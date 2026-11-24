La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

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Un atentado con un posible carro bomba contra la Gobernación del Meta se registró en la noche de este lunes 23 de noviembre en el centro de Villavicencio. De acuerdo con El Tiempo, la explosión dejó al menos cinco personas heridas y ocasionó daños en varios establecimientos comerciales de la zona. Tras conocerse los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y anunció que su Gobierno responderá contra los responsables mediante las capacidades de la Fuerza Pública.

La detonación ocurrió en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, donde quedó un vehículo completamente destruido. La onda explosiva alcanzó diferentes edificaciones del sector, entre ellas, al parecer, el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio. También se reportó la interrupción del servicio de energía eléctrica en el lugar.

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De acuerdo con información publicada por el medio, varios establecimientos comerciales aledaños a la sede de la administración departamental quedaron destruidos. Los comerciantes y propietarios de los locales que todavía permanecían abiertos tuvieron que cerrar sus negocios tras la explosión.

Desde la Gobernación del Meta habían asegurado inicialmente que no hubo víctimas del despacho. Sin embargo, el balance conocido posteriormente reportó al menos cinco personas heridas.

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba en Villavicencio?

Según las primeras informaciones conocidas por las autoridades y citadas por el diario, la explosión habría sido provocada por un carro bomba. Los organismos de seguridad adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

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Una de las hipótesis que manejan los investigadores busca establecer si en el atentado estaría involucrada la misma persona que habría participado en los recientes ataques contra peajes del departamento del Meta.

Esta posibilidad hace parte de las líneas de investigación y, hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los responsables ni su vinculación con la explosión registrada frente a la Gobernación.

Por otra parte, varios videos que circulan en redes sociales permiten observar la magnitud de los daños materiales. En las grabaciones se aprecian las afectaciones ocasionadas por la detonación en los establecimientos comerciales ubicados cerca de la sede departamental.

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La explosión de un vehículo en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio dejo afectaciones materiales. (captura de video)

Luego de conocerse el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en el que confirmó que esperaba los reportes oficiales sobre lo ocurrido y expresó su preocupación por la posibilidad de que hubiera víctimas mortales.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, manifestó inicialmente.

En su pronunciamiento, el mandatario atribuyó el ataque al narcoterrorismo y sostuvo que los responsables buscarían intimidar a su administración para presionar la apertura de otro proceso de paz.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, afirmó.

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De la Espriella también fijó su posición frente a eventuales negociaciones con estas organizaciones y descartó esa posibilidad durante su administración.

“Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió.

El presidente rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y aseguró que su Gobierno enfrentará a los responsables sin recurrir al diálogo. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Presidente anunció respuesta de la Fuerza Pública contra los responsables

En el mismo mensaje, Abelardo de la Espriella aseguró que el Estado responderá a los ataques contra la población y anunció que las autoridades utilizarán las capacidades de la Fuerza Pública para perseguir a quienes estén detrás de la explosión.

“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, señaló.

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El mandatario concluyó su pronunciamiento con una advertencia sobre la posición de su Gobierno frente a estos hechos: “¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!”.

El ataque también generó pronunciamientos de integrantes del Centro Democrático. El representante a la Cámara Hernán Cadavid expresó su solidaridad con los habitantes del departamento y con la gobernadora Rafaela Cortés.

“A los habitantes del Meta y su gobernadora Rafaela Cortés, un mensaje de solidaridad y fuerza para enfrentar a estos criminales que están desatados. La recuperación de la seguridad no da espera”, manifestó el congresista.

Por su parte, Jaime Arizabaleta, también integrante de esa colectividad, relacionó la explosión con los resultados de operaciones adelantadas contra estructuras asociadas con alias Mordisco, anunciados horas antes por la gobernadora del Meta.

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“Hace horas, la gobernadora del Meta anunciaba resultados operativos contra Mordisco y ahora estalla un carro bomba en la Gobernación. Esta es una represalia de esos bandidos, empoderados por la paz total de Petro, que al sentir la presencia del Estado atacan”, afirmó.

La declaración del congresista plantea una posible relación entre los operativos mencionados y el atentado. Sin embargo, esta interpretación no constituye una confirmación oficial sobre la autoría del ataque.

Por ahora, los organismos de seguridad continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo la explosión. Entre las líneas de trabajo se encuentra la posible participación de una persona relacionada con los recientes atentados contra peajes del Meta, hipótesis que todavía está pendiente de verificación.

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