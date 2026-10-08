Líderes religiosos de 20 países se reunieron para impulsar un movimiento global por la paz

Representantes religiosos de 20 países se reunieron en la capital de Kazajistán para debatir el papel del diálogo interreligioso en la construcción de la paz.

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Astana, la capital de Kazajistán, reunió este miércoles a líderes y representantes de las principales religiones del mundo con un objetivo común: convertir el diálogo interreligioso en una herramienta concreta para la paz, en un momento marcado por guerras, crisis humanitarias y una creciente polarización.

El encuentro fue la XXIV sesión del Secretariado del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, presidida por el vicepresidente kazajo, Erlan Karin. Participaron más de 30 representantes de 20 países, entre ellos referentes del cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo y el sintoísmo, además de organismos internacionales y figuras públicas.

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Según el comunicado difundido tras la reunión, estuvieron presentes enviados del Vaticano, del patriarca Teófilo III de Jerusalén, del secretario general de la Liga del Mundo Islámico y de los grandes rabinos sefardí y asquenazí de Israel. Karin mantuvo además reuniones con el Consejo Musulmán de Ancianos, el Ministerio de Tolerancia y Coexistencia de Emiratos Árabes Unidos y organizaciones budistas y taoístas de China.

El encuentro reunió a referentes del cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo y otras tradiciones religiosas.

En su discurso, Karin planteó que la diplomacia espiritual complementa las negociaciones políticas, ayuda a mantener abiertos los canales de comunicación y contribuye a restablecer la confianza. Según el vicepresidente, ese papel cobra especial relevancia frente a los conflictos armados, las crisis humanitarias, el avance del radicalismo y del discurso de odio, y los riesgos climáticos y tecnológicos.

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La iniciativa se inscribe en la Declaración de Astana por la Paz, adoptada en el VIII Congreso de septiembre de 2025. El foro plenario se celebra cada tres años en la capital kazaja y el próximo está previsto para 2028.

“El diálogo conduce a la paz”

La directora de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Nihal Saad, agradeció a Kazajistán por promover el entendimiento entre religiones y culturas. “Las Naciones Unidas se fundaron con la convicción de que el diálogo conduce a la paz. Hoy en día, esa verdad es más importante que nunca”, sostuvo en su mensaje. “Necesitamos tender puentes en nuestro mundo fracturado”.

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Además del eje de la paz, la sesión aprobó dos documentos: uno sobre el papel de las religiones en la lucha contra el cambio climático y un código ético para el uso de la inteligencia artificial en la esfera religiosa, orientado a prevenir la manipulación de creencias y la distorsión de textos sagrados. También se presentó una Carta de los Derechos del Niño con una Enfermedad Incurable, impulsada por Kazajistán y la Santa Sede.

Entre los participantes estuvo el imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, quien según el comunicado fue el único invitado de América Latina.

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El imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, durante el encuentro de líderes religiosos en Astana, Kazajistán.

“El encuentro y el diálogo entre los representantes religiosos es el primer paso en este camino largo hacia la construcción de un mundo más humano y pacífico”, afirmó Gill. “La paz, que todos anhelamos y es la esencia de todas las religiones, requiere un esfuerzo conjunto. Ahora, en el siguiente paso, será vital convertir el diálogo y las palabras en hechos y acciones concretas”.