Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. (EFE/Fernando Villar)

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Ester Muñoz (León, 1985) se ha ganado un hueco en la guardia pretoriana de Alberto Núñez Feijóo tras su corta pero combativa trayectoria en el Congreso de los Diputados, donde miércoles tras miércoles ha interrogado a los ministros en las sesiones de control del Ejecutivo: desde el más provocativo, como Óscar Puente, hasta el más sosegado, como el titular de Economía, Carlos Cuerpo.

Su ascenso como portavoz de los populares en la Cámara Baja respondió precisamente a la estrategia de Génova 13 de reforzar el cuerpo a cuerpo parlamentario y la defensa de la estrategia política del partido incluso en temas incómodos para los populares como el aborto o la eutanasia.

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Nacida en León en 1985 y con raíces valencianas, Muñoz es licenciada en Derecho y cursó estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad de Murcia. Ella misma admitió en una entrevista en la revista Woman Madame Figaro que su trayectoria académica tuvo algún que otro bache.

Fue en su etapa escolar cuando Muñoz reconoció que aprobaba con lo justo y sin apenas esfuerzo hasta primero de bachillerato, el curso en el que se dio el batacazo y marcó un punto de inflexión en su vida: suspendió todas las asignaturas menos Historia, su asignatura favorita.

Aquel tropiezo marcó un punto de inflexión en la carrera de Muñoz. Así lo recordó la portavoz, quien acabó remontando todas las notas tras levantarse a las seis de la mañana para estudiar con su madre. Antes de incorporarse a la estructura del Partido Popular, trabajó en la abogacía y después avanzó desde Nuevas Generaciones hasta la vicesecretaría de Organización durante la etapa de Mariano Rajoy.

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Día de la Hispanidad. (Eduardo Parra - Europa Press)

En una entrevista en OkDiario, Muñoz recordaba las prácticas gratis que tuvo que hacer después de acabar la carrera: “Yo formo parte de una generación que acababa la carrera y se iba al paro. He hecho prácticas gratis en un despacho. Tengo hermanos que han tenido que trabajar de otras cosas hasta encontrar un trabajo de lo suyo”, explicaba.

Y en otra entrevista en Vozpópuli, recordaba su temprana vocación por la política: “Mis padres no me dejaron afiliarme hasta que aprobé Selectividad por miedo a que no estudiara”.

Fichaje de Feijóo tras su paso por la Junta

En 2021 asumió la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en León; y un año después, presidió el PP leonés. En 2023 regresó a la política nacional como diputada en el Congreso, cuatro años después de cerrar su etapa como senadora por León, donde participó en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos. Abandonó la Cámara Baja en 2019 tras su fichaje como asesora de Alfonso Fernández Mañueco.

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La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha avanzado que, tras las elecciones general es del 29 de noviembre, van a auditar "hasta el último euro" del dinero del Gobierno.

Mantuvo ese puesto hasta 2023. En noviembre de ese mismo año, Alberto Núñez Feijóo la incorporó a la dirección nacional del Partido Popular como vicesecretaria de Sanidad y Educación. Mientras, en el Congreso, Muñoz consolidó un estilo directo y una intervención parlamentaria marcada por el tono bronco, un perfil que contribuyó a su ascenso a la portavocía del Congreso, que llegó tras la promoción de Miguel Tellado como número dos del PP.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. (Gabriel Luengas - Europa Press)

Una vivienda en Badajoz, un coche y una scooter

En cuanto a su patrimonio, Muñoz declaró el pasado 3 de diciembre de 2025 disponer de 29.747 euros en sus cuentas bancarias y una vivienda en Badajoz a su nombre. La portavoz paga un alquiler de 550 euros al mes desde septiembre de 2025 y pidió un préstamo hipotecario de 45.000 euros.

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Como portavoz, percibe 8.727 euros brutos mensuales en 14 pagas, según datos de Newtral calculados de acuerdo con el régimen económico del Congreso, vigente al 2 de febrero de 2026. La retribución se compone de 3.366,99 euros brutos de sueldo base, 3.197,41 euros en complementos y 2.162,85 euros en dietas. Según su declaración de bienes en el Congreso, Muñoz posee además un coche, modelo Cupra Formentor, y desde hace cinco años una motocicleta scooter deportiva, modelo Yamaha 125 XMax.