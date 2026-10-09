El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros

Tres botellas de vino tinto de la bodega Antinori presentan las etiquetas de Tignanello, Solaia y Guado al Tasso sobre un fondo oscuro. ((Marchesi Antinori vía AP))

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Marchesi Antinori sufrió el robo de unas 30.000 botellas de algunos de los vinos más cotizados de Italia, valoradas en cerca de cinco millones de euros (USD 5,8 millones), en una bodega próxima a Cortona, en la región de Toscana.

La sustracción ocurrió durante la noche del sábado y fue detectada el lunes. La empresa dio a conocer el caso el viernes para no interferir con la investigación en curso.

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El objetivo fue una instalación de Marchesi Antinori en la provincia de Arezzo. Los ladrones se llevaron botellas de Solaia, Tignanello y Guado al Tasso, entre otras etiquetas de la compañía.

El consejero delegado Renzo Cotarella afirmó que el grupo desactivó el sistema de alarma y las cámaras de vigilancia antes de ingresar con dos camiones de gran porte.

Los asaltantes utilizaron autoelevadores de la empresa para cargar las botellas en los vehículos y escaparon durante la noche, según relató Cotarella.

La bodega Marchesi Antinori sufrió el robo de 30.000 botellas de vino en la provincia de Arezzo por un valor estimado de cinco millones de euros. (Marchesi Antinori Press/Handout via REUTERS)

El directivo sostuvo que se trató de “una banda muy bien preparada” y planteó que podría ser el mismo grupo que atacó otras bodegas italianas en los últimos meses.

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“Nunca antes se había producido un robo de esta magnitud y valor en Italia”, dijo Cotarella sobre un robo que, según indicó, no tiene antecedentes por su volumen y valor en el país.

Las botellas robadas y la alerta a clientes

Todas las botellas sustraídas pertenecían a la cosecha de 2023 y suelen venderse a precios de entre 150 y 500 euros por unidad, informó la empresa.

Entre el cargamento había unas 10.000 botellas de Solaia, uno de los vinos principales de Antinori. Cotarella describió 2023 como un año excepcional para esa producción.

La compañía fue fundada en 1385 y permanece bajo control de la familia Antinori desde hace 26 generaciones. Tras el robo, comenzó a alertar a clientes de distintos países sobre posibles ofertas fuera de los canales oficiales de venta.

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“Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo y les pedimos que presten atención a cualquier oferta fuera de los canales oficiales”, señaló Cotarella.

La policía y los Carabinieri revisan grabaciones de vigilancia y otras pruebas para determinar cómo podría comercializarse el vino robado. Cotarella consideró que dos camiones cargados con botellas serían difíciles de trasladar sin atraer atención.

El caso supera otros robos de vino de alto valor registrados en Italia. En 2017, ladrones sustrajeron unas 2.000 botellas de vinos raros, tasadas en 750.000 euros, de un depósito cercano a la ciudad balnearia adriática de Cervia.