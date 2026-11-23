Hijo de Silvestre Dangond se lanzó a la música con 'Un arrunchis más'. (@monaco/IG)

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Monáco, nacido en Valledupar y criado en Miami, debutó en Sony Music Latin con Un arrunchis más, un sencillo que combina ritmos urbanos, electrónica y funk, y que abre formalmente la etapa discográfica más ambiciosa de su carrera hasta la fecha.

El tema llegó a plataformas el 17 de noviembre bajo el respaldo conjunto de Sony Music Latin y Sony Music Colombia.

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Su título —traducible al inglés como “one more cuddle”— anticipa el tono del sencillo: una mirada íntima al deseo de prolongar el encuentro, construida sobre una escritura cercana al habla cotidiana de las nuevas generaciones y una producción que se aparta de los géneros que dominan el pop urbano convencional.

La canción inaugura Costa Colmillo, proyecto conceptual que Dangond Avendaño viene desarrollando desde octubre de 2025, cuando presentó el concepto “Mordisco Tierno” y la canción “Crocotilia”.

Aunque lleva el apellido del vallenato, el artista apostó por los circuitos urbanos y la electrónica

Silvestre José Dangond Avendaño, de 19 años e hijo del cantante vallenato Silvestre Dangond, construyó su propuesta musical en una dirección distinta a la de su padre.

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Criado entre dos entornos culturales —el Caribe colombiano y el sur de Florida—, el artista desarrolló desde temprano una identidad sonora propia, con influencias que van del funk a las texturas digitales, y bajo un espíritu de producción independiente en el que participa activamente en la estética y el concepto de cada entrega.

Antes de concretar el acuerdo con la multinacional, ya acumulaba cerca de una docena de canciones publicadas de forma independiente, entre ellas una colaboración con su padre en No tenemos la culpa, incluida en el álbum Intruso de Dangond en 2022.

El artista suma más de 242.000 seguidores en Instagram antes de su primer gran lanzamiento

Hijon de Silvestre Dangond se lanzó a la música con 'Un arrunchis más'. (@monaco/IG)

La firma con Sony Music Latin fue anunciada el 17 de noviembre junto al lanzamiento del sencillo. Alex Gallardo, presidente de Sony Music US Latin, acompañó al artista en el anuncio oficial.

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Monáco llega al sello con una comunidad digital ya consolidada: más de 242.000 seguidores en su cuenta de Instagram, @themonacoo, donde construyó su público antes de vincularse a un gran sello. Silvestre Dangond respaldó públicamente el debut de su hijo en las plataformas digitales.

El nuevo sencillo posiciona a Monáco como uno de los referentes jóvenes de la música urbana colombiana

Con Un arrunchis más en circulación, el músico inicia una etapa formal dentro de la industria con miras a consolidar público propio en Colombia, Estados Unidos y el resto del mercado regional latinoamericano.

Monáco hijo del cantante vallenato Silvestre Dangond se dejó seducir por el género urbano para construir su carrera musical - cortesía @themonacoo/Instagram

Su sonido ha sido comparado con el de referentes contemporáneos como Rusowski, señal de que su propuesta dialoga con las corrientes alternativas que ganan terreno en el ecosistema latino actual.

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Silvestre Dangond presentó a su hijo ante miles de fanáticos desde una tarima vallenata

La relación pública entre Silvestre Dangond y su hijo se remonta a cuando el pequeño, siendo niño, se robó el show en el Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar con el popular “pase del Mónaco” durante la canción Lo ajeno se respeta. El momento quedó grabado en la memoria de los seguidores del cantante y convirtió al menor en un personaje querido por los “silvestristas”, como se conoce a su fanaticada.

Años después, en el lanzamiento del álbum La 9ª Batalla, Dangond volvió a cederle el escenario a su hijo en ese mismo escenario emblemático. El gesto se repitió en 2021, durante la gira Las locuras mías, cuando el cantante detuvo su concierto para que el joven presentara ante el público su primera canción propia de reguetón, con 14 años.

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En 2022, padre e hijo formalizaron su vínculo musical con No tenemos la culpa, un tema urbano grabado a dúo e incluido en Intruso, el álbum de Dangond.