Mundo

El número de desplazados por la guerra en Yemen supera los 200.000 y continúa en aumento

“La gente huye para salvar la vida y no encuentra ningún lugar seguro adonde ir”, afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope. “Necesitan un techo, alimentos y seguridad hoy mismo”, alertó

Mujeres y niños que huyeron de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales en zonas de la costa del mar Rojo caminan por un campamento de desplazados internos cerca de Adén, Yemen, el 20 de septiembre (REUTERS)
Mujeres y niños que huyeron de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales en zonas de la costa del mar Rojo caminan por un campamento de desplazados internos cerca de Adén, Yemen, el 20 de septiembre (REUTERS)
Guardar

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó el miércoles que 201.217 personas abandonaron sus hogares en Yemen desde el inicio de los combates entre el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, una crisis que, según la agencia, avanza a un ritmo “alarmante” y enfrenta una falta de fondos para responder a las necesidades de la población. La OIM indicó que más del 98% de los desplazamientos, equivalentes a 197.755 víctimas, ocurrieron desde el 1 de septiembre.

La agencia registraba unos 76.000 desplazados a mediados de septiembre, 145.000 al cierre de ese mes y 201.217 después de la primera semana de octubre. Por este motivo, anticipó que la cifra podría crecer en los próximos días.

PUBLICIDAD

La provincia de Taiz concentra 114.708 desplazados, más de la mitad del total. Le siguen Lahj, con 42.264; Adén, con 20.814; Abian, con 9.030, y Hodeidah, con 8.244. Hadramut, Shabua, Marib, Al Mahra y Ad Dali también registran desplazamientos. Más de 3.700 personas intentaron salir del país por mar rumbo a Yibuti, país en el Cuerno de África, según agregó la organización.

“La gente huye para salvar la vida y no encuentra ningún lugar seguro adonde ir”, afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope. “Necesitan un techo, alimentos y seguridad hoy mismo”, añadió.

Pope señaló que los equipos humanitarios ya están en el terreno, aunque advirtió que la falta de recursos limita la asistencia. “Cada día, nuestros equipos se encuentran con familias que lo han perdido todo”, expresó. “Sabemos lo que necesitan y sabemos cómo hacérselo llegar. Lo que nos faltan son los medios para llegar a todas ellas”.

PUBLICIDAD

Un vendedor pasa bajo un cartel con la imagen del líder hutí Abdul Malik al-Houthi y la frase "la acusación saudí contra nuestra gente merece describirse como la mentira del siglo", en Saná, Yemen, el lunes 5 de octubre de 2026 (AP/Osamah Abdulrahman)
Un vendedor pasa bajo un cartel con la imagen del líder hutí Abdul Malik al-Houthi y la frase "la acusación saudí contra nuestra gente merece describirse como la mentira del siglo", en Saná, Yemen, el lunes 5 de octubre de 2026 (AP/Osamah Abdulrahman)

La OIM informó que el plan de respuesta humanitaria para Yemen solo cuenta con fondos para cubrir el 20% de las necesidades. Las reservas de ayuda, señaló, disminuyen mientras aumentan las demandas de refugio, alimentos, dinero en efectivo, agua potable y servicios de protección.

La agencia pidió a los donantes que aporten financiación inmediata y reclamó a las partes del conflicto que protejan a la población civil y al personal humanitario, además de garantizar un acceso seguro y sin restricciones a las comunidades afectadas.

El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, advirtió que la crisis sanitaria se deteriora en Yemen, donde los casos de cólera se triplicaron en las últimas semanas, incluso en campamentos de personas desplazadas. Dujarric añadió que el sarampión, el dengue y la malaria también continúan propagándose. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los desplazamientos, los brotes de enfermedades y el conflicto someten a mayor presión a un sistema sanitario que ya era frágil.

“El aumento de los desplazamientos, los brotes de enfermedades y el conflicto ejercen aún más presión sobre un sistema sanitario en Yemen que ya es muy frágil”, señaló el portavoz en una rueda de prensa.

Un niño camina por una fábrica dañada por un ataque aéreo en Saná, Yemen, el 4 de octubre de 2026 (REUTERS)
Un niño camina por una fábrica dañada por un ataque aéreo en Saná, Yemen, el 4 de octubre de 2026 (REUTERS)

El funcionario también alertó sobre las restricciones de acceso. Las carreteras que conectan la gobernación de Taiz con Moca, Hodeida, Adén y Saná siguen bloqueadas, una situación que limita el traslado de civiles y de suministros comerciales, además de las operaciones humanitarias.

Las autoridades y organismos humanitarios informaron además de escasez de productos básicos y suministros médicos, junto con fuertes aumentos en los precios de los alimentos y los combustibles.

En paralelo a la crisis humanitaria, los rebeldes hutíes reivindicaron el miércoles el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jaled, en Riad, y una nueva serie de ataques con drones contra instalaciones militares del sur de Arabia Saudita. “Nuestras fuerzas armadas han atacado el aeropuerto internacional con un misil balístico”, afirmó en X el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree.

Además, este jueves, la milicia respaldada por el régimen iraní también anunció un ataque, con un misil balístico, contra el principal aeropuerto internacional de Riad, capital de Arabia Saudita.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaYemenrebeldes hutíesArabia SauditaGuerra en Medio OrienteMedio OrienteStéphane DujarricONUNaciones Unidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La agencia marítima británica UKMTO no identificó el origen ni la bandera de la nave, aunque detalló que el incidente ocurrió a 94 kilómetros del país del Golfo Pérsico

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Según la agencia estatal iraní IRNA, el líder ruso afirmó que Teherán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Según documentos internos rusos interceptados por la inteligencia ucraniana, Moscú planea golpear para destruir sus capacidades de generación, transmisión e importación de electricidad y aislar sus centrales nucleares de la red nacional

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Este jueves, Maros Sefcovic buscará evitar una escalada económica que perjudique a ambas partes. El bloque acumuló el año pasado un déficit comercial con Beijing de cerca de USD 1.100 millones diarios, que Bruselas atribuye a prácticas “desleales” por parte del gigante asiático

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Me pidió que me calle”: solicitaron la detención de un policía acusado de amenazar a la mamá de Johana Ramallo

“Me pidió que me calle”: solicitaron la detención de un policía acusado de amenazar a la mamá de Johana Ramallo

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas

Agreden a mamá de niña con cáncer al encarar a Rocío Nahle por desabasto oncológico

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond