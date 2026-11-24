Cinépolis presenta el ciclo Miércoles de Clásicos Navideños con cinco películas programadas para diciembre en salas seleccionadas. (Universal Pictures)

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La programación de Miércoles de Clásicos Navideños llevará cinco películas a las salas de Cinépolis durante diciembre, con una cartelera que reúne comedias, animación y romances vinculados con la temporada.

Dentro de ese ciclo, El Grinch regresará a los cines el 2 de diciembre. La función abrirá una serie semanal que continuará hasta el cierre del mes y permitirá volver a ver en pantalla grande títulos asociados con las celebraciones navideñas.

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Las proyecciones formarán parte de la propuesta de Cinépolis +QUE CINE. Los complejos y horarios participantes deberán consultarse en la cartelera de la cadena y en la aplicación Cinépolis GO.

El regreso de El Grinch al cine forma parte de una programación especial de diciembre organizada por Cinépolis +QUE CINE. La película protagonizada por Jim Carrey tendrá funciones el 2 de diciembre y será seguida por Operación Regalo, Realmente Amor, El Descanso y Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, una por cada miércoles del mes.

El Grinch abrirá el ciclo navideño el 2 de diciembre

La película de 2000, dirigida por Ron Howard, adapta al personaje creado por Dr. Seuss. Jim Carrey encarna a una criatura verde que vive alejada de los habitantes de Villa Quién y rechaza por completo las festividades.

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El protagonista está cansado de la alegría navideña que domina al pueblo. Por ese motivo, decide quitar los regalos y las decoraciones de los vecinos con el objetivo de arruinar la celebración.

La historia cambia a partir de su vínculo con una niña. Ese encuentro lo lleva a cuestionar su rechazo a la Navidad y a descubrir una mirada distinta sobre la fecha, alejada del valor material de los obsequios.

La película se convirtió en una de las referencias recurrentes de la temporada para distintos públicos. Su reestreno permitirá que los espectadores la vean nuevamente en una sala de cine como parte de una programación limitada a los miércoles de diciembre.

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La iniciativa no contempla solo producciones infantiles. La propuesta reúne relatos de aventura, comedia romántica y dramas sentimentales que tienen a la Navidad como escenario o como elemento que conecta a sus personajes.

El Grinch, con la actuación estelar de Jim Carrey bajo la dirección de Ron Howard, abre la cartelera especial el 2 de diciembre. (foto: IMDb)

Operación Regalo llegará en 3D una semana después

El siguiente título será Operación Regalo, programado para el 9 de diciembre en formato 3D. La película animada de 2011 fue dirigida por Sarah Smith y Barry Cook.

La trama plantea una pregunta vinculada con uno de los grandes secretos de la Navidad: cómo logra Santa Claus entregar millones de regalos en una sola noche. La respuesta aparece a través de una misión inesperada.

Un error deja a una niña sin su obsequio. Arthur, el hijo menor de Santa, inicia entonces una carrera contra el tiempo para resolver la situación antes de que se pierda la magia de la fecha.

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La producción propone una historia centrada en la familia de Santa Claus y en el esfuerzo por atender a cada niño. El formato 3D será uno de los rasgos diferenciales de esa función dentro del ciclo.

Realmente Amor reunirá historias ambientadas en Londres

El 16 de diciembre será el turno de Realmente Amor, la comedia de 2003 dirigida por Richard Curtis. La película cuenta con Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley, Colin Firth y Liam Neeson entre sus protagonistas.

La historia transcurre en Londres durante las semanas previas a Navidad. Su relato conecta varias tramas que muestran distintas formas de vivir el amor y los vínculos personales.

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Los primeros enamoramientos, las relaciones imprevistas, los lazos familiares y las segundas oportunidades forman parte de la película. Cada historia avanza en paralelo hasta encontrar puntos de contacto con las demás.

El ciclo recupera películas que dejaron una marca en distintas generaciones. La programación propone que el público vuelva a encontrarse con relatos conocidos en un contexto asociado con las fiestas de fin de año.

Realmente Amor conecta diversas historias románticas ambientadas en Londres durante las semanas previas a las fiestas de fin de año. (Prime Video)

El Descanso planteará un intercambio de hogares

La cuarta función llegará el 23 de diciembre con El Descanso, dirigida por Nancy Meyers. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black encabezan el reparto de la película estrenada en 2006.

La trama sigue a dos mujeres que atraviesan decepciones amorosas. Durante las vacaciones navideñas, ambas toman la decisión de intercambiar sus casas para alejarse de sus problemas cotidianos.

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Una de ellas viaja a una casa de Inglaterra, mientras la otra llega a Los Ángeles. La experiencia las acerca a nuevas amistades, romances inesperados y posibilidades para recomenzar.

La película se incorpora al ciclo en la víspera de la última semana de diciembre. Su presencia amplía la oferta de comedias románticas dentro de la selección elegida para las funciones especiales.

El Descanso presenta a Cameron Diaz y Kate Winslet en un intercambio de casas entre Inglaterra y Los Ángeles el 23 de diciembre. (Columbia Pictures)

Last Christmas cerrará las funciones el 30 de diciembre

El calendario concluirá el 30 de diciembre con Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, comedia romántica de 2019 dirigida por Paul Feig. Emilia Clarke y Henry Golding protagonizan una historia inspirada en la música de George Michael.

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La película sigue a Kate, una joven que trabaja como elfo en una tienda navideña de Londres. La protagonista atraviesa una etapa difícil hasta que conoce a Tom, un hombre que modifica su forma de observar el mundo.

A partir de ese encuentro, Kate comienza a revisar sus decisiones y a recuperar la importancia de conectar con los demás. El largometraje cerrará una cartelera que distribuye sus funciones a lo largo de cinco miércoles consecutivos.

Cinépolis indicó que los espectadores deberán revisar la cartelera para conocer las sedes y los horarios habilitados. La disponibilidad dependerá de los complejos participantes en esta edición navideña.

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Las funciones se realizarán en salas seleccionadas de Cinépolis durante las fechas previstas para el ciclo. Las personas interesadas podrán consultar la cartelera, los horarios disponibles y los complejos participantes a través de la página oficial de la cadena.