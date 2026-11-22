Un aula escolar vacía presenta en su pared un calendario de noviembre que anuncia la suspensión de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La SEP suspende clases del 23 al 27 de noviembre de 2026 para estudiantes de educación básica, aunque la medida no aplica por igual en todo México.

La Secretaría de Educación Pública el lunes 23 y martes 24 no hay actividades en algunas escuelas públicas de Morelos, mientras que el viernes 27 la suspensión alcanza a planteles públicos y privados incorporados a la SEP en todo el país.

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La suspensión del lunes y martes responde a las asambleas internas de la Sección 19 del SNTE en Morelos, donde se designan delegados para el Congreso Seccional.

Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria que participan son públicas, y existe la posibilidad de que amplíen la pausa; las familias deben confirmar con cada plantel la fecha de regreso.

El viernes 27 se realiza el último Consejo Técnico Escolar (CTE) del año. Esa jornada sin clases corresponde a todas las escuelas de educación básica incorporadas a la SEP, tanto públicas como privadas.

El siguiente periodo sin clases está previsto para el 21 de diciembre, cuando comienzan las vacaciones de fin de año en el calendario escolar de la SEP.

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Un salón de clases permanece sin alumnos con varias filas de pupitres de madera ordenados frente a una pizarra verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacaciones de diciembre SEP 2026

La SEP fija el 18 de diciembre de 2026 como el último día de clases antes de las vacaciones de fin de año para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El receso inicia el lunes 21 de diciembre y las actividades escolares se reanudan el jueves 7 de enero de 2027 en planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El periodo vacacional oficial concluye el 5 de enero, pero los alumnos vuelven hasta el día 7 porque el 6 de enero está marcado como suspensión de labores docentes por el Día de Reyes. El 1 de enero también será inhábil para el personal educativo por Año Nuevo.

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Los estudiantes tendrán 16 días sin clases durante el receso de diciembre y enero. El 25 de diciembre aparece además como suspensión de labores docentes en el Calendario Escolar 2026-2027.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días de clase para educación básica. El ciclo comenzó el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027.

La programación es obligatoria para las escuelas públicas y los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional en los 32 estados.

Las instituciones privadas sin incorporación pueden manejar fechas distintas, por lo que la SEP recomienda a madres y padres de familia confirmar el calendario directamente con cada escuela.

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Antes del receso de diciembre, los alumnos no tendrán clases el viernes 27 de noviembre, fecha destinada a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Estas jornadas están dirigidas al trabajo del personal docente y directivo y, de acuerdo con el calendario, se realizan el último viernes de cada mes.

Tras el regreso de enero, el 29 de enero de 2027 se realizará el registro y comunicación de resultados de evaluación. El lunes 1 de febrero será suspensión de labores docentes.

El 5 de marzo habrá otra sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes tampoco asistirán a las aulas. El 15 de marzo también está marcado como día sin clases.

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Una mochila infantil cuelga del picaporte de una puerta de aula cerrada con el logo de la SEP en un pasillo escolar vacío, evocando un ambiente de pausa y espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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