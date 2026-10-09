El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay (EFE)

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El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. El organismo destacó su contribución a la construcción de un orden jurídico global más amplio y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el Nobel de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

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Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento por la paz. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento pacifista internacional en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, esta fue la quinta y última categoría que mencionó entre los galardones.

El premio se entrega desde 1901 y, según los datos oficiales de la Fundación Nobel, fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados: 112 personas y 31 organizaciones. La diferencia entre la cantidad de ediciones y el número de premiados se debe a que el galardón fue compartido en distintas ocasiones por dos o tres personas u organizaciones.

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