiene menos de 80 años en el momento del cónclave, también cumple una función en la conducción de la elección secreta en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa.

Después de que se elige a un pontífice, es el decano quien le pregunta al ganador si acepta el cargo y qué nombre desea adoptar.

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Según el anuncio del Vaticano del viernes, León aprobó la elección de Tagle para que sea decano, realizada por media docena de cardenales que ostentan el rango más alto dentro del colegio. Tagle era el miembro más joven del grupo, lo que deja entrever que los cardenales pretenden que su nuevo decano permanezca en el cargo bastante tiempo.

El Papa León XIV asiste a una misa (REUTERS/Remo Casilli)
El Papa León XIV asiste a una misa (REUTERS/Remo Casilli)

Tagle, ex arzobispo de Manila, ya había sido considerado un posible candidato en el cónclave de 2025 en el que León fue elegido. El cargo de alto perfil de decano ahora eleva aún más el perfil “papable” de Tagle para un futuro cónclave, en el que sería un aspirante destacado a convertirse en el primer papa nacido en Asia.

Existe un precedente reciente de este tipo de promoción: el entonces cardenal Joseph Ratzinger era decano del colegio cuando fue elegido papa Benedicto XVI en 2005.

Otro supuesto candidato a decano era el cardenal Pietro Parolin, de 71 años, secretario de Estado del papa Francisco, que sigue en el cargo y que también fue uno de los principales aspirantes en el cónclave de 2025.

El cardenal Luis Antonio Tagle dirige el rezo del Rosario por el papa Francisco frente a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, tras el fallecimiento del pontífice, en Roma (Italia), el 24 de abril de 2025 (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)
El cardenal Luis Antonio Tagle dirige el rezo del Rosario por el papa Francisco frente a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, tras el fallecimiento del pontífice, en Roma (Italia), el 24 de abril de 2025 (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

Cuando sólo le quedaban unos meses de vida a comienzos de 2025, Francisco prorrogó el mandato de Battista Re para mantenerlo en el cargo de decano, aunque ya superaba en una década la edad normal en que los clérigos se jubilan en el Vaticano. La decisión de Francisco subrayó cuánto quería que un cardenal leal dirigiera el cónclave tras su muerte, incluso si Battista Re no era candidato él mismo.

Al mismo tiempo, Francisco incorporó a un nuevo cardenal a los rangos superiores del colegio, en una medida que impulsó de inmediato su perfil como “papable”, es decir, alguien con cualidades para ser pontífice: el cardenal Robert Prevost, el futuro papa León XIV.

(AP)

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