Conozca cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Boyacá Crédito: Jovani Pérez/Infobae

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La Lotería de Boyacá anunció en los últimos días que revisará en detalle diez sorteos realizados entre mayo y julio de 2025, tras una denuncia difundida en redes sociales que cuestionó la ausencia de los dígitos 7, 8 y 9 en una posición específica de las series premiadas.

Los sorteos bajo análisis son los identificados con los números 4571 a 4580. El primero se realizó el sábado 10 de mayo de 2025 en la ciudad de Tunja y fue transmitido en vivo por Canal Trece y las redes oficiales de la entidad.

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En esos diez juegos se entregaron premios en poder del público por $7.211.696.010. La Lotería de Boyacá también recordó que Coljuegos la reconoció en 2025 como la entidad de este tipo con más premios pagados del país.

La observación fue planteada por el periodista y veedor Julián Rojas Jaimes en su cuenta de Instagram. El denunciante aseguró que revisó los resultados del premio mayor y de los premios denominados ecos, y que en cerca de 600 premios correspondientes a esos diez sorteos no encontró una serie con 7, 8 o 9 como segunda cifra.

(Lotería de Boyacá)

Rojas explicó que las series tienen tres dígitos y ejemplificó el criterio con una serie 253: la cifra central es el 5. Según sostuvo, los tres números cuestionados comenzaron a aparecer en esa misma posición desde el sorteo 4582, con casos como las series 074, 087 y 199.

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El veedor no afirmó de manera concluyente que las balotas hubieran sido retiradas, pero preguntó si los jugadores que compraron billetes con esos dígitos en la parte central de la serie tuvieron realmente la posibilidad de ganar. También presentó un derecho de petición para solicitar los videos, las actas y los registros sobre las balotas empleadas.

La petición tuvo una ampliación del plazo de respuesta, de acuerdo con lo expuesto por Rojas. El periodista pidió a Coljuegos que revise las grabaciones, contraste las actas con las series habilitadas y determine públicamente si los billetes con 7, 8 o 9 en la segunda posición podían resultar premiados.

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La Lotería de Boyacá afirmó que examinará los hechos para establecer si pudo existir “un error involuntario desde el punto de vista humano o técnico”. La entidad señaló que mantiene protocolos de preparación y ejecución para cada sorteo.

El comunicador Julián Rojas expuso un análisis sobre diez sorteos de la Lotería de Boyacá, señalando la ausencia de los números 7, 8 y 9 en la segunda cifra de las series premiadas. (@julianrojasjaimes/Instagram)

Los procedimientos cuentan con acompañamiento de delegados de Control Interno, la coordinación de sorteos, la Alcaldía y las apuestas permanentes. Cada instancia supervisa y verifica aspectos de acuerdo con sus competencias.

Las transferencias de la lotería al sector salud alcanzaron $51.716.156.234 durante 2025, el monto más alto entre las loterías del país, según los reportes de Coljuegos citados por la entidad.

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El reclamo sindical por pruebas técnicas antes de hablar de manipulación

El Sindicato de Trabajadores de la Lotería de Boyacá, Sintraloteben, sostuvo que la falta de los tres dígitos en las series señaladas no demuestra por sí sola que alguien hubiera retirado deliberadamente las balotas.

La organización defendió el derecho de los ciudadanos a formular denuncias, aunque reclamó que los señalamientos por una posible manipulación tengan pruebas y verificaciones técnicas. También pidió respeto por los trabajadores y exhortó a medios, vendedores y apostadores a comprobar la información antes de compartirla.

Sintraloteben indicó que, cuando recibió la queja, la entidad revisó sus procedimientos y adquirió una nueva balotera junto con un nuevo juego de balotas. El sindicato afirmó que esas medidas se tomaron antes de que circulara la denuncia actual en redes sociales.

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Por impresión de 50.000 billetes ganadores, Lotería de Boyacá deberá entregar miles de computadores.

La Lotería de Boyacá ya había enfrentado un episodio por un error en diciembre de 2021. En el raspa y gana del sorteo del 18 de diciembre circularon 50.000 fracciones premiadas con computadores portátiles, aunque inicialmente estaban previstos 50 premios.

Cerca de 20.000 de esas fracciones fueron vendidas en el país. La entonces gerente, Ángela Ávila, atribuyó lo sucedido a un error humano de la firma impresora y no de la lotería.

Mientras continúa la revisión, los sorteos siguen realizándose. El sorteo 4650, jugado el 14 de noviembre, entregó el premio mayor de $ 15.000 millones en Pitalito, Huila, y el 4651 estaba programado para el sábado 21 de noviembre.

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