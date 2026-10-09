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Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

“Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para contribuir a la solución de esta situación“, afirmó el líder del Kremlin

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán (REUTERS)
Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán (REUTERS)
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió el jueves “hacer todo lo posible” para contribuir al fin de la guerra en Medio Oriente durante una reunión con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en Turkmenistán, donde ambos participarán en una cumbre regional de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El encuentro se produjo mientras las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas y los dos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo.

“Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para contribuir a la solución de esta situación“, afirmó Putin antes de la cumbre, según informaron las agencias de noticias rusas. El mandatario también destacó los “esfuerzos reales” de Irán para poner fin al conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

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Putin subrayó además la “evolución positiva” de las relaciones entre Moscú y Teherán, que reforzaron sus vínculos diplomáticos y militares desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania. Los dos países, sometidos a sanciones internacionales, profundizaron su cooperación en un contexto de enfrentamientos con Washington y sus aliados occidentales.

La reunión tuvo lugar en la localidad turística de Avaza, a orillas del mar Caspio, antes del inicio de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, previsto para este viernes. El encuentro bilateral se sumó a los contactos que ambos presidentes mantienen para abordar la guerra en Medio Oriente y las relaciones entre sus gobiernos.

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Putin y Pezeshkian se reunieron por última vez el mes pasado, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en Kirguistán. Además, el mandatario ruso conversó por teléfono con su homólogo iraní el miércoles y le expresó su disposición a colaborar en los esfuerzos de mediación, según informó la agencia estatal iraní IRNA.

Putin subrayó además la “evolución positiva” de las relaciones entre Moscú y Teherán (REUTERS)
Putin subrayó además la “evolución positiva” de las relaciones entre Moscú y Teherán (REUTERS)

Las negociaciones entre Teherán y Washington

Los contactos entre Moscú y Teherán se produjeron en un momento de estancamiento de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Pezeshkian afirmó esta semana que las negociaciones con Washington carecían de “sentido” y cuestionó la conducta del Gobierno estadounidense durante el proceso diplomático.

“Estamos dialogando, pero cada vez que negociamos con Estados Unidos, vuelven a atacar”, afirmó el presidente iraní durante su encuentro con Putin, según los medios estatales de su país.

Pese a las dificultades, Pezeshkian sostuvo que Teherán busca establecer condiciones claras para terminar la guerra. El mandatario afirmó que Irán desea alcanzar un «marco definitivo» para poner fin al conflicto, aunque acusó a Washington de intentar imponer sus condiciones a otros países.

“Si Estados Unidos insiste en adoptar un enfoque unilateral, no será posible alcanzar una solución”, declaró, de acuerdo con las informaciones difundidas por los medios estatales iraníes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó volver a atacar Irán antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, y afirmó este jueves que Washington mantiene «conversaciones productivas» con la república islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó volver a atacar Irán antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos (REUTERS)
El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó volver a atacar Irán antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos (REUTERS)

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras Teherán reclama un acuerdo que establezca las condiciones para el final de las hostilidades. Las diferencias entre ambos gobiernos continúan como uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una salida negociada.

(Con información de AFP)

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