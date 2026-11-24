Promotor de Andy Ruiz confiesa la decepción que se llevó por firmar al excampeón mexicoamericano ( EFE)

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El regreso de Andy Ruiz al boxeo profesional no ha sido como se esperaba. El Destroyer sigue sin reencontrarse con la victoria, pero ahora tendría un nuevo conflicto pues su promotora no estaría satisfecha con su desempeño arriba del cuadrilátero.

Recientemente, Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, reconoció su decepción por la derrota de Andy Ruiz ante Damian Knyba y admitió que quizás se equivocaron al elegir un rival tan complicado para el regreso del excampeón de peso completo.

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Eddie Ruiz regresó al boxeo el 4 de septiembre y cayó a la lona en el séptimo asalto. Knyba se impuso por decisión unánime con tarjetas de 117-110 y doble 114-113, un comienzo adverso para el mexicano en su nueva etapa con la promotora, con quien firmó un contrato de tres peleas en julio.

Eddie Hearn lamenta la pelea que organizó para Andy Ruiz

El mexicano reconoció que la inactividad influyó en su desempeño y aseguró que todavía quiere continuar con su carrera.

Eddie Hearn habló en el programa Mr Verzace Podcast y fue directo sobre el regreso de Andy Ruiz al ring, lamentó la actuación que dio pese a su preparación, por ello fue directo con su perspectiva que tiene del excampeón mundial: “Debo ser honesto, me decepcionó mucho la actuación de Andy”, dijo.

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Añadió que, al analizar el contexto —más de dos años fuera del ring, una cirugía en la mano y una baja de peso considerable—, tal vez no debieron elegir a “alguien tan bueno” para su reaparición. Aclaró que no considera a Knyba un peso completo de élite, pero reconoció que sabe pelear y resulta incómodo, razón del resultado que vivió Andy Ruiz hace unos meses.

“Cuando empiezas a analizarlo y piensas que llevaba dos años fuera, que venía de una cirugía en la mano, que había perdido mucho peso, quizá no debimos elegir a alguien tan bueno y no estoy diciendo que Knyba sea un peso completo de élite, pero sabe pelear y es incómodo y supongo que, si no tienes el ritmo, como vimos… todo eso es fácil decirlo después, pero la verdad es que deberías poder vencerlo si vas a ser un aspirante al campeonato mundial”, compartió.

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El historial reciente de Andy Ruiz

El excampeón no gana desde septiembre de 2022, cuando venció por decisión unánime a Luis Ortiz (EFE)

El excampeón no gana desde septiembre de 2022, cuando venció por decisión unánime a Luis Ortiz. Después empató con Jarrell Miller en agosto de 2024 y, tras otro periodo de inactividad, cayó ante Knyba.

Ese presente contrasta con junio de 2019, cuando noqueó a Anthony Joshua y conquistó los campeonatos mundiales de la AMB, FIB y OMB, títulos que perdió seis meses después en la revancha.

Para Eddie Hearn, el resultado no es solo una tropiezo: un boxeador que aspira a disputar un campeonato mundial debe poder vencer a rivales del perfil de Knyba. Pese al revés, la continuidad de Ruiz con Matchroom aún podría ofrecerle una salida. Dave Allen reveló que hubo conversaciones para enfrentarlo en Inglaterra entre marzo y abril de 2027, aunque sin acuerdo confirmado.

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¿Andy Ruiz se retira del boxeo?

Andy Ruiz descarta el retiro tras perder por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba (EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Andy Ruiz descarta el retiro tras perder por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y asegura que seguirá en el boxeo profesional para corregir los errores que identificó en su actuación.

El mexicoestadounidense de 37 años ofreció disculpas a su equipo, su familia y a los aficionados mexicanos después de un combate en el que, según las tarjetas de los jueces, Knyba se impuso con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109 tras 12 asaltos.

Con el rostro marcado y una inflamación alrededor del ojo izquierdo, Ruiz reapareció en redes sociales para asumir la responsabilidad por el resultado. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados reconoció que no pudo trasladar al ring el trabajo que realizó durante su preparación.

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“Quiero pedirle una disculpa a toda mi gente, a mi equipo y a mi familia. No fue la noche que esperábamos. Cometí muchos errores en el ring, no pude encontrar mi distancia ni soltar mis manos como quería. Damian hizo una gran pelea utilizando su alcance, pero no hay excusas, no entregué la actuación que ustedes merecen”, expresó.

El enfrentamiento se complicó para Ruiz Jr. desde los primeros rounds por la diferencia física frente a Damian Knyba, quien mide 2.01 metros. El alcance del polaco marcó el ritmo del duelo e impidió que el estadounidense de raíces mexicanas pudiera pelear a la corta distancia.

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Ruiz admitió que cometió fallas tácticas y evitó justificar la derrota con el prolongado periodo de inactividad que arrastraba. La caída reavivó las preguntas sobre el futuro de The Destroyer, quien ha alternado cirugías, pausas entre peleas y resultados divididos en los últimos años.