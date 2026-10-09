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“Cómplice en el genocidio uigur”: UN Watch cuestionó el Nobel de la Paz concedido a Navi Pillay

La organización divulgó la denuncia de Emma Reilly, quien atribuyó a la ex Alta Comisionada de derechos humanos la entrega de identidades de opositores a Pekín durante su gestión en el organismo

La exfuncionaria Emma Reilly denunció que la oficina de derechos humanos de la ONU entregó a China los nombres de más de 50 disidentes. (REUTERS/Valentin Flauraud/File Photo)
La exfuncionaria Emma Reilly denunció que la oficina de derechos humanos de la ONU entregó a China los nombres de más de 50 disidentes. (REUTERS/Valentin Flauraud/File Photo)
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UN Watch cuestionó el Nobel de la Paz concedido a Navi Pillay y difundió acusaciones de la exfuncionaria de Naciones Unidas Emma Reilly, quien sostuvo que la entonces jefa de derechos humanos del organismo fue “cómplice en el genocidio uigur”. La organización pidió explicaciones al comité que entrega el premio.

Según UN Watch, Reilly, abogada de derechos humanos que trabajó bajo la dirección de Pillay, denunció que la oficina de derechos humanos de la ONU entregó a China los nombres de disidentes y no atendió sus advertencias sobre los riesgos para esas personas y sus familias.

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UN Watch afirmó que las acusaciones se refieren a hechos ocurridos durante el período en que Pillay fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reilly sostuvo que se comunicaron a China los nombres de más de 50 disidentes y que familiares declararon ante un tribunal sobre intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y muertes.

La organización también señaló que Reilly aseguró haber sido despedida tras denunciar esos hechos. “Yo fui despedida por hablar”, afirmó la exfuncionaria, según el comunicado.

Las acusaciones de Emma Reilly contra Navi Pillay

UN Watch cuestionó la concesión del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay tras difundir acusaciones de complicidad con el gobierno chino. (NTB/Javad Parsa/via REUTERS)
UN Watch cuestionó la concesión del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay tras difundir acusaciones de complicidad con el gobierno chino. (NTB/Javad Parsa/via REUTERS)

Reilly calificó la decisión de premiar a Pillay como una “absoluta desgracia” y sostuvo que la ex alta funcionaria fue “literalmente cómplice en el genocidio uigur”. También dijo que tres víctimas habrían demandado a Pillay si no contara con inmunidad diplomática.

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En la declaración reproducida por UN Watch, Reilly relató que alertó por primera vez a la ONU sobre la entrega de los nombres a China cuando Pillay encabezaba la oficina. Según su versión, la respuesta de la entonces Alta Comisionada fue pedir otra silla porque estaba incómoda.

La denunciante añadió que los empleados que entregaron directamente los nombres fueron ascendidos. “Navi Pillay supervisó la comunicación de nombres de más de 50 disidentes a China”, afirmó Reilly.

Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, reclamó una respuesta del comité del Nobel. “El comité Nobel debe una explicación a los disidentes cuyos nombres fueron entregados a China”, dijo, y preguntó cómo se evaluaron las acusaciones y la situación de las víctimas y sus familias.

Cuestionamientos sobre China, Irán y otros gobiernos

La denunciante Emma Reilly afirmó que la ONU ordenó su despido tras sus advertencias sobre las filtraciones de datos al gobierno chino. (REUTERS/Denis Balibouse)
La denunciante Emma Reilly afirmó que la ONU ordenó su despido tras sus advertencias sobre las filtraciones de datos al gobierno chino. (REUTERS/Denis Balibouse)

UN Watch recordó que Pillay no asistió a la ceremonia de 2010 en Oslo en la que fue distinguido el disidente chino encarcelado Liu Xiaobo. De acuerdo con la organización, Foreign Policy informó entonces que la funcionaria rechazó la invitación y alegó que debía participar en un evento de menor rango en Ginebra.

El grupo sostuvo que Pillay dijo después que nunca había recibido una invitación para la ceremonia. UN Watch citó además un llamamiento de una coalición de 40 organizaciones de derechos humanos, que pidió a Pillay asistir al acto y respaldar públicamente a Liu.

Neuer cuestionó el contraste entre ambos episodios: “En 2010, el comité Nobel honró a Liu Xiaobo por enfrentarse a la dictadura china. Pillay se negó a asistir a su ceremonia. Ahora el comité le da el mismo premio”.

UN Watch también citó un estudio propio publicado en 2011 sobre los dos primeros años de Pillay como jefa de derechos humanos de la ONU. Según ese informe, la funcionaria no emitió declaraciones sobre abusos en Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudita, Sudán, Bielorrusia, Siria y otros 27 países calificados como “No Libres” por Freedom House.

El informe de UN Watch sobre la gestión de Pillay

El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, reclamó explicaciones al comité del Premio Nobel sobre la evaluación de las víctimas. (NTB/Javad Parsa/via REUTERS)
El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, reclamó explicaciones al comité del Premio Nobel sobre la evaluación de las víctimas. (NTB/Javad Parsa/via REUTERS)

El estudio indicó que Pillay emitió 21 declaraciones sobre países de Oriente Medio y el norte de África durante los primeros dos años de su mandato. De esas intervenciones, nueve se refirieron a Israel, el único país democrático de la región, según UN Watch.

La organización también cuestionó la respuesta de Pillay a la represión contra manifestantes en Irán después de las elecciones presidenciales de junio de 2009. Según el comunicado, la entonces Alta Comisionada no emitió una declaración pública específica durante los primeros tres meses posteriores a las denuncias y a la difusión de videos sobre arrestos, golpizas y muertes.

Su primera referencia pública, siempre según UN Watch, llegó en septiembre de 2009 como parte de su discurso de apertura ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí pidió al Gobierno iraní “liberar a los detenidos por protestar pacíficamente, investigar los informes sobre malos tratos y garantizar el respeto de los derechos humanos”.

UN Watch afirmó que Pillay no ofreció una conferencia de prensa ni publicó una declaración dedicada a la situación en Irán.

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