María Alejandra López, la representante de Colombia llegó al Top 12 de Miss Universo 2026, pero no consiguió avanzar al grupo de las cinco finalistas. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

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La colombiana María Alejandra López terminó su participación en Miss Universo 2026 luego de quedar por fuera del grupo de las cinco finalistas. La representante nacional logró avanzar hasta el Top 12 de la edición número 75 del certamen, cuya gala de elección y coronación se realizó este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La pereirana consiguió inicialmente un lugar entre las 30 candidatas clasificadas y continuó en competencia hasta alcanzar el grupo de las 12 semifinalistas. Sin embargo, no logró asegurar un cupo entre las cinco representantes que siguieron en la disputa por la corona.

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Las candidatas que avanzaron fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, por lo que Colombia quedó fuera de la última etapa del concurso. Y por último Jennifer Barreto representante de Puerto Rico fue quien se coronó como la reina de Miss Universo 2026.

Así fue la participación de Colombia en Miss Universo 2026

Durante la primera etapa de la competencia, María Alejandra López consiguió ingresar al Top 30, clasificación que le permitió participar en el desfile en traje de baño.

La colombiana, conocida como Malola, salió al escenario con un traje de baño amarillo y realizó su presentación en una pasarela ambientada con música reggae y tonalidades verdes.

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La candidata avanzó al Top 30 y se hizo notar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Wapa3)

Posteriormente, la representante nacional volvió al escenario como una de las 12 semifinalistas para participar en el desfile de traje de gala, una de las presentaciones de la noche de elección y coronación.

Para esta ocasión, López eligió un vestido dorado, que se destacó por su brillo y elegancia. La candidata recorrió la pasarela con su atuendo durante una presentación que también tuvo un componente simbólico relacionado con el amor, la esperanza y el cuidado de la niñez.

En ese momento, un coro de niñas, cada una con la banda de uno de los países participantes, entregó una rosa a las 12 semifinalistas mientras realizaban su recorrido por el escenario.

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Imágenes de la transmisión televisiva del certamen Miss Universe. En el escenario, la representante con la banda de Colombia desfila con un vestido largo de pedrería y sostiene una flor blanca. La participante recorre la pasarela ante la presencia de un grupo infantil vestido de blanco. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

Tras esta presentación, la organización anunció las cinco candidatas que continuarían en competencia. María Alejandra López no estuvo entre las seleccionadas.

¿Quiénes clasificaron al Top 5 de Miss Universo 2026?

Las representantes que consiguieron avanzar a la siguiente ronda fueron:

Filipinas: Bea Millan-Windorski. Nueva Zelanda: Georgia Waddington. Venezuela: Clara Vegas Goetz. República Dominicana: Melissa Núñez. Puerto Rico: Jennifer Barreto.

De esta manera, la colombiana quedó fuera de la competencia por el título universal, después de alcanzar el grupo de las 12 semifinalistas.

Puerto Rico es la ganadora de la noche

Jennifer Barreto representante de Puerto Rico se coronó como la reina de Miss Universo 2026.

(Instagram)

¿Quién es María Alejandra López, representante de Colombia?

María Alejandra López Pérez nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Risaralda. Tiene 32 años, es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda, modelo y empresaria. Además, habla español, inglés y francés.

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Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena. En esa oportunidad obtuvo el reconocimiento Rostro Jolie y el título de primera princesa.

Ese mismo año participó en Reina Hispanoamericana, en Bolivia, donde consiguió la corona principal y los reconocimientos a Mejor Cabellera y Mejor Figura. En 2014 ganó Miss Caraïbes Hibiscus, en San Martín, y recibió la distinción de Miss Fotogénica.

En 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia y representó al país en Miss Mundo, celebrado en Sanya, China. Aunque figuró entre las candidatas destacadas de esa edición, no consiguió clasificar al grupo de las 20 semifinalistas.

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María Alejandra López, Miss Colombia, pasó a la fase de vestido de noche en Miss Universo 2026 (Instagram)

Su trayectoria en Miss Universe Colombia y Miss Grand International

En 2021, López regresó a los concursos nacionales como representante de Risaralda en Miss Universe Colombia. En esa oportunidad obtuvo el título de primera finalista, mientras que Valeria Ayos consiguió la corona.

Dos años después, en 2023, participó en Miss Grand International, luego de ganar el título de Miss Grand Colombia. En el certamen internacional, realizado en Vietnam, consiguió avanzar al Top 5 y terminó como segunda finalista, detrás de Luciana Fuster, de Perú, y Ni Ni Lin Eain, de Myanmar.

Su regreso a Miss Universe Colombia se produjo en 2026. El 10 de octubre, durante la elección realizada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, López obtuvo la corona nacional y el derecho de representar al país en Miss Universo.

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La candidata ingresó al grupo de las 10 finalistas mediante el voto del público y posteriormente fue elegida como ganadora, recibiendo la corona de manos de Vanessa Pulgarín.

¿Cuántas coronas de Miss Universo ha ganado Colombia?

Colombia ha conseguido dos coronas de Miss Universo. La primera fue obtenida por Luz Marina Zuluaga, en 1958, mientras que la segunda llegó en 2014 con Paulina Vega.

Con la eliminación de María Alejandra López en el Top 12 de la edición 2026, el país no consiguió sumar un tercer título en el certamen internacional.