Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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La falta de acuerdos entre los distintos actores del sistema de salud se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar en soluciones de fondo, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. El presidente del gremio, Juan Carlos Giraldo, advirtió que Gobierno, EPS, IPS y demás sectores mantienen visiones fragmentadas que dificultan la construcción de consensos. La ACHC plantea que el sistema necesita un propósito común orientado a mejorar las condiciones de salud de la población.

Según información publicada por Blu Radio, Giraldo hizo el llamado durante el Encuentro Nacional Salud Consciencia, donde recordó que durante la pandemia de covid-19 los diferentes sectores lograron trabajar alrededor de una meta compartida.

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“Eso es lo que no hemos tenido hoy, o lo que no estamos teniendo durante todos estos años. Tenemos que encontrar ese objetivo común”, afirmó.

Para el dirigente gremial, ese propósito debería llevar al país hacia un sistema de salud basado en valor, en el que los resultados se midan por la capacidad de mejorar la salud de las personas y no únicamente por los intereses particulares de cada actor.

Giraldo sostuvo que una visión compartida debería permitir aumentar la esperanza de vida, reducir la carga de enfermedad y ampliar los años de vida saludable de los colombianos.

También señaló que la salud debe entenderse no solo como un derecho individual, sino como un derecho colectivo. A su juicio, esa mirada permitiría fortalecer la defensa del sistema y aumentar la corresponsabilidad entre ciudadanos, instituciones y autoridades.

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El presidente del gremio, Juan Carlos Giraldo, advirtió que Gobierno, EPS, IPS y demás sectores mantienen visiones fragmentadas que dificultan la construcción de consensos.- crédito Colprensa

ACHC plantea un objetivo común para el sistema

El presidente de la ACHC pidió al Gobierno actual y a las próximas administraciones asumir un papel activo en el fortalecimiento del sistema de salud.

Entre las tareas mencionó la necesidad de desarrollar procesos de pedagogía para que la ciudadanía conozca sus derechos y deberes, las rutas disponibles para recibir atención y los mecanismos que existen para ejercer control sobre los diferentes actores.

Giraldo planteó tres grandes asuntos que, según su visión, deberían orientar los acuerdos de sociedad alrededor de la salud.

El primero consiste en convertir el conocimiento y los diagnósticos existentes en decisiones concretas y tratamientos adecuados. El dirigente aseguró que el país dispone de suficiente información sobre los problemas del sector, pero advirtió que ese conocimiento no siempre termina convertido en acciones efectivas.

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Giraldo planteó tres grandes asuntos que, según su visión, deberían orientar los acuerdos de sociedad alrededor de la salud. - crédito Colprensa

Sostenibilidad y bienestar humano, entre los retos

El segundo reto está relacionado con la sostenibilidad. La ACHC considera que este concepto no debe limitarse únicamente a la disponibilidad de recursos financieros, sino que debe incorporar todas las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.

Giraldo planteó que concentrar la discusión exclusivamente en el dinero puede dejar por fuera otros elementos necesarios para ofrecer atención y mantener la capacidad institucional.

El tercer punto es avanzar hacia una política de bienestar humano que integre asuntos que tradicionalmente han ocupado un espacio menor dentro del debate sanitario.

Entre ellos mencionó la atención a las personas sanas, los servicios sociales complementarios, el cuidado, la longevidad y la soledad.

La propuesta busca ampliar la discusión más allá de la atención de la enfermedad y considerar otras condiciones que inciden en el bienestar de la población.

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Para la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el desafío central sigue siendo conseguir que los distintos participantes del sistema dejen de actuar desde perspectivas separadas y acuerden una meta común.